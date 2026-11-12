John Kerry îl acuză pe Trump că a abandonat cursa pentru energia verde: „Este cel mai mare ratat pe care l-am văzut de multă vreme”

Fostul secretar de stat american John Kerry l-a criticat dur pe Donald Trump la summitul climatic COP31, acuzându-l că a abandonat lupta împotriva schimbărilor climatice și a cedat Chinei avantajul în cursa pentru energia curată. Kerry susține că renunțarea la investițiile și stimulentele pentru tehnologiile verzi afectează competitivitatea economică a Statelor Unite, în timp ce Casa Albă respinge negocierile climatice, pe care le consideră desprinse de realitățile economice, anunță The Guardian.

Donald Trump este „cel mai mare ratat pe care l-am văzut de multă vreme” pentru că a abandonat măsurile de combatere a schimbărilor climatice și a cedat Chinei teren în cursa pentru energia curată. Declarația îi aparține fostului secretar de stat american John Kerry, care l-a criticat pe președintele SUA în cadrul summitului climatic COP31, organizat în Turcia.

Kerry a condamnat retragerea Statelor Unite din procesul internațional de combatere a schimbărilor climatice, precum și eliminarea măsurilor menite să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Spre deosebire de aproape toate celelalte țări participante, administrația Trump nu a trimis nicio delegație la reuniunea anuală a ONU privind clima, ale cărei negocieri au început luni, în stațiunea Antalya.

Președintele american, care a catalogat în repetate rânduri știința climatică drept o „farsă” și a îndemnat statele să intensifice exploatarea petrolului și gazelor naturale, și-a reafirmat luni opoziția față de energia eoliană.

„Nu voi aproba turbinele eoliene, deoarece sunt un eșec major”, a declarat Trump, referindu-se la o posibilă nouă legislație care ar facilita construirea unor proiecte energetice.

Întrebat de publicația The Guardian despre declarațiile președintelui american, John Kerry a avut o reacție vehementă.

„Primul lucru pe care ar trebui să-l facă este să-i pună în față o oglindă foarte mare, ca să poată vedea un ratat, pentru că el este cel mai mare ratat pe care l-am văzut de multă vreme în toate aceste chestiuni”, a afirmat fostul secretar de stat.

„Nu înțelege esența problemei”, a adăugat Kerry, care a ocupat funcția de trimis special pentru climă în administrația fostului președinte Joe Biden. „Nu înțelege problema competitivității în raport cu China. Nu înțelege piața produselor care ar putea fi fabricate în Statele Unite. Am putea asigura lanțul de aprovizionare pentru unele dintre acestea.”

SUA riscă să piardă cursa pentru energia curată în fața Chinei

În timpul administrației Biden, Statele Unite au adoptat un amplu pachet legislativ privind clima, care prevedea facilități fiscale pentru investițiile în energie curată și pentru producția de vehicule electrice. Măsurile urmăreau să consolideze industria americană și să permită SUA să concureze cu China, care a ajuns să domine numeroase segmente ale sectorului tehnologiilor curate.

Republicanii au eliminat însă cea mai mare parte a acestor stimulente, iar administrația Trump a introdus tarife vamale pentru diverse categorii de produse și a direcționat fonduri publice către susținerea centralelor electrice pe cărbune aflate în dificultate.

Cărbunele este cel mai poluant dintre combustibilii fosili în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon rezultate din ardere și contribuie semnificativ la încălzirea globală.

Kerry consideră că deciziile administrației Trump slăbesc poziția economică a Statelor Unite și oferă Chinei un avantaj suplimentar într-un sector strategic.

„A declarat că vrea să învingă China și să fie numărul unu în X, Y sau Z, dar a părăsit câmpul de luptă”, a spus fostul secretar de stat despre Trump. „A scos complet America din acel sector. Așa că, sincer, dacă vrei să fii numărul unu, nu o faci excluzând pur și simplu un întreg sector al economiei.”

John Kerry, care a candidat la președinția SUA din partea Partidului Democrat în 2004, a cerut în repetate rânduri Statelor Unite și celorlalte state să urmeze exemplul Chinei în dezvoltarea energiei verzi.

Extinderea rapidă a capacităților de producție a energiei regenerabile a contribuit la evitarea construirii unui număr important de noi centrale pe bază de combustibili fosili. În plus, emisiile globale au înregistrat o ușoară scădere anul trecut.

Cu toate acestea, reducerile actuale sunt insuficiente pentru a limita încălzirea globală și a evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice. Secretarul general al ONU, António Guterres, le-a transmis liderilor reuniți la COP31 că „a trecut de mult timpul” pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili.

Critici la adresa negocierilor climatice și reacția Casei Albe

Ritmul lent al negocierilor internaționale, în special în ceea ce privește discutarea renunțării la combustibilii fosili, a provocat nemulțumirea activiștilor pentru climă.

Greta Thunberg, activista suedeză care a ajuns marți la Antalya, a criticat formatul actual al conferințelor ONU privind clima.

„Conferințele COP au devenit circuri de «greenwashing». Aceasta este realitatea”, a declarat ea.

John Kerry a recunoscut că progresele negocierilor climatice sunt lente și că politicienii trebuie să găsească modalități diferite de a aborda această problemă pentru a mobiliza opinia publică.

Fostul secretar de stat susține însă că preocupările legate de schimbările climatice au influențat și comportamentul electoral al americanilor, chiar dacă nu au reprezentat tema centrală a recentelor alegeri intermediare. Potrivit lui Kerry, îngrijorările privind încălzirea globală s-au suprapus cu nemulțumirile legate de creșterea costurilor energiei și au contribuit la orientarea unei părți a electoratului către candidații democrați.

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„Cred că vom avea o serie de candidați care vor acorda o prioritate ridicată acestei chestiuni”, a afirmat Kerry, referindu-se la democrații care au obținut victorii electorale. „Toate analizele pe care le-am văzut, analizele reale, au arătat că aceasta a fost una dintre problemele care au contat.”

Casa Albă a respins însă negocierile desfășurate la COP31 și a confirmat că administrația americană nu va participa la summit.

„Acest summit neagă realitatea, nerecunoscând faptul că politicile climatice extremiste distrug țări din întreaga lume”, a declarat un oficial al Casei Albe, confirmând absența delegației americane de la reuniunea din Turcia.

Editor : C.A.