Jonathan Ross, agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Good, a primit donații în valoare de peste 1 milion de dolari

Donatorii au contribuit cu aproximativ 2,5 milioane de dolari după împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good de către un agent ICE în Minneapolis, pe 7 ianuarie – 1,5 milioane de dolari fiind destinați familiei lui Good și peste 1 milion de dolari agentului.

Cine a donat pentru Ross? Două site-uri pe GoFundMe și unul pe GiveSendGo au strâns împreună 1.098.755 de dolari pentru Ross până la 20 ianuarie, informează USA Today.

O pagină GoFundMe, creată pe 9 ianuarie, încă activă și încă neverificată, îl susține pe Jonathan Ross, un ofițer ICE din Minnesota, care a fost identificat ca fiind agentul care a împușcat-o pe Good. Printre donatori se numără miliardarul Bill Ackman, care a contribuit cu 10.000 de dolari.

Alți doi donatori anonimi au dat câte 5.000 de dolari fiecare și un altul 10.000. Ackman a spus că îl susține pe Ross pentru că știe că acesta „va avea nevoie de fonduri semnificative pentru a-și acoperi cheltuielile de apărare”.

Ross nu a fost acuzat de nicio infracțiune.

Și familia lui Renee Good a primit bani din donații. O campanie GoFundMe în sprijinul familiei lui Good a fost lansată la câteva ore după împușcături. Aceasta a fost verificată și închisă pe 9 ianuarie, după ce 38.500 de donatori au strâns 1,5 milioane de dolari.

Cea mai mare contribuție GoFundMe pentru Good a fost de 50.000 de dolari de la un donator anonim.

