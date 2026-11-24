Jensen Huang s-a întors la conducerea Nvidia la mai puțin de două săptămâni după ce și-a anunțat demisia, în urma dezvăluirilor privind presupuse relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei. Revenirea sa a fost susținută de președintele american Donald Trump și a fost salutată de reprezentanții industriei tehnologice. Episodul readuce însă în discuție dependența gigantului american de cipuri de fondatorul său și riscurile concentrării unei influențe atât de mari în mâinile unui singur executiv, potrivit Reuters.

Fondatorul companiei a fost întâmpinat de angajați cu aplauze la sediul central al Nvidia din Santa Clara, California. Huang, în vârstă de 63 de ani, le-a promis acestora că va fi un director general mai bun la a doua încercare.

„Voi fi un director general mai bun la a doua încercare”, le-a spus acesta angajaților care umpleau atriumul și balcoanele clădirii.

Revenirea sa a fost salutată de președintele SUA, Donald Trump, care a declarat că a avut un rol important în readucerea lui Huang la conducerea companiei. Trump l-a apărat pe executiv, afirmând că „nu a greșit cu nimic” și numindu-l „un geniu”. Elon Musk, la rândul său, a salutat întoarcerea acestuia.

Acțiunile Nvidia au încheiat ședința de luni în creștere cu 31,5%, contribuind la revenirea generală a pieței americane. În tranzacțiile premergătoare deschiderii bursei de marți, titlurile companiei au scăzut însă cu peste 4%.

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Întoarcerea rapidă a lui Huang la conducerea producătorului de cipuri pe care l-a cofondat în urmă cu mai bine de trei decenii reprezintă un episod neobișnuit în industria tehnologică și evidențiază influența sa asupra Washingtonului, piețelor financiare și ecosistemului inteligenței artificiale.

„Pentru investitorii din domeniul tehnologiei, Jensen este mai important decât Elvis”, a declarat Eric Schiffer, președintele firmei de capital privat Patriarch Organization, cu sediul în Los Angeles.

Influența lui Huang depășește conducerea Nvidia

Rolul lui Jensen Huang în industria inteligenței artificiale depășește atribuțiile obișnuite ale unui director general. Prin relațiile construite cu politicieni, parteneri de afaceri, clienți și furnizori din întreaga lume, acesta a contribuit la dezvoltarea rapidă a ecosistemului Nvidia și la extinderea industriei IA.

Importanța sa este ilustrată și de declarațiile unor lideri din domeniul tehnologiei. În 2024, Larry Ellison, președintele Oracle, povestea că el și Elon Musk au ajuns să îl roage pe Huang să le furnizeze procesoare grafice (GPU).

În Asia, fondatorul Nvidia este tratat ca o vedetă rock. În Taipei și Seul, fanii l-au asaltat pe stradă pentru a obține autografe pe cărți, postere și chiar pe propriile corpuri.

Revenirea sa readuce însă în atenție și riscurile dependenței Nvidia de o singură persoană, precum și investițiile de miliarde de dolari pe care compania le-a făcut în startup-uri din domeniul inteligenței artificiale, unele dintre acestea fiind chiar clienți ai producătorului de cipuri.

Înainte de plecarea sa, Huang se confrunta deja cu critici privind strategia prin care Nvidia susține dezvoltarea unor companii din ecosistemul IA, care ulterior îi cumpără produsele. Mai mulți investitori de pe Wall Street au avertizat că această practică ar putea crea o rețea riscantă de finanțare circulară.

Huang a respins criticile, susținând că investițiile companiei sunt justificate de existența unei cereri reale pentru cipurile Nvidia.

Plecarea sa temporară a ridicat semne de întrebare și cu privire la viitorul unor companii precum CoreWeave și Nebius, care fac parte din ecosistemul construit în jurul tehnologiei Nvidia. Acțiunile acestora au înregistrat creșteri importante luni, pe fondul revenirii lui Huang.

„Se vede cât de mult a reprezentat un singur om imaginea acestei industrii. El pleacă și totul se duce de râpă într-o clipă. Iar, dintr-odată, se întoarce și totul își revine”, a declarat Bill Gunderson, partener la GCG Advisory Partners.

De ce este Jensen Huang atât de important pentru Nvidia

Huang este al cincilea cel mai mare acționar al Nvidia, cu o participație de aproximativ 3,6%. Spre deosebire de alți fondatori din industria tehnologică, precum Mark Zuckerberg, de la Meta, sau Elon Musk, de la SpaceX, el nu deține acțiuni cu drepturi speciale de vot care să îi asigure controlul efectiv asupra companiei.

Este cunoscut pentru stilul de management direct și implicat, supervizând personal activitatea Nvidia și având aproximativ 60 de subordonați direcți. Aproape toți ocupă funcții în domeniul ingineriei și sunt specializați în domenii precum cipurile de memorie, rețelele, grafica și procesoarele centrale.

„Organigramele multor companii arată toate la fel. Și pentru mine asta nu are niciun sens. Arhitectura companiei ar trebui să reflecte mediul în care aceasta își desfășoară activitatea”, declara Huang într-un podcast în luna martie.

Implicarea sa se extinde și asupra startup-urilor în care Nvidia investește. Potrivit unor fondatori de companii, investitori și unui fost angajat al producătorului de cipuri, Huang participă direct la sprijinirea acestora, ajutându-le să atragă clienți și investitori și implicându-se inclusiv în discuțiile pentru obținerea finanțării.

Influența sa a devenit evidentă și în contextul revenirii de luni, când Donald Trump a declarat că a contribuit decisiv la întoarcerea executivului la conducerea Nvidia.

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Reintegrarea lui Huang a stârnit nedumerire în rândul unor observatori și opoziție din partea unor parlamentari americani din ambele partide. Episodul a readus în discuție ideea că unii directori din industria tehnologică ajung să fie considerați indispensabili pentru companiile pe care le conduc, ceea ce poate reprezenta un risc pentru guvernanța corporativă.

„Când directorul general este prea important pentru a fi concediat, rolul consiliului de administrație nu este acela de a-l concedia, ci de a-l ține sub control”, a declarat Nada Kakabadse, profesoară de guvernanță corporativă și etică la Henley Business School din Marea Britanie.

Editor : C.A.