JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat aplicarea normelor digitale ale UE, afirmând că UE nu ar trebui să „atace companiile americane pentru toate mizeriile”.

„Circulă zvonuri că Comisia Europeană va amenda X cu sute de milioane de dolari pentru că nu a aplicat cenzura. UE ar trebui să susțină libertatea de exprimare, nu să atace companiile americane pentru toate mizeriile”, a scris Vance pe X peste noapte.

Proprietarul X, Elon Musk, i-a mulțumit imediat oficialului american, comentând: „Apreciez foarte mult”.

Comisia Europeană a deschis o procedură formală împotriva X în temeiul Legii privind serviciile digitale în decembrie 2023, la aproximativ un an după ce Musk a cumpărat Twitter și l-a redenumit X.

Însă UE nu a finalizat încă ancheta, după ce a acuzat X de încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență. O decizie ar putea fi luată încă de vineri, potrivit rapoartelor mass-media de joi.

Conform normelor UE, companiile pot fi amendate cu până la 6% din cifra de afaceri globală anuală.

Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat săptămâna trecută îngrijorarea cu privire la ritmul lent al anchetelor Bruxelles-ului asupra giganților americani din domeniul tehnologiei, alăturându-se corului tot mai puternic de critici care susțin că blocul a fost prea lent în aplicarea Legii serviciilor digitale, în contextul presiunilor exercitate de SUA.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Tensiuni SUA - UE

Washingtonul a cerut în repetate rânduri UE să renunțe la regulamentul său digital în cadrul negocierilor comerciale, iar săptămâna trecută secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, a pus din nou această chestiune pe masa negocierilor, ca un schimb explicit pentru eliminarea tarifelor la oțel și aluminiu în cadrul discuțiilor în curs.

Întrebată joi cum se simte în legătură cu o iminentă confruntare diplomatică în cazul în care va aplica o amendă unui gigant american din domeniul tehnologiei, șefa departamentului digital al Comisiei, Henna Virkkunen, a declarat pentru Politico: „Sunt destul de calmă în diferite situații. Nu mă surprinde nimic. Protejez legile noastre. Dar, în același timp, vom face Europa mai rapidă, mai simplă și mai ușoară pentru întreprinderi.”

Întrebată dacă se teme de reacția SUA la o amendă în temeiul DSA, Virkkunen a răspuns cu un singur cuvânt: „Nu”.

Editor : Sebastian Eduard