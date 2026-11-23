Fostul președinte american Joe Biden spune că avea „obligația” de a candida din nou la președinția SUA și că dorea o șansă să se reabiliteze după celebra dezbatere televizată cu Donald Trump din 2024, scrie The Times, care prezintă o serie de opt extrase relevante din cartea de memorii a lui Biden, „Promite-mi, America”, publicată marți.

Joe Biden și-a folosit memoriile pentru a susține că a luat o „decizie chibzuită, atentă și riguroasă” de a candida pentru un al doilea mandat, ca răspuns la criticile aduse de adversarii săi, printre care se numără și vicepreședinta și protejata sa, Kamala Harris.

Biden, în vârstă de 83 de ani, și-a exprimat regretul că nu a avut parte de o a doua dezbatere televizată cu Donald Trump pentru a-și relansa campania, după ce aceasta a fost distrusă de un răspuns dureros de confuz în timpul singurei lor confruntări.

Fostul președinte scrie în cartea „Promite-mi, America”, publicată marți, că toți consilierii săi au fost de acord că ar trebui să candideze din nou, în ciuda „slăbiciunilor evidente legate de vârsta mea”, datorită vastei sale experiențe în politică.

Aceasta ar putea fi o aluzie îndreptată în special către Harris, care a scris în propriile sale memorii electorale, „107 zile”, că a fost o „imprudență” din partea lui Biden și că „poate” ar fi trebuit să-l sfătuiască să nu o facă.

Strategul-șef al campaniei lui Biden, Mike Donilon, a fost criticat de membrii de rând ai Partidului Democrat după ce a primit 4 milioane de dolari pentru consultanță în timpul campaniei electorale.

Dacă lucrurile ar fi mers așa cum și-ar fi dorit Donilon, Biden ar fi acum aproape la jumătatea celui de-al doilea mandat, în timp ce se luptă cu cancerul de prostată în stadiul patru, diagnosticat anul trecut, care s-a răspândit la oase.

Boala este atât de epuizantă încât a trebuit să reducă aparițiile publice planificate pentru promovarea cărții sale. „Unele zile sunt mai bune decât altele. Nu m-a oprit. Dar uneori mă încetinește”, a postat Biden pe X luna aceasta.

Iată principalele concluzii din cartea sa:

O „obligație” de a candida pentru un al doilea mandat

Biden s-a întâlnit cu consilierii săi la începutul anului 2023 pentru a lua în considerare o a doua campanie prezidențială, în ciuda faptului că în 2020 declarase: „Mă consider o punte de legătură, nimic altceva” către următoarea generație de lideri democrați.



„Am făcut un tur de masă”, a scris Biden. „Toată lumea și-a exprimat părerea despre cursa electorală. Toți erau de acord. Nu a existat nicio ezitare sau dezacord. Eu eram de acord.”

Biden a adăugat că simțea o „obligație” de a candida. „Oamenii spun că mă amăgeam singur crezând că pot îndeplini această funcție la vârsta mea. Răspunsul meu la asta este: îmi făceam treaba”, a scris el.

El credea că experiența sa „compensa slăbiciunile evidente ale vârstei mele — vocea mea mai slabă, tendința mea mai mare de a greși locuri și nume, mersul meu șovăielnic”.

Biden nu credea că vreun alt democrat era un „candidat mai puternic decât mine sau avea șanse mai mari de a câștiga în 2024. Puteți respinge această evaluare dacă doriți. Dar eu cunosc procesul prin care am trecut. Am luat o decizie chibzuită, atentă și riguroasă.”

El a dat vina pe „vocea unor personalități importante” pentru că l-au forțat să se retragă, printre care Chuck Schumer și Nancy Pelosi, scriind: „Credeam că membrii de rând ai Partidului Democrat erau încă de partea mea”.

Acea dezbatere dezastruoasă

Performanța care a pus capăt campaniei lui Biden a avut loc în iunie 2024, la Atlanta, când vocea i s-a stins în timp ce răspundea la o întrebare despre datoria națională, ceea ce a pus capăt unei serii de gânduri neterminate, spunând „în sfârșit am învins Medicare”.

Biden a scris că s-a simțit „groaznic” după numeroase călătorii internaționale și a fost testat, cu rezultat negativ, pentru Covid. „Nu m-am simțit bine încă de la început” și „mi-am pierdut firul gândurilor”, a scris el. „Ce am vrut să spun era: «În sfârșit am învins marile companii farmaceutice».”

Biden a presupus că va primi o a doua șansă. „M-am înșelat… Diferența a fost că tuturor celorlalți președinți li s-a oferit șansa de a se reabilita într-o a doua dezbatere. După cum s-a dovedit, acea șansă nu mi-a fost acordată mie.”

Zelenski era „capricios și încăpățânat”

Președintele Zelenski al Ucrainei „putea fi capricios și încăpățânat în conversațiile noastre private și nu atât de recunoscător pe cât m-aș fi așteptat”, dezvăluie Biden în carte.

Echipa de tranziție a lui Trump a dorit autorizația de a trata direct cu președintele rus Putin după câștigarea alegerilor din 2024, dar înainte de preluarea mandatului, a scris Biden. Trump a făcut campanie cu promisiunea de a pune capăt războiului încă din prima zi.

„Nu eram dispus să le acord mână liberă pentru ceea ce anticipam că ar fi un fel de capitulare în detrimentul Ucrainei”, a scris Biden.

În timpul conversațiilor lor, lui Putin „îi plăcea să stea aplecat pe spate în timpul întâlnirilor, prefăcându-se indiferent, ca un adolescent”, a adăugat el.

Urmările atacurilor din 7 octombrie

„Nu exista prea multă încredere” în prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, a scris Biden. „ Mă îngrijorau, de asemenea, tendințele lui Bibi de a se comporta ca Trump. Putea să se joace cu adevărul și nu se gândea deloc să submineze instituțiile democratice pentru a-și servi nevoile personale”, a scris el.

Biden, care s-a confruntat cu acuzații din partea democraților pro-palestinieni că ar fi fost complice la uciderea în masă a civililor de către Israel în Gaza, a scris că „nu va regreta niciodată că a fost alături de Israel în urma evenimentelor din 7 octombrie. A fost cel mai grav atac asupra poporului evreu de la Holocaust încoace”.

Dar, a adăugat el, „prea mulți palestinieni nevinovați au fost uciși. S-a provocat prea multă suferință unor oameni care nu aveau nicio legătură cu Hamas… Purtăm această povară cu mine.”

Cei doi Donald Trump

Biden a scris despre „cei doi Donald Trump”: unul pe care l-a acuzat că „a condus o insurecție” când susținătorii săi au provocat revolte la Capitoliul SUA, iar celălalt, care era dezarmant de prietenos în privat.

„Președintele Americii nu conducea America, ci conducea o insurecție”, a scris el despre 6 ianuarie 2021. „A fost una dintre cele mai grave neglijențe în îndeplinirea îndatoririlor din partea oricărui președinte din istoria noastră.”

Însă Trump i-a lăsat lui Biden o scrisoare călduroasă de predare a mandatului și s-a arătat „servil” în timpul unei întâlniri din ziua inaugurării.

„Era aproape ca și cum ar fi existat doi Donald Trump”, a scris Biden. El și-a amintit că Trump a spus: „Știi, Joe, dacă n-ar fi vorba de politică, cred că am fi buni prieteni… Dacă n-ar fi vorba de politică, ne-am petrece tot timpul jucând golf împreună.”

„Un bătrân bine-intenționat, cu memorie slabă”

Un moment-cheie al anului 2024 pentru Biden a avut loc în februarie, când procurorul special Robert Hur a publicat un raport privind modul în care președintele a gestionat documentele clasificate, descriindu-l pe Biden ca pe un „bătrân bine-intenționat, cu memorie slabă”.

Biden a scris: „Dacă echipa de campanie a lui Trump ar fi redactat ea însăși raportul, nu ar fi putut găsi o frază mai potrivită pentru a provoca un prejudiciu politic maxim.”

Biden este încă supărat că Hur a afirmat că nu părea să știe data la care a murit fiul său, Beau Biden. „Mă doare la fel de mult astăzi ca și pe 30 mai 2015”, a scris Biden.

„Așadar, dacă Robert Hur vrea să știe când a murit fiul meu, iată răspunsul meu: astăzi. Mă trezesc în fiecare zi simțind că tocmai l-am pierdut acum un minut.”

Sfatul lui Mitt Romney

Mitt Romney, fost senator republican și candidat la președinție, cu patru ani mai tânăr decât Biden, i-a dat un sfat.

„Îți ții mâinile rigide pe lângă corp când mergi. Mișcă-ți brațele și vei părea mai energic și mai încrezător.”

Despre regina Elisabeta a II-a

Biden a scris că avea o „afinitate naturală” cu regretata regină, a cărei „putere de oțel, combinată cu sclipirea de umor din ochii ei” îi amintea de răposata sa mama.