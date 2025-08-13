Live TV

Jimmy Kimmel a obținut cetățenia italiană, ca reacție la revenirea lui Trump la președinția SUA: „E mai rău decât ne-am imaginat”

Jimmy Kimmel a obținut cetățenia italiană, Foto: Profimedia

Comediantul şi prezentatorul american Jimmy Kimmel a dezvăluit că a obținut cetăţenia italiană, ca răspuns la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Gazda celebrului show „Jimmy Kimmel Live!” a reuşit să obţină cetăţenia italiană datorită bunicii sale materne, a explicat el într-un episod al podcastului lui Sarah Silverman.

„Ce se întâmplă este la fel de rău cum ne-am imaginat. Poate chiar mai rău, este pur şi simplu de necrezut. Cred că este chiar mai rău decât şi-ar dori el însuşi”, a declarat Kimmel despre mandatul de președinte al lui Donald Trump, potrivit News.ro. Cu toate acestea, vedeta a precizat că nu intenţionează să părăsească SUA.

Jimmy Kimmel l-a criticat în mai multe rânduri pe Donald Trump în emisiunea sa, dar şi pe reţelele de socializare.

Comentariile nu au fost ignorate de Donald Trump. În urmă cu câteva săptămâni, președintele SUA a scris pe platforma Truth Social că emisiunea lui Jimmy Kimmel va fi anulată, la fel ca emisiunea lui Stephen Colbert, care se va încheia în mai 2026: „Se zvoneşte, şi este un mare zvon, că Jimmy Kimmel va fi următorul care va fi înlăturat în concursul emisiunilor irelevante, iar la scurt timp după aceea Fallon va pleca şi el. Aceştia sunt oameni care nu au absolut niciun talent”.

Jimmy Kimmel a răspuns imediat pe Instagram: „Am auzit că tu vei fi următorul care va pleca, sau poate că este doar un alt secret minunat”.

Kimmel se alătură mai multor vedete care au solicitat o altă cetăţenie după venirea la putere a lui Donald Trump sau chiar au părăsit cu totul teritoriul american, după exemplul prezentatoarei şi actriţei Rosie O'Donnell, care locuieşte acum în Irlanda, sau al prezentatoarei Ellen DeGeneres, care s-a mutat în Marea Britanie a doua zi după realegerea lui Donald Trump. „Totul este mult mai bine aici”, a declarat ea în cadrul unei conferinţe de presă.

