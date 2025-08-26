JD Vance, ridiculizat pe rețelele sociale pentru că nu face diferența dintre capitulare și negociere. Reacțiile internauților

Vicepreședintele JD Vance a fost ridiculizat pe rețelele sociale pentru că a afirmat că cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu „un fel de negociere”.

Vance a făcut această gafă în timpul unei discuții cu Kristen Welker în emisiunea Meet the Press Sunday de la MSNBC, în timp ce vorbea despre eforturile lui Donald Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Dacă ne întoarcem la cel de-al Doilea Război Mondial, dacă ne întoarcem la Primul Război Mondial, dacă ne întoarcem la toate conflictele majore din istoria umanității, toate s-au încheiat cu un fel de negociere”, a afirmat incorect Vance.

Telespectatorii de pe X i-au dat rapid lui Vance o lecție de istorie, subliniind că cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat de fapt în 1945, odată cu capitularea necondiționată a Germaniei și Japoniei, transmite independent.

„Nu, cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat odată cu CAPITULAREA NECONDIȚIONATĂ a țărilor care l-au declanșat!”, a scris unul dintre ei.

Un altul a adăugat: „Chiar mă așteptam la mai mult de la Vance. Am făcut greșeala să-l consider un om educat și sincer, cu care aveam câteva dezacorduri.

„Întreaga administrație este formată din oameni cu intelectul unei omizi. Donald nu vrea să riște să fie corectat. JD este un ignorant”, a mai adăugat un internaut.

Un al treilea utilizator a scris: „LOL. Al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu o negociere? Spune asta cetățenilor din Hiroshima și Nagasaki. Cetățenilor din Berlin. Cetățenilor din Cartagina și Roma. Ca orice altceva legat de MAGA, Vance este blocat în anii 1920.”

Nu este prima dată când Vance comite o gafă pe scena internațională.

În aprilie, în timpul unei vizite la Vatican, vicepreședintele a fost criticat pentru că s-a fotografiat împreună cu fiul său în Capela Sixtină, unde fotografierea este strict interzisă pentru a proteja operele de artă ale lui Michelangelo, a relatat People.

Și președintele însuși a comis o serie de greșeli în ultimele săptămâni, în cadrul discuțiilor despre conflictele din străinătate.

La începutul acestei luni, Trump s-a bâlbâit când s-a referit la acordul de pace dintre Armenia și Azerbaidjan, menționând în schimb „Albania și Aberbaijan”.

Editor : A.R.