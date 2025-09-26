James Comey, fost șef al FBI, pus sub acuzare. Donald Trump: „Una dintre cele mai rele fiinţe umane”

Fostul director FBI James Comey, unul dintre inamicii lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru obstrucţionarea justiţiei şi fals în declaraţii, a anunţat joi Departamentul de Justiţie, la câteva zile după ce preşedintele american a cerut urmărirea penală a adversarilor săi politici, notează AFP.

„Dreptate în America!”, şi-a exprimat Trump rapid satisfacţia pe reţeaua sa Truth Social, descriindu-l pe fostul şef al poliţiei federale americane drept „una dintre cele mai rele fiinţe umane pe care le-a cunoscut vreodată această ţară”.

Donald Trump l-a concediat brusc pe James Comey de la FBI în 2017, când acesta investiga suspiciuni de ingerinţă străină în timpul primului său mandat (2017-2021), şi de atunci l-a acuzat că a minţit în faţa Congresului, notează Agerpres.

Comey este urmărit penal pentru „infracţiuni grave legate de divulgarea de informaţii sensibile”, a precizat Departamentul de Justiţie într-un comunicat.

În urmă cu câteva zile, Donald Trump a îndemnat public pe procurorul general Pam Bondi să urmărească penal mai mulţi dintre adversarii săi politici.

De asemenea, s-a lăudat că a concediat un procuror federal care refuzase să-l urmărească penal pe James Comey şi pe procurorul general al statului New York, Letitia James, alt duşman personal al preşedintelui american.

„Nu el a demisionat, eu l-am concediat”, a spus el despre procurorul american pentru districtul estic al Virginiei, Erik Siebert, a cărui plecare fusese anunţată de presă.

Potrivit unei declaraţii a înlocuitorului lui Siebert, Lindsey Halligan, recent numită de Donald Trump, infracţiunile imputate lui James Comey se referă la „mărturia acestuia din cursul audierii în faţa unei comisii a Senatului Statelor Unite la 30 septembrie 2020”.

„Aceste acuzaţii (...) constituie un abuz de încredere publică la un nivel extraordinar”, a spus ea în comunicatul care a precizat că fostul director al FBI riscă până la cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

