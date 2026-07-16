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JD Vance: administrația Trump „a dat-o rău de tot în bară” cu dosarele Epstein. Ce spune despre legăturile cu serviciile secrete

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JD Vance
JD Vance. Foto Profimedia
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Vicepreședintele american JD Vance a recunoscut că administrația Trump a gestionat greșit comunicarea privind dosarele Jeffrey Epstein și a acuzat-o pe Pam Bondi că a creat așteptări exagerate în privința dezvăluirilor. El a susținut, fără să prezinte dovezi, că Epstein ar fi avut legături cu serviciile de informații americane și israeliene și a acuzat „anumite elemente” din guvernul israelian că au încercat să submineze negocierile SUA cu Iranul, scrie Politico.

„Spun asta cu toată sinceritatea: am dat-o rău de tot în bară cu comunicarea privind dosarele Epstein. Pur și simplu am făcut-o”, a declarat Vance într-o ediție înregistrată a podcastului „The Joe Rogan Experience”, publicată miercuri.

„Dar cred că am gestionat prost comunicarea pentru că încercam să ascundem ceva? Nu.”

Vance a indicat-o pe Pam Bondi, procuror general la acea vreme, drept oficialul cu cea mai mare responsabilitate pentru crearea unor așteptări exagerate în privința dosarelor Epstein, afirmând că aceasta „a exagerat în privința a ceea ce aveam și a ceea ce nu aveam”.

Bondi a alimentat așteptările înaintea publicării primei tranșe a dosarelor Epstein, în februarie 2025, declarând pentru Fox News că documentele se aflau „chiar acum pe biroul meu” pentru a fi analizate și sugerând că urmau să fie făcute și alte dezvăluiri. Departamentul Justiției a invitat, de asemenea, un grup de influenceri conservatori la Casa Albă și le-a distribuit bibliorafturi pe care scria „Dosarele Epstein: Faza 1”, înainte de publicarea documentelor. Modul de prezentare a fost criticat după ce s-a constatat că dosarele conțineau puține informații care nu fuseseră dezvăluite anterior.

Bondi nu a răspuns imediat solicitării de a comenta.

Reacțiile negative s-au intensificat câteva luni mai târziu, când Departamentul Justiției și FBI au concluzionat că nu există dovezi că Epstein ar fi păstrat o așa-numită „listă de clienți” și au anunțat că nu vor mai publica alte documente. Decizia i-a nemulțumit pe mulți dintre susținătorii lui Trump, care se așteptaseră la noi dezvăluiri. În afară de Epstein, o singură persoană din anturajul său, Ghislaine Maxwell, a fost pusă sub acuzare de autoritățile americane.

„Cred că ar fi trebuit să publicăm totul încă de la început”, a spus Vance, întrebat ce ar fi sfătuit administrația să facă diferit.

„Evident, este nevoie de ceva timp pentru analizarea documentelor (...) și pentru eliminarea informațiilor care ar putea duce la identificarea victimelor și așa mai departe, dar ar fi trebuit să facem acest lucru cât mai repede posibil.”

În timpul podcastului de aproape trei ore, înregistrat în Austin, Texas, Vance a mai afirmat că Epstein a avut „în mod clar” legături la „cele mai înalte niveluri” ale serviciilor de informații americane și israeliene, indicând Mossadul sau CIA.

Vicepreședintele nu a prezentat dovezi în sprijinul afirmației. Autoritățile americane nu au concluzionat niciodată în mod public că Epstein ar fi avut legături cu CIA, Mossadul sau cu orice alt serviciu de informații.

De-a lungul a două decenii, Epstein s-a confruntat cu mai multe acuzații la nivel statal și federal legate de abuzarea sexuală și traficarea a zeci de fete minore, unele în vârstă de numai 14 ani. Un rechizitoriu federal întocmit la New York a dus la arestarea sa, în iulie 2019, sub acuzația federală de trafic sexual. Epstein a pledat nevinovat. Cazul federal a fost închis oficial în august 2019, după ce acesta s-a sinucis în închisoare în timp ce aștepta să fie judecat.

Vance a acuzat, de asemenea, „anumite elemente” din cadrul guvernului israelian că au încercat să submineze negocierile administrației cu Iranul printr-o campanie coordonată de influență.

Vicepreședintele a făcut trimitere la un articol publicat recent de revista Time, potrivit căruia Brad Parscale, fostul manager de campanie al lui Trump, a primit milioane de dolari pentru a contribui la desfășurarea unei campanii de influență susținute de Israel, care urmărea să schimbe opinia americanilor cu privire la un acord pentru încheierea războiului cu Iranul.

Vance a descris-o drept o „campanie extrem de bine finanțată, menită să împiedice negocierile și să torpileze acordul”.

„Răspunsul meu la asta este: duceți-vă naibii”, a spus Vance.

Editor : Ș.A.

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