JD Vance a mărturisit că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism

Data publicării:
Vice President JD Vance and Second Lady Usha Vance pay their respects to victims of the Annunciation Catholic Church shooting
JD Vance și soția sa, Usha. Foto: Reuters

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la un eveniment organizat într-un campus universitar că îşi doreşte ca soţia sa, Usha Vance, care este fiica unor imigranţi indieni hinduşi, să se convertească la creştinism, potrivit USA Today.

Vicepreşedintele a vorbit la un eveniment Turning Point USA de la Universitatea din Mississippi, pe 29 octombrie, la care a participat şi Erika Kirk, văduva prietenului asasinat al lui Vance, Charlie Kirk, notează News.ro.

O persoană din public, care a spus că este imigrantă, i-a adresat lui JD Vance întrebări critice despre apelul său de a reduce imigraţia legală în SUA şi despre modul în care îşi învaţă copiii „să nu pună religia lor înaintea religiei mamei lor”.

JD Vance, care este considerat unul dintre principalii candidaţi la nominalizarea republicană pentru alegerile prezidenţiale din 2028, a spus că soţia sa a crescut într-o familie hindusă care nu era deosebit de religioasă. Părinţii Ushei Vance au emigrat în Statele Unite din India. 

„Dacă sper că, în cele din urmă, ea va fi mişcată de acelaşi lucru care m-a mişcat pe mine în biserică? Da, sincer, îmi doresc asta, pentru că cred în Evanghelia creştină şi sper că, în cele din urmă, soţia mea va ajunge să vadă lucrurile la fel ca mine”, a spus Vance. „Dar dacă nu o va face, atunci Dumnezeu spune: «Toată lumea are liber arbitru», aşa că asta nu reprezintă o problemă pentru mine. Este ceva ce se rezolvă cu prietenii, cu familia, cu persoana pe care o iubeşti”, a adăugat el.

Vance a mai spus că el şi soţia sa au decis să-şi crească cei trei copii în spiritul creştin, iar cei doi mai mari merg la o şcoală creştină.

Usha Vance a declarat anterior că nu intenţionează să devină catolică şi că tradiţiile hinduse fac parte din viaţa copiilor ei.

„Nu intenţionez să mă convertesc sau ceva de genul acesta”, a declarat Usha Vance într-un interviu acordat în iunie în cadrul podcastului lui Meghan McCain. „Mergem la biserică în familie. Copiii ştiu că nu sunt catolică şi au acces la tradiţia hindusă, de la cărţile pe care le oferim şi lucrurile pe care le arătăm până la vizita recentă în India şi unele elemente religioase ale acelei vizite”, a adăugat ea.

Comentariile lui Vance au stârnit reacţii negative, unii spunând că el a jignit tradiţiile soţiei sale pe o scenă publică. Răspunzând la una dintre aceste postări pe X, Vance a scris în 31 octombrie că soţia sa „este cea mai minunată binecuvântare din viaţa mea”.

„Sper că într-o zi va vedea lucrurile aşa cum le văd eu. Indiferent de asta, voi continua să o iubesc şi să o susţin şi să vorbesc cu ea despre credinţă şi viaţă şi orice altceva, pentru că este soţia mea”, a spus Vance.

Cine este Usha Vance, soția lui J.D. Vance, ales de Trump să-i fie vicepreședinte. Are legături strânse cu India

