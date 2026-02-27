Live TV

JD Vance exclude posibilitatea ca un atac împotriva Iranului să ducă la un război de lungă durată: „Depinde de ceea ce fac iranienii”

Data publicării:
JD Vance, vicepreședintele SUA
JD Vance, vicepreședintele SUA. Foto: Getty Images

În cadrul unui interviu acordat The Washington Post, JD Vance a susținut joi că „nu există nicio şansă” ca un atac asupra Iranului să declanșeze un război prelungit în regiune. În plus, vicepreşedintele american a precizat că rămâne un „sceptic” în privinţa intervenţiilor militare străine, o filosofie care se potriveşte mai bine taberei MAGA care l-a adus pe Donald Trump la putere.

Cu toate că preşedintele american Donald Trump ia în considerare în continuare lovituri militare împotriva Iranului, „nu există nicio şansă” ca astfel de lovituri să ducă la implicarea Statelor Unite într-un război de lungă durată, a dat asigurări Vance în interviul acordat la bordul avionului său.

„Ideea că vom fi angajaţi într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără niciun sfârşit la orizont – nu există nicio şansă ca acest lucru să se întâmple”, a spus el în interviul acordat ziarului american, respingând previziunile unor experţi în politică externă potrivit cărora nu va exista o ieşire uşoară, dacă America s-ar implica într-un conflict mai amplu cu Iranul.

„Cred că toţi preferăm opţiunea diplomatică”, a adăugat JD Vance, afirmând, totodată, că „depinde cu adevărat de ceea ce fac şi spun iranienii”.

Administraţia Trump a avut joi a treia rundă de negocieri cu Iranul, sub medierea Omanului, la Geneva. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat după aceste negocieri că a avut cele mai „intense” discuţii de până acum cu americanii. Pe fondul unei concentrări masive de forţe americane în jurul Iranului, deşi nu s-a ajuns la nicio decizie, imediatorii au declarat că negocierile vor continua săptămâna viitoare.

În interviul acordat joi ziarului The Washington Post, Vance a admis că nu ştie ce va decide liderul de la Casa Albă în privinţa Iranului, dar a recunoscut că este posibil să recurgă la atacuri militare „pentru a se asigura că Iranul nu va obţine arme nucleare”, la fel cum este posibil să se ajungă la rezolvarea problemei „pe cale diplomatică”.

Vance a subliniat că operaţiunea de anul trecut din Iran şi capturarea în ianuarie a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro au fost „foarte clar definite”.

Vicepreședintele american, veteran al Marinei în vârstă de 41 de ani care a luptat în războiul din Irak, a declarat la un moment dat în Senat că a fost „minţit” în legătură cu motivele implicării Statelor Unite în acel conflict. El a declarat joi că încă se consideră „sceptic în privinţa intervenţiilor militare străine”, o descriere care, în opinia sa, continuă să se aplice şi lui Trump.

Trump a recunoscut deschis că este interesat de o schimbare de regim pentru a-l răsturna pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, declarând reporterilor luna aceasta că „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”. Prezenţa actuală a forţelor militare americane în regiune este printre cele mai mari din ultimele două decenii, de dinaintea începerii războiului din Irak în 2003.

Întrebat dacă, în perioada în care era comentator şi senator şi critica războiul din Irak, ar fi putut prevedea că va fi asociat cu o preşedinţie interesată de schimbarea unui regim străin, vicepreşedintele Vance a râs. 

„Păi, uite. Viaţa are tot felul de întorsături neaşteptate”, a spus Vance. „Dar cred că Donald Trump este un preşedinte «America First» şi urmăreşte politici care funcţionează pentru poporul american. Cred că trebuie să evităm repetarea greşelilor din trecut. De asemenea, cred că trebuie să evităm să învăţăm prea mult din lecţiile trecutului. Doar pentru că un preşedinte a dat-o în bară într-un conflict militar nu înseamnă că nu mai putem intra niciodată într-un conflict militar. Trebuie să fim atenţi în privinţa asta, dar cred că preşedintele este atent”, a declarat JD Vance, considerat un potenţial succesor al lui Donald Trump la preşedinţia SUA.

Citește și:

Trump, contrazis de serviciile de informaţii americane: ce spun despre rachetele iraniene care pot lovi Statele Unite

Amenințarea iraniană și reacția SUA: cum influențează declarațiile lui Trump programele de înarmare ale Teheranului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
2
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
3
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
4
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
5
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Digi Sport
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete iraniene
Trump, contrazis de serviciile de informaţii americane: ce spun despre rachetele iraniene care pot lovi Statele Unite
USA and China flags painted on the concrete wall with Donald Trump and Xi Jinping shadows. Kaunas, Lithuania 2025 04 10
Strategie subminată. Haosul tarifar al lui Donald Trump îi oferă Chinei o victorie, înainte de întâlnirea liderului SUA cu Xi Jinping
Trump To Decide On Possible U.S. Strike Against Iran Within Two Weeks, Banff, Canada - 19 Jun 2025
Amenințarea iraniană și reacția SUA: cum influențează declarațiile lui Trump programele de înarmare ale Teheranului
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Iranienii caută în Venezuela indicii despre următoarea mișcare a lui Trump. Regimul e optimist: „Va face un TACO”
colaj hillary clinton donald trump
Hillary Clinton cere ca Donald Trump să fie audiat sub jurământ în cazul Epstein. Ce a spus în fața comisiei Congresului SUA
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiilor magistraților...
Interview Of Ukraine’s National Guard Commander Oleksandr Pivnenko - Kyiv Region
Ce trebuia să facă Ucraina în primele zile ale invaziei ruse din...
mesaj-ro-alert-dsu
Două mesaje RO-Alert în Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă...
Digi 24_2026_02_27_07_32_23
Pakistanul a bombardat mai multe ținte din Afganistan. Ministrul...
Ultimele știri
Încă o țară europeană vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Și anunță că platformele riscă amenzi
Sprijin major pentru economia Ucrainei: Fondul Monetar Internațional vine cu un program financiar pentru următorii patru ani
Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei, vrea ca pe Tronul Crizantemei să ajungă, în continuare, doar bărbați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna martie 2026. Racii pot avea cheltuieli legate de familie sau casă, Peștii învață să impună...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
Spitalul care trebuie să fie construit gratis ne va costa 2,5 miliarde. Unul dintre marile eșecuri ale PNRR
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Adrian Mutu, reacție categorică după ce patronul parior de la CS Păulești s-a lăudat că îi este impresar: „Să...
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit...
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Decizia care ar putea arunca în aer finanțele țării. Ajutoarele la pensie și pensiile în general, în pericol
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...