JD Vance răspunde criticilor acordului cu Iranul din Israel: „Nu aș ataca singurul aliat puternic care mi-a mai rămas în întreaga lume”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, i-a criticat dur pe criticii israelieni ai acordului cu Iranul, afirmând că Donald Trump este singurul aliat al Israelului rămas în lume, într-o mustrare dură în care a făcut referire la miliardele de dolari sub formă de ajutor pentru apărare pe care țara le primește din partea Americii, relatează The Guardian.

Vance a apărat acordul ⁠încheiat săptămâna aceasta pentru a pune capăt războiului ​cu Iranul, acord pe care criticii din SUA și Israel l-au condamnat pentru că nu a reușit să limiteze programul de rachete al Iranului și nu a oferit o cale clară către dezafectarea instalațiilor sale nucleare, impunând în același timp restricții asupra Israelului în războiul său cu militanții Hezbollah din Liban.

Vance, întrebat în cadrul unei conferințe de presă de la Casa Albă despre un articol potrivit căruia Benjamin Netanyahu ar fi fost furios din cauza acordului, a spus că nu a auzit astfel de comentarii din partea prim-ministrului israelian, dar a criticat membrii cabinetului liderului israelian, despre care a afirmat că au atacat acordul și l-au atacat personal pe Trump.

„Mesajul meu pentru ei ar avea două componente. În primul rând: Donald J. Trump este singurul șef de stat din întreaga lume care manifestă simpatie față de națiunea Israelului în acest moment”, a declarat vicepreședintele american reporterilor.

„Dacă aș face parte din cabinetul guvernului israelian, probabil că nu aș ataca singurul aliat puternic care mi-a mai rămas în întreaga lume”.

El a spus că le va reaminti, de asemenea, acelor membri ai cabinetului că două treimi din armele defensive care au protejat Israelul „au fost fabricate de mâini americane și finanțate din banii contribuabililor americani”.

Statele Unite acordă Israelului asistență militară în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari pe an, însă cele două țări negociază un nou acord de ajutor.

„Problema pentru Israel nu este Donald J. Trump, iar oricine din Israel care crede că cea mai mare problemă a țării este președintele Statelor Unite trebuie să se trezească la realitate și să conștientizeze situația în care se află țara”, a spus Vance.

Trump a criticat în repetate rânduri Israelul, aliatul său de lungă durată, ceea ce a dus la o escaladare a tensiunilor la aproape patru luni după ce cele două țări au colaborat pentru a ataca Iranul. Războiul a provocat turbulențe pe piețe și a afectat aprovizionarea globală cu petrol, Teheranul răspunzând prin închiderea strâmtorii Ormuz, o rută crucială de aprovizionare.

Biroul lui Netanyahu și Ministerul Afacerilor Externe al Israelului nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea agenției de știri Reuters.

Însă înalți oficiali israelieni, care au vorbit sub anonimat, au afirmat că termenii acordului erau defavorabili pentru Israel, deoarece nu abordau preocupările legate de programul nuclear și de rachete balistice al Iranului, o opinie pe care, potrivit acestora, o împărtășește întreaga conducere a Israelului. Trump a încercat să minimizeze preocupările Israelului în cadrul discursului de încheiere de miercuri, de la summitul G7 din Franța. Netanyahu ar putea adopta o „abordare mai blândă” în lupta împotriva militanților Hezbollah din Liban, a spus liderul de la Casa Albă.

În primele sale declarații de la încheierea acordului, Netanyahu a afirmat, în cadrul unui eveniment public, că Israelul apreciază relația sa cu SUA, dar că va continua să ocupe sudul Libanului pentru a asigura securitatea cetățenilor care locuiesc în apropierea frontierei de nord a Israelului.

Israelul a publicat joi o hartă care arată o zonă de control militar extinsă în sudul Libanului și a declarat că nu exclude posibilitatea de a lansa atacuri dincolo de aceasta, contestând astfel termenii acordului dintre SUA și Iran.

Ministrul israelian al securității naționale de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir, o figură-cheie în coaliția de guvernare a lui Netanyahu, a criticat dur acordul dintre SUA și Iran și a insistat că trupele israeliene vor rămâne în Liban.

Vance i-a criticat pe Ben-Gvir și pe ministrul de finanțe Bezalel Smotrich într-un interviu acordat ziarului New York Times, publicat joi dimineață. „Care este propunerea voastră exactă? Sunteți o țară cu 9 milioane de locuitori. Nu puteți rezolva toate problemele de securitate națională cu care vă confruntați doar prin ucidere”, a declarat vicepreședintele SUA.

„Mi se pare că toată această agitație din Israel este puțin ciudată, pentru că cred că provine dintr-un sentiment de neîncredere, iar eu consider că America a câștigat încrederea acelei regiuni și a lumii întregi”, a declarat Vance.

Ben-Gvir a răspuns la declarațiile lui Vance pe X, afirmând: „Aceasta este propunerea... Să ne ocupăm de naziștii secolului XXI, la fel cum Statele Unite s-au ocupat de naziștii secolului XX”.

Trump, într-o postare pe rețelele sociale publicată joi, după declarațiile lui Vance, a afirmat că a încurajat pe toți cei din Orientul Mijlociu să-și mențină angajamentul de a permite desfășurarea negocierilor. „Ne așteptăm la un armistițiu complet pe toate fronturile, inclusiv în Liban, în ceea ce privește Hezbollah și Israelul”, a scris cel de-al 47-lea președinte american.

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Editor : A.M.G.