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Video JD Vance avertizează Iranul: „Dacă atacă navele din Strâmtoarea Ormuz, o să-i batem măr”

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JD Vance, vicepreședintele SUA
JD Vance, vicepreședintele SUA / Sursa foto: Profimedia Images
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Vicepreședintele JD Vance a declarat miercuri că iranienii nu respectă memorandumul de înțelegere și a avertizat că Statele Unite au dreptul să „riposteze mai puternic ca niciodată” dacă aceștia continuă să tragă asupra navelor, anunță CBS News.

„Înțelegerea de bază pe care am stabilit-o a fost că vom ridica blocada dacă încetați să trageți asupra navelor - dar dacă trageți asupra navelor, vom riposta, și vom riposta mai puternic ca niciodată. Aceasta a fost înțelegerea. Au spus că vor înceta să tragă asupra navelor, și ce s-a întâmplat acum 24 de ore? Au început din nou să tragă asupra navelor”, a declarat Vance în cadrul unui eveniment organizat la Milwaukee.

„Înțelegerea este foarte simplă: dacă trag asupra navelor, îi vom lovi cu toată forța, și este chiar atât de simplu”, a adăugat el.

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Întrebat direct ce se întâmplă cu războiul împotriva Iranului, având în vedere noile amenințări ale președintelui Donald Trump, Vance a spus că „președintele are la dispoziție numeroase opțiuni” în ceea ce privește obiectivul său de a asigura deschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Evident, nu vă voi spune exact ce se va întâmpla în seara aceasta, dar președintele le-a spus foarte clar: Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă. Asta înseamnă că petrolul și gazul vor ajunge la poporul american”, a spus el. „Dacă vor încerca să o închidă, va urma o reacție din partea armatei americane. Este atât de simplu.”

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Editor : C.A.

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