JD Vance își lansează cartea despre convertirea la catolicism și reaprinde speculațiile privind o candidatură în 2028

Vicepreședintele american JD Vance va lansa în iunie o carte despre parcursul său religios și convertirea la catolicism, într-un moment care alimentează speculațiile privind o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2028. Volumul, publicat de HarperCollins, urmărește evoluția sa de la creștinism la ateism și, ulterior, revenirea la credință, și include reflecții din cariera politică, scrie Politico.

Volumul, intitulat „Communion: Finding My Way Back to Faith”, va fi publicat pe 16 iunie de editura HarperCollins, care a lansat anterior și cartea sa din 2016, „Hillbilly Elegy”, ce l-a propulsat în atenția națională.

„Scriu la această carte de mult timp și sunt onorat că pot, în sfârșit, să împărtășesc întreaga poveste cu voi”, a transmis Vance marți pe X. „Communion este despre parcursul meu personal și despre cum mi-am regăsit credința.”

Memoriile, care au 304 pagini și la care, potrivit editorului citat de The Associated Press, a lucrat intermitent din 2019, vor explora evoluția sa de la creștinismul din copilărie la ateism și, în cele din urmă, la catolicism. Cartea va include și reflecții din perioada petrecută în politică.

Vance este unul dintre puținii vicepreședinți în funcție care publică o carte în timpul mandatului.

Lansarea urmează un tipar întâlnit frecvent în politică, în cazul aspiranților la funcția de președinte, care publică adesea memorii înaintea unei eventuale candidaturi, pentru a atrage noi segmente de public și pentru a-și consolida mesajul. Mai mulți potențiali candidați democrați pentru 2028 au publicat deja sau au anunțat cărți, printre care fostul vicepreședinte Kamala Harris, guvernatorul Californiei Gavin Newsom, guvernatorul statului Kentucky Andy Beshear și guvernatorul Pennsylvaniei Josh Shapiro.

Deși Vance a declarat public că nu este concentrat în acest moment pe o candidatură la președinție, momentul lansării cărții este de natură să alimenteze speculațiile privind ambițiile sale pentru 2028. Soția sa, Usha Vance, a lansat luni un podcast intitulat „Storytime with the Second Lady”, care promovează lectura în rândul copiilor.

