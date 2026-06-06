Jill Biden dezvăluie ce i-a șoptit Joe Biden după dezbaterea cu Trump din 2024: „Chiar am dat-o în bară, nu-i așa?”

Fosta primă-doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, a dezvăluit că Joe Biden a recunoscut imediat după dezbaterea cu Donald Trump din iunie 2024 că prestația sa a fost un eșec. „Chiar am dat-o în bară, nu-i așa?”, i-ar fi șoptit fostul președinte american în culisele evenimentului care avea să declanșeze presiuni tot mai mari pentru retragerea sa din cursa pentru un nou mandat la Casa Albă. Jill Biden a făcut declarațiile la lansarea volumului său de memorii, în care oferă noi detalii despre ultimele luni ale administrației Biden, relatează The Times.

„Chiar am dat-o în bară, nu-i așa?”

Fosta primă-doamnă a SUA, Jill Biden, a dezvăluit că soțul ei, Joe Biden, i-a șoptit „Chiar am dat-o în bară, nu-i așa?” imediat după dezbaterea televizată dezastruoasă cu Donald Trump din 2024.

„I-am spus: «Da, Joe, ai făcut-o»”, a povestit ea marți seară, în fața unui public din New York. Jill Biden a adăugat că fostul președinte a fost consultat imediat după dezbatere de un medic, care a concluzionat că nu avea nicio problemă medicală.

Relatarea contrastează cu declarațiile făcute de Jill Biden la un miting organizat imediat după dezbatere, când îi spusese public soțului său: „Joe, ai făcut o treabă extraordinară, ai răspuns la fiecare întrebare, știai toate faptele.”

Momentul a revenit recent în atenția publică după ce Jill Biden a scris în memoriile sale că, în timpul dezbaterii, a crezut inițial că Joe Biden ar fi putut suferi un accident vascular cerebral sau că ar fi avut o reacție la medicamente, atunci când și-a pierdut șirul ideilor în timpul răspunsurilor.

Dezbaterea care i-a încheiat candidatura

Răspunsul confuz oferit de Joe Biden, care avea atunci 81 de ani, la una dintre primele întrebări ale dezbaterii a declanșat o criză politică în Partidul Democrat și a compromis șansele sale de a obține un al doilea mandat.

Totuși, Biden a rămas în cursa electorală mai bine de trei săptămâni înainte de a renunța și de a-i ceda locul vicepreședintei Kamala Harris.

„Coborâm de pe scenă, iar medicii merg să vorbească cu Joe”, a povestit Jill Biden la evenimentul de lansare a cărții sale, View from the East Wing, dedicată anilor petrecuți la Casa Albă.

„După aceea am mai avut încă trei evenimente, iar medicul mi-a spus: «Jill, este bine».”

Diagnosticul de cancer și critici privind testele medicale

Joe Biden a fost diagnosticat anul trecut cu cancer de prostată în stadiul al patrulea, care se răspândise la oase. Jill Biden a afirmat că boala nu a fost depistată mai devreme deoarece echipa medicală a urmat recomandările oficiale ale Asociației Americane de Urologie.

„Joe a avut o echipă extraordinară de medici la Casa Albă. Dar au urmat ghidurile naționale ale Asociației Americane de Urologie, care spun că bărbații de peste 70 de ani nu au nevoie de testul PSA pentru depistarea cancerului de prostată. Prin urmare, nu i-au făcut acest test”, a explicat ea.

Într-un interviu acordat anterior în aceeași zi, Jill Biden a recunoscut că nu știe dacă soțul său ar fi fost capabil să ducă la capăt un al doilea mandat prezidențial.

„Nu știu. Nu știu răspunsul la această întrebare”, a declarat ea.

„Jilly, nu aveam de ales”

Fosta primă-doamnă a insistat că decizia de retragere din cursa pentru realegere i-a aparținut în totalitate lui Joe Biden, în ciuda informațiilor apărute în presă potrivit cărora ea l-ar fi încurajat să continue.

„Unul dintre lucrurile frumoase ale căsniciei noastre este că ne-am susținut întotdeauna reciproc carierele. L-aș fi susținut pe Joe indiferent dacă voia să rămână în cursă sau să se retragă”, a spus ea.

Jill Biden a povestit și discuția avută cu soțul ei în noaptea în care acesta a decis să renunțe la candidatură.

„Eram la plajă. Ne-am dus la culcare și ne-am așezat în pat. Mi-a luat mâna. L-am întrebat: «Joe, cum te simți în legătură cu decizia ta?» Iar el mi-a răspuns: «Jilly, nu aveam de ales».”

Acuzații de trădare la adresa democraților

În săptămânile care au urmat dezbaterii, tot mai mulți lideri democrați i-au cerut public lui Joe Biden să se retragă. Jill Biden a descris acel moment drept o trădare venită din partea unor persoane pe care le considera apropiate.

„Să vezi oameni pe care îi consideram prieteni apropiați ieșind public și spunând lucruri foarte urâte despre Joe... adică voi trebuia să fiți prietenii noștri”, a spus ea.

„Dacă voiau să ne spună asta personal, era una. Dar să apară la televiziuni sau în presă... a fost foarte dureros. Cu adevărat dureros.”

Ea a admis însă că presiunea exercitată de liderii partidului a avut efect.

„Atunci Joe a luat decizia să se retragă, pentru că și-a dat seama că nu mai avea sprijinul Partidului Democrat.”

„Există un dublu standard”

Întrebată dacă presa i-a tratat corect pe ea și pe soțul său, Jill Biden a sugerat că standardele aplicate lui Joe Biden au fost diferite de cele aplicate altor politicieni.

„Văzând cum stau lucrurile acum, nu știu... poate că noi ar fi trebuit să comunicăm mai mult cu presa și să fim mai deschiși, astfel încât oamenii să ne înțeleagă ca persoane reale”, a spus ea.

„Dacă Joe ar fi făcut oricare dintre lucrurile care se întâmplă acum, ar fi fost făcut praf.”

„Există un dublu standard și nu cred că este corect.”

Editor : Ș.A.