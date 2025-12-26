Live TV

Jimmy Kimmel l-a criticat pe Donald Trump în mesajul său de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”

Donald Trump vs Jimmy Kimmel.

Jimmy Kimmel și-a folosit mesajul de Crăciun adresat joi telespectatorilor din Regatul Unit pentru a anunța victoria libertății de exprimare în fața apelurilor președintelui american Donald Trump de a-i anula emisiunea, relatează Axios.

Postul public britanic Channel 4 alege o personalitate de renume pentru a transmite un mesaj de Crăciun alternativ celui al monarhului britanic — iar Kimmel a recunoscut în mesajul său că „nu are habar” ce se întâmplă în Regatul Unit, dar a afirmat că „tirania este în plină expansiune” în Statele Unite, potrivit unei transcrieri publicate online.

În cadrul „Mesajului alternativ de Crăciun”, prezentatorul a abordat subiectul retragerii de pe post a emisiunii sale, „Jimmy Kimmel Live!”, de către ABC, după protestele lui Trump și ale altor conservatori ca răspuns la comentariile sale privind uciderea lui Charlie Kirk.

Reprezentanții Casei Albe nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii formulată joi după-amiază de sursa citată.

„Poate ați citit în ziarele voastre pline de culoare că președintele țării mele ar vrea să mă reducă la tăcere – pentru că nu îl ador așa cum îi place lui să fie adorat”, a spus Kimmel.

„Guvernul american ne-a amenințat pe mine și pe compania pentru care lucrez și, dintr-o dată, am fost scoși de pe post.

Kimmel a spus că s-a produs un „miracol” și că emisiunea a revenit după ce „milioane” de oameni și-au exprimat sprijinul pentru el și pentru libertatea de exprimare.

„Noi am câștigat, președintele a pierdut – și acum sunt din nou în direct în fiecare seară, oferindu-i celui mai puternic politician de pe Pământ o mustrare pe care o merită din plin”, a spus el.

Kimmel a spus că americanii „nu sunt toți ca” președintele, pe care l-a numit „Regele Donny al VIII-lea”, după ce a remarcat că „din perspectiva fascismului, acesta a fost un an cu adevărat grozav”.

El a cerut publicului să „ne acorde aproximativ trei ani”, când vor avea loc alegerile prezidențiale din 2028.

Kimmel a invocat „relația specială” dintre SUA și Marea Britanie și i-a îndemnat pe britanici „să nu renunțe la noi”, adăugând „Poate că nu pare, dar vă iubim”.

Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump după afirmațiile președintelui despre Rob Reiner: „Este atât de urât și josnic”

Trump, despre suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel: A spus un lucru oribil despre un domn minunat, Charlie Kirk

