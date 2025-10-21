Live TV

Joe Biden a încheiat o „cură de radioterapie” pentru cancerul de prostată. Care este starea de sănătate a fostului președinte american

joe biden
Joe Biden. Foto: Reuters

Fostul preşedinte american Joe Biden a încheiat, la începutul acestei săptămâni, o serie de şedinţe de radioterapie pe care a început-o în urmă cu mai multe săptămâni, un tratament al unei forme agresive de cancer la prostată, o boală pe care democratul, în vârstă de 82 de ani, a făcut-o publică în mai, relatează The Washington Post (WP).

Joe Biden „a terminat o cură de radioterapie azi”, a anunţat luni asistenta şi purtătoatrea de cuvânt a fostului preşedinte, Kelly Scully, citată de WP.

Fostul preşedinte a urmat tradiţia potrivit căreia pacienţii unei instituţii oncologice sună dintr-un clopoţel pentru a sărbători sfârşitul unui tratament.

Joe Biden a „sunat clopoţelul” Penn Medicine Radiation Oncology, la Philadelphia, a anunţat Kelly Scull.

Fiica sa, Ashley Biden a salutat vestea publicând p înregistrare video pe story-ul său pe Instagram, în care fostul preşedinte sună din cliopoţel, relateazp WP citată de News.ro.

„Le mulţumesc incredibililor medici, infirmiere şi pesonalului Penn Medicine. Le suntem atât de recunoascători!”, scrie în mesaj.

În schimb, purtătoarea de cuvânt nu oferă niciun detaliu despre o continuare a tratamentului.

Leziuni canceroase îndepărtate

Unul dintre purtătorii de cuvânt ai lui Joe Biden anunţa la 11 octombrie că fostul preşedinte urma şedinţe de radioterapie şi un tratament hormonal, pentru a lupta împotriva cancerului, care s-a extins la oase.

În mai, potrivit serviciilor fostului preşedinte, scorul Gleason - folosit la calcularea gradului de agresivitate a cancerului de prostată pe o scară de până la 10 - era 9 în cazul lui Joe Biden.

Luna trecută, leziuni canceroase situate pe pielea fostului preşedinte au fost extirpate pentr-o intervenţie chirurgicală.

Joe Biden a luat decizia de a nu candida la un al doilea mandat în alegerile din 2024, din cauza vârstei înaintate şi stării sale fizice.

Democratul nu este singurul preşedinte diagnosticat cu cancer.

Ronald Reagan (1981-1989) a luptat în două rânduri, în timp ce se afla în funcţie, împotriva acestei boli.

În 2015, Jimmy Carter (1977-1981), a luptat, la rândul său, prin radioterapie şi imunoterapie împotriva unui melanom metastatic care s-a extins la ficat şi creier.

Editor : Liviu Cojan

