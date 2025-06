James Carafano, expert american în domeniul securității naționale, vicepreședinte pentru studii de politică externă și de apărare la The Heritage Foundation și fost membru al echipei de tranziție a lui Donald Trump, a vorbit, joi, la Digi24, despre relația dintre România și SUA, inclusiv convorbirea telefonică care a avut loc după alegerea președintelui Nicușor Dan, dintre președintele american și cel român. Acesta dă asigurări că Statele Unite nu vor „abandona Europa și, cu siguranță, nici România, care rămâne un partener extrem de important”.

„Cred că sunt câteva lucruri foarte clare în această problemă. Încă de la inaugurarea președintelui Donald Trump. Administrația Trump așteaptă Summitul NATO cu nerăbdare. Sunt planuri de apărare pe care toate statele europene, dar și SUA le-au agreat. SUA nu vor abandona Europa și, cu siguranță, nici România, care rămâne un partener extrem de important.

SUA vor de fapt parteneriate. Trebuie să ne uităm după oportunități de tipul «win-win». România deja s-a ridicat destul de mult în sectorul apărării și a progresat în ceea ce privește mărirea amprentei pe care o are NATO în România, în capabilitățile de apărare pe care le construiește România. Cred că aceste aspecte sunt foarte importante și deja de mare valoare pentru SUA.

Cred că trebuie să căutăm extinderea cooperării profunde, în special în domenii precum energie, digital și infrastructură, domenii în care SUA au investit în România și domenii de asemenea în care România ar putea investi în SUA. Aveți și industria constructoare de nave, spre exemplu. SUA sunt interesate în extinderea capacităților maritime, în special în spărgătoare de gheață. Cred că ar trebui să căutăm aceste acorduri de parteneriate”, spune James Carafano.

Potrivit Bloomberg, SUA refuză să furnizeze apărarea aeriană pentru a sprijini „forța de reasigurare” pe care Marea Britanie și Franța o planifică pentru Ucraina post-război, au declarat persoane familiarizate cu acest subiect pentru această publicație.

Expertul american dezminte informațiile.

„Auzim aceste informații tot timpul, referitoare la luarea unor decizii care încă nu au fost luate sau interpretarea greșită a unor decizii luate. Dacă SUA au o anumită politică de apărare care este nouă pentru NATO, o vom auzi din partea Statelor Unite și nu din alte surse”, susține Carafano.

„Trump vrea ca Putin să înțeleagă că la finalul zilei SUA vor pune întotdeauna NATO pe primul loc”

În legătură cu relația dintre președintele american Donald Trump și Nicușor Dan, acesta spune: „Am văzut o reafirmare a legăturilor dintre SUA și România. Poziția SUA este foarte clară. SUA vor să îl vadă pe Vladimir Putin că respectă prosperitatea și securitatea NATO. Donald Trump nu se teme să vorbească cu Vladimir Putin și nici să fie sincer cu el. Vrea ca Putin să înțeleagă că la finalul zilei SUA vor pune întotdeauna NATO pe primul loc.

Cred că scopul ultim al lui Donald Trump rămâne ca și NATO și Ucraina să preseze pentru o încetare a focului. Acesta este mesajul lui pentru Putin”, mai afirmă expertul în domeniul securității naționale.

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA: „Relațiile bilaterale cu România cred că vor fi și mai bune în viitorii ani”

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, consideră că relațiile bilaterale dintre America și România, „nu numai că au fost bune, dar eu cred că vor fi și mai bune în viitorii ani”. Acesta de asemenea afirmă că „singura problemă, care e o problemă de ani de zile, este că multe țări europene, membri ai NATO, nu plătesc cei 2% care au promis să plătească pentru apărare”.

„Cred că relațiile dintre America și România întotdeauna au fost bune. Au fost multe scrise în ultimele câteva luni că relațiile nu sunt bune, dar a văzut toată lumea că președintele Trump l-a sunat pe președintele Nicușor Dan imediat, la o zi după ce a fost învestit ca președinte. Au avut o discuție destul de lungă, vreo 15 minute, din ce înțeleg, și o discuție foarte bună. Cred că relațiile bilaterale dintre America și România, nu numai că au fost bune, dar eu cred că vor fi și mai bune în viitorii ani.

Ce e scris în presă, ce e discutat între aliați și ce se face la sfârșitul zilei? Sunt trei lucruri diferite. Eu aș fi șocat ca America și aliații ei din NATO să nu fie 100% pe aceeași pagină. Singura problemă, care e o problemă de ani de zile, care toți am discutat-o și am spus-o, este că multe țări europene, membri ai NATO, nu plătesc cei 2% care au promis să plătească pentru apărare. Și cum bine am văzut toți, asta e o mare problemă, că președintele Trump a vrut ca toate țările astea să plătească. Franța, Anglia, Canada, Olanda n-au plătit, mulți alții”, mai susține Zuckerman.

Acesta se declară „foarte optimist” în privința relației dintre Nicușor Dan și Donald Trump.

„Am vorbit cu mai mulți în Washington și au numai respect și încredere în președintele Nicușor Dan.

Cum văd eu lucrurile acuma, o să fie o relație foarte bună și foarte apropiată și sunt încurajat de ce a spus președintele Trump, că o să continue să cheltuiască pentru apărare și cum a spus James Carafano, România este o țară foarte importantă pentru apărarea Europei”, conchide fostul ambasador.

Editor : Alexandru Costea