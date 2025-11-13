Jeffrey Epstein susținea că a oferit rușilor informații despre Trump: „Lavrov ar putea obține informații utile discutând cu mine”

Cu aproape o lună înainte ca președintele Donald Trump să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la Helsinki în 2018, Jeffrey Epstein a încercat să transmită un mesaj unui diplomat rus: „Dacă vrei să-l înțelegi pe Trump, vorbește cu mine”, relatează Politico.

„Cred că i-ai putea sugera lui Putin că Lavrov ar putea obține informații utile discutând cu mine”, a scris Epstein într-un e-mail din 24 iunie 2018 adresat lui Thorbjorn Jagland, fost prim-ministru al Norvegiei, care conducea Consiliul Europei la momentul schimbului de mesaje. Lavrov este o referire evidentă la Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei.

În schimbul de e-mailuri, unul dintre sutele publicate miercuri de anchetatorii Congresului, Epstein a indicat că discutasese anterior despre Trump cu Vitaly Churkin, influentul ambasador al Rusiei la Națiunile Unite, înainte ca acesta să moară în 2017.

„Churkin a fost grozav”, a scris Epstein, fostul infractor sexual condamnat. „L-a înțeles pe Trump după conversațiile noastre. Nu e complicat. Trebuie să fie văzut ca obținând ceva, atât de simplu.”

Discuția a fost una dintre zecile care ilustrează rețeaua de asociați internaționali ai lui Epstein, cu care acesta coresponda adesea în legătură cu deciziile politice luate de Trump în primul său mandat.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la e-mailuri, dar secretarul de presă Karoline Leavitt a declarat miercuri că seria mai amplă de e-mailuri „nu dovedește absolut nimic altceva decât faptul că președintele Trump nu a făcut nimic greșit”.

„Democrații încearcă să readucă în discuție farsa Jeffrey Epstein, deoarece sunt dispuși să facă orice pentru a distrage atenția de la eșecul lor în ceea ce privește închiderea guvernului”, a transmis ulterior președintele SUA pe Truth Social.

În e-mailuri, Jagland spunea că se va întâlni cu asistentul lui Lavrov a doua zi și că îi va sugera o discuție cu Epstein. Nu este clar dacă conversația propusă a avut vreodată loc.

Dar Epstein avea să-și exprime mai târziu părerea despre întâlnirea decisivă a lui Trump cu Putin, care a fost criticată în întreaga lume pentru aparenta sa capitulare în fața dictatorului rus.

„Rușii au informații compromițătoare despre Trump? Ziua de azi a fost îngrozitoare chiar și pentru standardele lui”, a scris Larry Summers, fostul secretar al Trezoreriei din administrația Clinton și consilier economic în administrația Obama, într-un e-mail adresat lui Epstein pe 16 iulie 2018, ziua summitului de la Helsinki cu Putin.

„E-mailul meu este plin de comentarii similare. Uau”, a răspuns Epstein a doua zi. „Sunt sigur că părerea lui este că totul a decurs foarte bine. Crede că și-a fermecat adversarul... Trebuie să recunoaștem că nu are habar de simbolism. Nu are habar de majoritatea lucrurilor”. El a calificat, de asemenea, modul în care Trump a gestionat summitul cu Putin drept „previzibil”.

Summers nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Câteva zile mai târziu, Epstein și-a etalat relațiile internaționale într-un schimb de e-mailuri cu fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, spunându-i într-un mesaj din 23 iulie 2018 că Bannon trebuia să fie prezent fizic în Europa pentru a-și exercita influența pe continent.

„Dacă vrei să joci aici, va trebui să investești timp, Europa nu funcționează de la distanță”, a scris Epstein.

Epstein i-a spus lui Bannon că poate organiza întâlniri individuale cu liderii străini, dar că va trebui să rămână câteva zile.

„Teama este că le stârnești speranțele și emoțiile și apoi îi abandonezi. Cred că vrei să fii un insider, nu un outsider care vine și pleacă.”

Un reprezentant al lui Bannon a refuzat să comenteze.

Epstein se baza adesea pe contactele sale străine pentru a afla părerile lor despre Trump, urmărind obsesiv acțiunile noului președinte. Alteori, el pur și simplu își etala legăturile profunde din întreaga lume în e-mailurile trimise altor asociați.

„Îți vine să crezi că MBS mi-a trimis un cort, covoare și tot tacâmul?”, i-a scris Epstein omului de afaceri miliardar Tom Pritzker în decembrie 2016, referindu-se la Mohammed bin Salman, care este acum prințul moștenitor al Arabiei Saudite.

„Un cort? Hmmm...”, a răspuns Pritzker. „Cred că este un cod pentru «Te iubesc». Sau, poate, un cod pentru «dispari». Mai bine verifică dicționarul urban al Regatului Arabiei Saudite”.

Pritzker nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Cu un an înainte de a-l contacta pe Jagland pentru a-i solicita ajutorul în legătură cu rușii, Jagland i-a cerut lui Epstein să-l viziteze la Strasbourg, în Franța, pentru ca Epstein să-l ajute să-l „înțeleagă mai bine pe Trump și ceea ce se întâmplă în societatea americană”.

Printre conexiunile internaționale ale lui Epstein se număra și sultanul Ahmed bin Sulayem, un om de afaceri din Emiratele Arabe Unite. Cu două săptămâni înainte de prima inaugurare a lui Trump, Sulayem l-a întrebat pe Epstein dacă ar trebui să „accepte invitația” care i-a fost adresată de Tom Barrack, asociatul lui Trump, care a supervizat evenimentul.

Barrack nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Epstein a răspuns că va fi „foarte aglomerat”, dar că ar putea merita să stabilească relații în Washington sau New York înainte și după festivități.

„Crezi că va fi posibil să dai mâna cu Trump?”, a răspuns Sulayem. Nu este clar dacă Epstein a răspuns.

Editor : A.M.G.