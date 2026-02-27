JD Vance exclude posibilitatea ca un atac împotriva Iranului să ducă la un război de lungă durată: „Depinde de ceea ce fac iranienii”

În cadrul unui interviu acordat The Washington Post, JD Vance a susținut joi că „nu există nicio şansă” ca un atac asupra Iranului să declanșeze un război prelungit în regiune. În plus, vicepreşedintele american a precizat că rămâne un „sceptic” în privinţa intervenţiilor militare străine, o filosofie care se potriveşte mai bine taberei MAGA care l-a adus pe Donald Trump la putere.

Cu toate că preşedintele american Donald Trump ia în considerare în continuare lovituri militare împotriva Iranului, „nu există nicio şansă” ca astfel de lovituri să ducă la implicarea Statelor Unite într-un război de lungă durată, a dat asigurări Vance în interviul acordat la bordul avionului său.

„Ideea că vom fi angajaţi într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără niciun sfârşit la orizont – nu există nicio şansă ca acest lucru să se întâmple”, a spus el în interviul acordat ziarului american, respingând previziunile unor experţi în politică externă potrivit cărora nu va exista o ieşire uşoară, dacă America s-ar implica într-un conflict mai amplu cu Iranul.

„Cred că toţi preferăm opţiunea diplomatică”, a adăugat JD Vance, afirmând, totodată, că „depinde cu adevărat de ceea ce fac şi spun iranienii”.

Administraţia Trump a avut joi a treia rundă de negocieri cu Iranul, sub medierea Omanului, la Geneva. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat după aceste negocieri că a avut cele mai „intense” discuţii de până acum cu americanii. Pe fondul unei concentrări masive de forţe americane în jurul Iranului, deşi nu s-a ajuns la nicio decizie, imediatorii au declarat că negocierile vor continua săptămâna viitoare.

În interviul acordat joi ziarului The Washington Post, Vance a admis că nu ştie ce va decide liderul de la Casa Albă în privinţa Iranului, dar a recunoscut că este posibil să recurgă la atacuri militare „pentru a se asigura că Iranul nu va obţine arme nucleare”, la fel cum este posibil să se ajungă la rezolvarea problemei „pe cale diplomatică”.

Vance a subliniat că operaţiunea de anul trecut din Iran şi capturarea în ianuarie a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro au fost „foarte clar definite”.

Vicepreședintele american, veteran al Marinei în vârstă de 41 de ani care a luptat în războiul din Irak, a declarat la un moment dat în Senat că a fost „minţit” în legătură cu motivele implicării Statelor Unite în acel conflict. El a declarat joi că încă se consideră „sceptic în privinţa intervenţiilor militare străine”, o descriere care, în opinia sa, continuă să se aplice şi lui Trump.

Trump a recunoscut deschis că este interesat de o schimbare de regim pentru a-l răsturna pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, declarând reporterilor luna aceasta că „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”. Prezenţa actuală a forţelor militare americane în regiune este printre cele mai mari din ultimele două decenii, de dinaintea începerii războiului din Irak în 2003.

Întrebat dacă, în perioada în care era comentator şi senator şi critica războiul din Irak, ar fi putut prevedea că va fi asociat cu o preşedinţie interesată de schimbarea unui regim străin, vicepreşedintele Vance a râs.

„Păi, uite. Viaţa are tot felul de întorsături neaşteptate”, a spus Vance. „Dar cred că Donald Trump este un preşedinte «America First» şi urmăreşte politici care funcţionează pentru poporul american. Cred că trebuie să evităm repetarea greşelilor din trecut. De asemenea, cred că trebuie să evităm să învăţăm prea mult din lecţiile trecutului. Doar pentru că un preşedinte a dat-o în bară într-un conflict militar nu înseamnă că nu mai putem intra niciodată într-un conflict militar. Trebuie să fim atenţi în privinţa asta, dar cred că preşedintele este atent”, a declarat JD Vance, considerat un potenţial succesor al lui Donald Trump la preşedinţia SUA.

