Fostul preşedinte democrat al Statelor Unite, Joe Biden, a dat în judecată Departamentul Justiţiei al SUA, solicitând interzicerea publicării înregistrărilor audio şi a transcrierilor unor conversaţii private purtate cu biograful său în anii 2016 şi 2017.

Procesul, intentat la o instanţă federală din Washington D.C., vine înaintea publicării planificate de către Departament, pe 15 iunie, a materialelor către Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanţilor din SUA şi către fundaţia conservatoare Heritage Foundation, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Fundaţia le-a solicitat după ce au fost folosite ca parte a anchetei din 2023 a consilierului special de atunci, Robert Hur, privind modul în care Biden a gestionat documentele clasificate. Hur a refuzat să formuleze acuzaţii penale.

Departamentul a contestat cererea Fundaţiei Heritage din 2024 privind documentele, invocând excepţia de la Legea privind libertatea de informare, până la preluarea mandatului de către preşedintele Donald Trump, se arată în chemarea în judecată.

Acesta a anunţat că va face publice documentele ca răspuns la cererea comisiei, despre care procesul susţine că are ca scop doar eludarea legii federale care interzice divulgarea acestora.

Procesul solicită instanţei să declare cererea comisiei ca fiind un pretext şi nevalidă şi să interzică definitiv divulgarea documentelor către comisie.

Reprezentanţii Departamentului Justiţiei nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Înregistrările, realizate la domiciliul lui Biden, au făcut parte din procesul de scriere a memoriilor sale din 2017, „Promite-mi, tată: Un an de speranţă, greutăţi şi scop”, care detaliază decizia lui Biden de a candida la preşedinţie în timp ce fiul său cel mare, Beau, se lupta cu cancerul la creier.

La începutul acestei luni, Biden a încercat să intervină în procesul intentat de Heritage Foundation împotriva Departamentului de Justiţie cu privire la aceste materiale.

Săptămâna trecută, un judecător i-a permis lui Biden să se alăture procesului, dar i-a interzis să continue acţiunea privind solicitarea comisiei de a obţine materialele, potrivit documentelor judiciare.

