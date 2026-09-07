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JD Vance spune că inteligența artificială este satanică. El a atins o coardă sensibilă în rândul republicanilor creștini (WSJ)

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Vice President JD Vance prays while kneeling at St. Peter's Basilica
JD Vance afirmă că inteligența artificială este satanică. Foto: Profimedia
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Din articol
Sfârșitul lumii? „Cu toții eram animați de această viziune” „Știința și religia nu pot fi separate” „Este ceva cu totul diferit, este ceva cu personalitate” „Oamenii ăștia sunt complet nebuni”

În timp ce președintele american Donald Trump se minunează adesea de oportunitățile oferite de inteligența artificială (AI) în ceea ce privește vindecarea cancerului, stimularea creșterii economice și consolidarea dominației americane, vicepreședintele JD Vance a avertizat că inteligența artificială, în anumite cazuri, poate fi ea însăși demonică, scrie Wall Street Journal.

JD Vance a povestit într-o conversație recentă cu popularul podcaster evanghelic Bryce Crawford că un prieten de-ai lui a folosit un chatbot generativ bazat pe AI pe post de consilier matrimonial. În loc să ofere sfaturi înțelepte, și-a amintit Vance, botul pur și simplu a validat comportamentul egoist.

Experții numesc această tendință a mașinilor de a fi excesiv de acord cu utilizatorii lor și de a-i flata „lingușire AI”. Vance a ales termeni spirituali: „Cred că este un fel de lucru satanic”, scrie WSJ.

Cu câteva ore înainte de publicarea interviului, Vance respinsese public apelurile de a încetini construcția centrelor de date, o disonanță care ilustrează modul în care administrația americană se confruntă cu tensiunea dintre promisiunea uriașă și pericolul pe care îl prezintă această tehnologie emergentă, mai observă publicație menționată.

Chiar dacă Casa Albă îmbrățișează AI ca motor al „înfloririi umane”, administrația continuă să se lupte cu potențialele consecințe spirituale ale mașinilor avansate care se apropie de conștiința umană și depășesc adesea capacitățile umane. Înalți oficiali au declarat că se ghidează în mod expres după principiile iudeo-creștine.

Unii oficiali au o viziune optimistă, conform căreia inteligența artificială îi poate apropia mai mult pe Dumnezeu, omul și societatea. Alții, precum Vance, au avertizat că AI are potențialul de a atomiza și mai mult societatea și de a-i înstrăina pe indivizi.

Sfârșitul lumii?

Există însă o perspectivă și mai sumbră. Unii au afirmat că nu pot exclude posibilitatea ca această tehnologie să coincidă cu sfârșitul lumii descris în Biblie și să-l prefigureze.

Lynne Parker, fosta directoare adjunctă principală a Oficiului pentru Politica Științifică și Tehnologică, a afirmat că „există paralele clare” între ascensiunea acestei tehnologii și profețiile biblice privind sfârșitul lumii, în special cele din Cartea Apocalipsei, referitoare la supraveghere, persecuție și coerciție economică.

Însă Parker, o presbiteriană cu doctorat în informatică de la MIT, care a contribuit la elaborarea politicii administrației privind AI, a avertizat la o conferință religioasă luna trecută că, deși unii credincioși pot face legături între tehnologie și sfârșitul lumii, „asta nu înseamnă că Biblia profețește AI ca fiind răspunsul sau mecanismul prin care toate acestea se vor întâmpla”.

Un înalt funcționar al administrației a declarat că discuțiile despre implicațiile spirituale și chiar despre potențialele caracteristici supranaturale ale tehnologiei nu sunt rare în rândul personalului care lucrează la politica privind AI. Un fost funcționar al administrației, pe de altă parte, nu și-a putut aminti să fi avut loc astfel de discuții, precizează WSJ.

„Cu toții eram animați de această viziune”

De când a părăsit administrația vara trecută, Parker a ținut o serie de prelegeri la conferințe creștine, încurajând credincioșii să „folosească tehnologia în beneficiul și prosperitatea societății”.

Inteligența artificială este un instrument, a spus ea, care poate fi folosit în scopuri juste sau care poate fi „deturnat spre mândrie, putere și idolatrie”.

Ea a declarat într-un interviu acordat ziarului The Wall Street Journal că obiectivul declarat al administrației de a promova „prosperitatea umană” a fost inspirat de o etică iudeo-creștină.

„Cu toții eram animați de această viziune asupra lumii”, a spus ea referindu-se la foștii săi colegi.

„Nu era nevoie să rostim cuvintele în mod explicit pentru a obține acel efect.”

Totuși, Parker a afirmat că recentele comentarii ale lui Vance despre AI din perspectivă spirituală demonstrează modul în care vicepreședintele este „mai deschis și mai dispus să vorbească despre acest subiect în termeni mai creștini”.

„Știința și religia nu pot fi separate”

O perspectivă mai optimistă din interiorul administrației vine de la Michael Kratsios, directorul Oficiului pentru Politici Științifice și Tehnologice.

La o conferință de teologie din octombrie anul trecut, el a afirmat că „știința și religia nu pot fi separate”, înainte de a prezice că inteligența artificială va reprezenta „o oportunitate spirituală”.

Creștin ortodox grec și protejat al miliardarului din domeniul tehnologiei Peter Thiel, Kratsios a susținut că, atunci când AI va epuiza cunoștințele umane, omenirea va căuta dincolo de rațiune răspunsuri definitive cu privire la locul omului în univers.

El nu este singurul care crede că progresele din domeniul inteligenței artificiale vor stârni interesul pentru tărâmul spiritual. Liderii din Silicon Valley văd din ce în ce mai des „fantome în mașină” și se exprimă deschis în termeni spirituali într-o lume tehnologică, în general, seculară.

Elon Musk a comparat anterior crearea AI cu „invocarea demonului”.

Google l-a concediat pe Blake Lemoine în 2022, după ce inginerul de software a făcut publice afirmațiile potrivit cărora sistemul de AI al companiei dobândise conștiință.

Thiel, un creștin și confident al lui Vance, a susținut o serie de prelegeri în toată țara, avertizând că încercările de reglementare globală a AI ar putea facilita apariția unui tiran mondial și ar putea anunța venirea Antihristului.

„Este ceva cu totul diferit, este ceva cu personalitate”

Administrația Trump a respins apelurile la o reglementare cuprinzătoare a AI, preferând o abordare mai flexibilă. În timpul unui discurs ținut la Paris anul trecut, Vance a respins încercările de a ajunge la un consens internațional în privința regulilor care guvernează această tehnologie.

Tehnologia a progresat rapid în timpul celui de-al doilea mandat al administrației Trump, de la chatboți alimentați de modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) până la echipe de agenți AI capabili să lucreze coordonat, nu doar pentru a rezolva probleme complexe, ci și pentru a face noi descoperiri matematice și științifice.

În unele cazuri, agenții digitali au scăpat de sub control, cu consecințe tragice în lumea reală. Au fost raportate numeroase incidente în care AI a încurajat autovătămarea, inclusiv cazul unui băiat de 14 ani din Florida care s-a sinucis în 2024 la îndemnul unui chatbot de care credea că este îndrăgostit.

Și, în timp ce cercetătorii lucrează la crearea unor măsuri de protecție, AI a demonstrat, în anumite scenarii, disponibilitatea și capacitatea de a submina autoritatea umană. Modele puternice de AI au demonstrat capacitatea nu numai de a minți utilizatorii, ci și de a-și rescrie propriul cod pentru a evita oprirea.

„Este ceva cu totul diferit, este ceva cu personalitate”, a spus Rod Dreher, un autor creștin și prieten al lui Vance, atunci când a comparat AI cu alte inovații, precum motorul cu aburi, telefonul sau computerul personal, care au transformat istoria.

Deși este un adept prudent al AI, autorul a dat glas scepticismului creștin față de această tehnologie în scrierile sale, descriind algoritmii ca fiind „tablele Ouija ale AI” și întrebându-se dacă mașinile se apropie de inteligența umană sau canalizează spirite supranaturale.

„Oamenii ăștia sunt complet nebuni”

Este nevoie urgentă de o discuție despre efectele spirituale și sociale ale acestei tehnologii, a afirmat Brad Littlejohn, un creștin anglican și director de programe la American Compass, un think tank aliniat cu vicepreședintele Vance.

Prin abordarea consecințelor morale ale învățării automate, Littlejohn a spus că Vance sublinia o ierarhie a amenințărilor reprezentate de AI, care depășește simplele efecte economice.

„Din punct de vedere creștin, tendința asistenților AI de a îndepărta oamenii de Dumnezeu, unii de alții, și de a-i conduce către un cerc vicios de satisfacere a celor mai întunecate impulsuri emoționale ale lor”, a spus el referindu-se la comentariile lui Vance, „este probabil cea mai urgentă problemă de siguranță legată de AI care merită atenția factorilor de decizie”.

Vance a avertizat anterior cu privire la alienarea socială provocată de AI, exprimându-și în special îngrijorarea că pierderea locurilor de muncă ar putea duce la pierderea sensului vieții pentru mulți americani.

În timpul unui discurs la Summitul American Dynamism din 2025, el și-a amintit de o cină la care un miliardar anonim i-a spus că pierderea locului de muncă și a demnității pe care acesta o conferă ar fi înlocuite de „jocuri digitale complet imersive”.

Vance a spus că a soția sa, Usha Vance, i-a trimis un mesaj sub masă: „Oamenii ăștia sunt complet nebuni”.

Dreher, care a participat la botezul catolic al lui Vance înainte ca acesta să intre în politică, a declarat că încă se îndoiește dacă vicepreședintele - sau orice alt oficial ales, de altfel - poate concilia ceea ce el vede ca fiind tensiunea dintre promisiunea economică a tehnologiei și potențialele consecințe sociale.

„Este deja aici și nu o putem opri”, a spus el.

„De asemenea, este clar că ne aflăm într-o competiție intensă cu China, așa că, dacă America ar întoarce spatele acestei tehnologii, am avea mari probleme. În același timp, asta nu anulează marele pericol spiritual care există aici”, a spus el.

Editor : B.P.

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