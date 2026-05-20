Video JD Vance promite că America nu va intra într-un „război fără sfârșit” cu Iranul. „Ne ocupăm de treabă, apoi plecăm acasă”

Vicepreşedintele american, JD Vance. Foto: Profimedia Images
Războiul cu Iranul, o probă politică

Vicepreședintele JD Vance i-a asigurat marți pe americani că războiul președintelui Donald Trump cu Iranul nu va deveni un „război fără sfârșit”, profitând de o conferință de presă la Casa Albă pentru a apăra politicile superiorului său, pe fondul speculațiilor tot mai intense privind potențialul său succesor, anunță Reuters. „Acesta nu este un război fără sfârșit”, a spus el. „Ne vom ocupa de treabă și ne vom întoarce acasă.”

Acesta a refuzat să excludă posibilitatea utilizării banilor contribuabililor pentru a despăgubi persoanele condamnate pentru agresiunea asupra polițiștilor în timpul atacului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, a respins îngrijorările europene privind renunțarea Washingtonului la desfășurarea de trupe în Polonia, calificându-le drept exagerate, și a calificat drept „absurdă” sugestia unui reporter potrivit căreia recentele achiziții de acțiuni ale lui Trump ar ridica semne de întrebare privind corupția.

 Apariția lui Vance la podium a avut loc la aproximativ două săptămâni după ce secretarul de stat Marco Rubio, posibilul său rival viitor, a atras o atenție largă pentru briefingul său de debut.

„Marco are dreptate, chiar este haos”, a glumit Vance în timp ce reporterii care umpleau sala strigau pentru a-i atrage atenția.

Când o reporteriță s-a referit la Vance ca la „un potențial candidat viitor”, el s-a grăbit să o corecteze.

„Nu sunt un potențial candidat viitor”, a spus el. „Sunt vicepreședinte, îmi place foarte mult slujba mea și voi încerca să-mi fac treaba cât mai bine posibil.”

Vance, în vârstă de 41 de ani, un fost pușcaș marin care s-a opus de mult timp implicării SUA în războaie străine, a declarat marți că orice escaladare a conflictului cu Teheranul, în absența unei soluții diplomatice, ar servi intereselor de securitate pe termen lung ale SUA.
Conflictul cu Iranul riscă să afecteze viitorul politic atât al lui Rubio, cât și al lui Vance. De la izbucnirea sa, pe 28 februarie, acesta a blocat o mare parte din comerțul mondial cu petrol, determinând o creștere de aproximativ 50% a prețurilor la benzină în SUA și stârnind îngrijorare în rândul republicanilor care își apără majoritatea în Congres în cadrul alegerilor intermediare din noiembrie.

Într-un sondaj Reuters/Ipsos publicat marți, cota de popularitate a președintelui Trump a scăzut aproape la cel mai scăzut nivel de când s-a întors la Casa Albă, mulți republicani fiind nemulțumiți de modul în care acesta gestionează preocupările americanilor legate de costul vieții.

Sondajul, realizat între 15 și 18 mai, a arătat că aproximativ 34% dintre americani au o părere favorabilă despre Vance, iar 33% au spus același lucru despre Rubio. În ianuarie 2025, 42% dintre respondenții unui sondaj Reuters/Ipsos au declarat că au o părere favorabilă despre Vance.

Chiar dacă ambii oficiali minimalizează ambițiile lor pentru 2028, Trump a continuat să alimenteze discuțiile despre succesiune. La o cină organizată săptămâna trecută în Grădina Trandafirilor, președintele a sondat oaspeții cu privire la posibilii săi succesori.

„Cui îi place JD Vance?”, a întrebat el. „Cui îi place Marco Rubio?”

Ambele întrebări au stârnit aplauze puternice. Trump a spus că cei doi ar forma „un tandem perfect”, dar a adăugat că nu le oferă niciunuia dintre ei sprijinul său.

Recenta apariție a lui Rubio la podiumul de la Casa Albă a stârnit laude din partea lui Trump. Republicanii și chiar unii democrați au remarcat prestația sa fluentă, care a inclus glume cu reporterii și o referință la hip-hopul anilor 1990 pentru a descrie poziția de negociere a Iranului.

Un videoclip al Departamentului de Stat în care se vede cum acesta spune că speră ca America să fie un loc în care „oricine, de oriunde, poate realiza orice” a devenit viral și a alimentat și mai mult speculațiile privind o candidatură în 2028.

Ministrul polonez al Apărării a vorbit cu șeful Pentagonului despre reducerea capacității militare americane în Polonia. Ce s-a decis

