JD Vance, despre moartea femeii împuşcate de agenţi de imigrare la Minneapolis: ”O tragedie provocată de ea însăşi”

Moartea femeii împușcate de un agent de imigrări la Minneapolis a fost „o tragedie provocată de ea însăşi”, afirmă vicepreşedintele american JD Vance, adăugând că poliția de imigrări (ICE) are susținea sa și a președintelui Donald Trump. Şcolile publice din Minneapolis au fost închise pentru restul săptămânii „din motive de siguranţă”, după incidentul de miercuri.

„Puteţi accepta că moartea acestei femei este o tragedie, recunoscând în acelaşi timp că este o tragedie provocată de ea însăşi”, a postat JD Vance pe X, miercuri seara.

El şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul faţă de agenţii de imigrări: „Vreau ca fiecare ofiţer ICE să ştie că preşedintele, vicepreşedintele şi întreaga administraţie îi susţin”.

Fostul vicepreşedinte Mike Pence a declarat pentru CNN că doreşte să vadă „mai mult sprijin din partea oficialilor locali şi statali pentru agenţii de imigrări care fac o muncă foarte grea”.

„De asemenea, cred că ziua de astăzi ar trebui să fie o poveste despre prevenţie, care să arate că oamenii nu ar trebui, aşa cum sugerează rapoartele în acest caz, să hărţuiască ofiţerii ICE”, a spus el.

Şcolile publice din Minneapolis, închise joi şi vineri

„Din motive de precauţie, joi, 8 ianuarie, şi vineri, 9 ianuarie, nu se vor ţine cursuri din cauza problemelor de siguranţă legate de incidentele de astăzi din oraş”, se arată într-un anunţ postat pe site-ul administraţiei şcolilor publice, potrivit News.ro.

Alte programe, activităţi, competiţii sportive şi cursuri educaţionale comunitare sponsorizate de şcoli vor fi, de asemenea, anulate, se adaugă în anunţ.

„Şcoala se va relua luni, 12 ianuarie”, se precizează în acelaşi anunţ.

Un poliţist al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împuşcat o femeie în timpul unei operaţiuni, miercuri, la Minneapolis, într-un act de „legitimă apărare”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA.

Primarul democrat al oraşului, Jacob Frey, a contrazis însă explicațiile oficiale.

„Ne temeam de acest moment încă de la începutul prezenţei ICE” în oraş, a spus el, precizând că are „un mesaj pentru ICE: plecaţi naibii din Minneapolis!”.

