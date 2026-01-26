Live TV

Jonathan Ross, agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Good, a primit donații în valoare de peste 1 milion de dolari

Data publicării:
Manifestație împotriva ICE
Foto: Profimedia

Donatorii au contribuit cu aproximativ 2,5 milioane de dolari după împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good de către un agent ICE în Minneapolis, pe 7 ianuarie – 1,5 milioane de dolari fiind destinați familiei lui Good și peste 1 milion de dolari agentului.

Cine a donat pentru Ross? Două site-uri pe GoFundMe și unul pe GiveSendGo au strâns împreună 1.098.755 de dolari pentru Ross până la 20 ianuarie, informează USA Today.

O pagină GoFundMe, creată pe 9 ianuarie, încă activă și încă neverificată, îl susține pe Jonathan Ross, un ofițer ICE din Minnesota, care a fost identificat ca fiind agentul care a împușcat-o pe Good. Printre donatori se numără miliardarul Bill Ackman, care a contribuit cu 10.000 de dolari.

Alți doi donatori anonimi au dat câte 5.000 de dolari fiecare și un altul 10.000. Ackman a spus că îl susține pe Ross pentru că știe că acesta „va avea nevoie de fonduri semnificative pentru a-și acoperi cheltuielile de apărare”.

Ross nu a fost acuzat de nicio infracțiune.

Și familia lui Renee Good a primit bani din donații. O campanie GoFundMe în sprijinul familiei lui Good a fost lansată la câteva ore după împușcături. Aceasta a fost verificată și închisă pe 9 ianuarie, după ce 38.500 de donatori au strâns 1,5 milioane de dolari.

Cea mai mare contribuție GoFundMe pentru Good a fost de 50.000 de dolari de la un donator anonim.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Xi Jinping la o paradă militară
4
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Președintele Nicușor Dan.
5
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier: Coaliția are un acord
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Digi Sport
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Barack Obama
Minneapolis: Barack Obama afirmă că valorile fundamentele ale SUA sunt „atacate” şi le cere compatrioţilor săi să se trezească
profimedia-1069224051
„Nu m-au lăsat să trec. Era în stare critică”. Medic, blocat de agenții ICE să acorde primul ajutor bărbatului împușcat în Minneapolis
Karol Nawroki
Martori sub jurământ: Alex Pretti nu avea armă când a fost împușcat. El încerca să ajute o femeie împinsă de agenții ICE
Karol Nawroki
Val de furie și proteste în SUA: un cetățean american ucis de agenți ICE în Minneapolis
Demonstrație aeroport Minneapolis
Peste 100 de lideri religioși, arestați în Minneapolis în timp ce protestau împotriva forțelor anti imigrație ICE
Recomandările redacţiei
radu miruta
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de...
photo-collage.png (54)
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind...
PALATUL PARLAMENTULUI
Sondaj CURS: Cum ar arăta Parlamentul, dacă ar fi alegeri duminica...
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Urmează un nou val de ger. Cum vor arăta facturile. Bogdan Ivan: „Am...
Ultimele știri
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Un veteran de război din Gorj a împlinit 104 ani. Povestea românului chinuit ani de zile de ruși, în lagăr: „Am trecut prin multe”
Drone, IA, război asimetric. Care este planul lui Mihailo Fedorov, noul ministru ucrainean al Apărării: „Faceți războiul insuportabil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Fanatik.ro
Cum a preluat primăria lui Negoiță una dintre cele mai cunoscute piețe din Capitală. Contractele de...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
Adevărul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o...
Pro FM
Cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă la 55 de ani. Artista a dezvăluit secretele siluetei sale...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să reducă vârsta standard de pensionare cu 20 ani pentru un pensionar. Ce a muncit?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat