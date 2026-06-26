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John Bolton a pledat vinovat pentru păstrarea de documente secrete. Câți ani de închisoare riscă fostul consilier al lui Donald Trump

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John Bolton, fost consilier pentru securitate națională și ambasador la ONU. Sursa foto: Profimedia Images
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Consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui american Donald Trump în primul său mandat, John Bolton, devenit între timp unul dintre cei mai înverşunaţi critici ai preşedintelui republican, a pledat vinovat vineri pentru păstrarea de documente secrete privind apărarea naţională, transmit agenţiile internaționale, preluate de Agerpres.

Bolton, în vârstă de 77 de ani, a fost inculpat în octombrie 2025 de o instanţă din Maryland pentru divulgarea şi reţinerea de documente asupra apărării naţionale.

El a pledat iniţial nevinovat pentru toate cele 18 capete de acuzare. În cele din urmă, Bolton a pledat vinovat acum pentru o singură acuzaţie, respectiv păstrarea de documente secrete privind apărarea naţională, infracţiune pentru care riscă până la cinci ani de închisoare.

John Bolton a acceptat astfel un acord de recunoaştere a vinovăţiei, prin care s-a angajat să plătească o amendă penală de 2,25 de milioane de dolari şi să renunţe la pensia specială. Instanţa urmează să stabilească pe 28 octombrie sentinţa, dacă el va fi condamnat la închisoare sau numai la plata acestei amenzi.

Bolton, cunoscut drept un „hawk” (şoim - termen care îi desemnează pe adepţii unei linii dure în politica externă americană n.red), a fost al treilea consilier pentru securitate naţională al lui Trump şi s-a remarcat prin presiunile exercitate asupra preşedintelui de a fi mai ferm în chestiuni precum abordarea faţă de Coreea de Nord.

El a preluat acest post în aprilie 2018, înlocuindu-l pe H.R. McMaster. Bolton a avut divergenţe şi cu secretarul de stat Mike Pompeo, considerat a fi printre politicienii cei mai loiali lui Trump. În final, Bolton a părăsit echipa prezidenţială în septembrie 2019, în urma unei demisii, conform versiunii sale, sau a demiterii, conform versiunii lui Trump, care a vorbit atunci despre „puternice dezacorduri” între ei.

Ulterior, în iunie 2020, Bolton a publicat o carte usturătoare despre cele 17 luni cât a fost consilier pentru securitate naţională al lui Donald Trump, pe care l-a descris drept „inapt” să conducă SUA.

Editor : B.E.

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