JD Vance a devenit tată pentru a patra oară. Vicepreședintele SUA anunță nașterea fiului său Alec Neel Vance

Vicepreşedintele american JD Vance şi soţia sa, Usha, au anunţat duminică naşterea celui de-al patru copil al lor, un băiat.

Alec Neel Vance s-a născut duminică, la Centrul medical militar naţional Walter Reed din Bethesda, statul Maryland, a scris JD Vance pe X, mulţumindu-le medicilor militari pentru ceea ce au făcut pentru familia sa.

'Usha şi bebeluşul sunt fericiţi şi sănătoşi, iar copiii noştri sunt extrem de bucuroşi să îşi întâlnească frăţiorul', a adăugat el.

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JD Vance, originar din statul Ohio, şi Usha, fiica unor imigranţi indieni, s-au întâlnit pe când erau studenţi la Yale Law School, unde au absolvit în 2013, şi s-au căsătorit în anul următor, scrie Agerpres.

Cuplul anunţase în ianuarie că aştepta al patrulea copil.

Primul lor fiu, Ewan, s-a născut în anul 2017, urmat de un al doilea, Vivek, în 2020. Fiica lor, Mirabel, a venit pe lume în 2021.

Editor : A.P.