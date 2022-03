Joe Biden susține, marți, primul său discurs despre Starea Uniunii

Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, va susține, marți seară, primul său discurs despre starea Uniunii americane în Congres, în condițiile în care lumea se confruntă cu provocarea extraordinară a războiului de agresiune pe care Putin l-a început împotriva Ucrainei.

În timp ce invazia lui Vladimir Putin în Ucraina a aruncat lumea în frică şi incertitudine, liderul de la Casa Albă va dori să-şi afirme „credinţa sa în rezistenţa şi puterea poporului american”, a declarat purtătoarea sa de cuvânt Jen Psaki.

Este așteptat ca Biden să prezinte succesele pe care președinția sa le-a obținut până acum - situația economică bună, rata redusă a șomajului, dar și planul masiv de investiții în infrastructură adoptat recent. De asemenea, Biden a făcut prima sa nominalizare la Curtea Supremă, în persoana lui Ketanji Brown Jackson, prima femeie de culoare care va ocupa funcția de judecător la SCOTUS.

Pe plan internaţional, Joe Biden a reuşit, deocamdată, să consolideze relaţiile dintre SUA şi aliaţii săi occidentali în faţa invaziei din Ucraina. Dar mulţi republicani îi reproşează că nu are o mână forte în faţa brutalităţii lui Vladimir Putin. Președinția lui Biden a fost marcată și de retragerea din Afganistan, calificată de mulți observatori și analiști drept „haotică” și în urma căreia, talibanii au reușit să obțină puterea la Kabul.

Biden rămâne nepopular în sondaje, iar cele mai recente arată o cotă de popularitate în rândul americanilor de în jur de 37%.

Discursul despre Starea Uniunii (State of the Union Address) este susținut în fiecare an de președintele Statelor Unite în fața Congresului și include, deobicei, principalele reușite, obiective și propuneri pentru viitor ale acestuia, inclusiv informații cu privire la buget sau economie.

Discursul este o obligație constituțională a președintelui SUA, iar la el participă toți membrii Congresului, inclusiv președinții celor două camere.

