JD Vance a prezentat un posibil calendar pentru încheierea războiului din Ucraina

JD Vance
JD Vance, vicepreședintele SUA

SUA speră că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în termen de trei până la șase luni prin diplomație activă și eforturi internaționale, a declarat vicepreședintele american JD Vance la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News.

„Dar acesta este un război și de aceea vrem să oprim masacrele. Rușii au făcut o mulțime de lucruri care nu ne plac. Mulți civili au murit. Am condamnat aceste lucruri de la bun început”, a spus Vance, potrivit agenției ucrainene de presă RBC-Ukraine.

Vicepreședintele SUA a menționat că, în opinia sa, actualul președinte Donald Trump a făcut mai multe presiuni asupra rușilor decât predecesorul său, Joe Biden.

„Ceea ce mă înfurie? Ceea ce mă înfurie este continuarea războiului”, a spus Vance. El a adăugat că ceea ce i-a dat speranță în acel moment a fost faptul că președintele a urmărit în mod activ eforturile diplomatice pentru a încerca să oprească crimele și că așa ar trebui să fie.

Vicepreședintele SUA a subliniat că poporul american ar trebui să fie mândru de acest lucru.

Vance a spus că, indiferent de rezultat — „fie că războiul se va termina în trei sau șase luni, sperăm că nu mai târziu” — poporul american ar trebui să fie mândru că are un președinte care încearcă să oprească crimele.

De asemenea, el a subliniat în timpul interviului că rușii au fost nevoiți să renunțe la unele dintre cererile lor.

Mai exact, Vance a spus că Kremlinul trebuie să recunoască faptul că Rusia nu poate instaura un regim marionetă la Kiev. Ucraina își va menține integritatea teritorială după război.

