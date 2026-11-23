Nvidia a anunțat luni că Jensen Huang revine în funcția de director general al companiei, cu efect imediat, la 11 zile după ce acesta și-a dat demisia pe fondul unui scandal care a provocat o criză la nivelul producătorului american de cipuri. Decizia consiliului de administrație marchează o schimbare radicală de poziție, după ce conducerea companiei exclusese public, cu doar câteva zile în urmă, posibilitatea revenirii sale, anunță Reuters.

Revenirea lui Huang marchează o răsturnare de situație în conducerea unuia dintre cei mai importanți producători de cipuri din lume. Pe 12 noiembrie, acesta demisionase din funcțiile de președinte, director general și membru al consiliului de administrație, în urma unui scandal legat de relațiile sale extraconjugale și de suspiciuni privind posibile riscuri pentru securitatea națională a Statelor Unite.

„Consiliul consideră că Jensen este persoana potrivită pentru a conduce Nvidia, iar revenirea sa este în interesul acționarilor, angajaților, partenerilor și clienților noștri”, a declarat Harvey C. Jones, președintele consiliului de administrație.

Potrivit companiei, membrii consiliului au ajuns la concluzia că Huang poate conduce din nou Nvidia după mai multe întâlniri și discuții, în urma cărora au fost mulțumiți de sinceritatea acestuia și de capacitatea sa de a asigura conducerea companiei.

Nvidia a precizat că a primit, în procesul de evaluare a revenirii lui Huang, opinii din partea unor oficiali de rang înalt ai guvernului american. Pe baza acestor consultări, consiliul consideră că revenirea sa nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Huang: „Sunt onorat să revin la Nvidia”

Jensen Huang a declarat că este onorat să revină la conducerea companiei și a mulțumit consiliului de administrație pentru încrederea acordată.

„Sunt onorat să revin la Nvidia și să conduc una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume, la începutul unei noi revoluții industriale”, a transmis acesta.

Huang a mulțumit, de asemenea, angajaților, acționarilor, partenerilor și familiei sale pentru sprijinul acordat în perioada în care a fost plecat din funcție.

În timpul absenței sale, conducerea executivă a fost asigurată interimar de Colette Kress, directorul financiar al companiei. Aceasta își va continua activitatea în funcția de director financiar, iar Harvey C. Jones va rămâne președintele consiliului de administrație.

Revenirea lui Huang vine după ce, pe 17 noiembrie, Harvey Jones declarase că Nvidia nu intenționează să îl repună în funcția de director general. La acel moment, consiliul de administrație anunțase că acceptase în unanimitate demisia acestuia și începuse căutarea unui succesor permanent, luând în calcul atât candidați din interiorul companiei, cât și din exterior.

Scandalul care a dus la demisia lui Jensen Huang

Jensen Huang și-a anunțat demisia pe 12 noiembrie, după apariția unor informații despre relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie de afaceri suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații chineze.

Dezvăluirile au declanșat o criză la nivelul companiei și au ridicat întrebări privind securitatea informațiilor și posibilele implicații asupra relațiilor comerciale dintre Nvidia și China. Beijingul a respins acuzațiile de spionaj.

Consiliul de administrație al Nvidia anunțase anterior că va desfășura o investigație independentă în legătură cu informațiile apărute. Revenirea lui Huang nu înseamnă însă că această verificare a fost încheiată. Potrivit informațiilor publicate luni, investigația urmează să continue, iar Huang s-a angajat să coopereze.

Scandalul a atras atenția și la Washington, în contextul dezbaterilor privind exporturile de cipuri avansate către China și importanța strategică a tehnologiei Nvidia pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

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Editor : C.A.