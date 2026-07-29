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Jurnal de pandemie: Anthony Fauci și-a exprimat deziluzia față de Trump, pe care l-a descris ca fiind „confuz și nebun”. „Un idiot”

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Dr Anthony Fauci și Donald Trump
Jurnalele lui Anthony Fauci dezvăluie tensiunile dintre fostul consilier științific și Donald Trump în timpul pandemiei de Covid-19. Foto: Profimedia
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Din articol
„Am crezut că a auzit ce am spus” „O adevărată rușine” Cum au fost făcute publice jurnalele Confruntarea

Fostul înalt oficial american din domeniul sănătății a scris despre interacțiunile dificile cu Donald Trump, obsedat de publicitate, în timpul pandemiei de Covid.

Înregistrările din jurnal, făcute publice de un senator republican în încercarea de a-l discredita pe Anthony Fauci, arată, de asemenea, deziluzia crescândă a fostului consilier științific de vârf al guvernului SUA față de Donald Trump în primul an al pandemiei de Covid-19, calificându-l pe președinte drept „confuz”, „nebun”, „disperat”, „stângaci”, „incompetent”, „un idiot”, „o adevărată rușine”, „complet nebun” și „un adolescent cu adevărat insuportabil”, scrie The Guardian.

„Am crezut că a auzit ce am spus”

Încă din primele zile ale crizei, de acum șase ani, Fauci a consemnat în jurnalul său interacțiunile dificile cu Trump, obsedat de publicitate. Pe 27 februarie 2020, pe fondul primelor semne de alarmă în rândul publicului, el a scris despre un apel telefonic surprinzător primit târziu în noapte, în care președintele SUA „voia să discute despre situația coronavirusului în general”.

Timp de „aproximativ 20-25 de minute”, a scris Fauci, el „l-a încurajat [pe Trump] să nu subestimeze gravitatea situației, deoarece, dacă lucrurile ar lua o turnură proastă, ar părea că ascunde adevărul. I-am spus chiar și din punct de vedere politic că șansele sale de realegere ar putea fi mai mult afectate dacă ar minimiza potențiala răspândire a virusului în SUA decât dacă ar spune că ne-am putea confrunta cu probleme grave și că, chiar dacă bursa ar scădea și mai mult, el ar fi cel puțin sincer, iar țara l-ar respecta pentru asta.

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„Am crezut că a auzit ce am spus, dar a doua zi a minimizat din nou importanța acestui lucru.”

Pe 14 martie, în plină perioadă a primelor măsuri de izolare impuse de Covid, Fauci deplânge obsesia lui Trump pentru „făcăturile legate de audiențe și publicitate. Așa că vrea să ținem două conferințe de presă pe zi – una dimineața și una după-amiaza… Acum nu vom mai avea timp să ne facem treaba.”

„O adevărată rușine”

Pe 22 mai, Fauci a scris că Trump „scapă de sub control în eforturile sale de a redeschide țara și de a repune economia pe picioare înainte de ziua alegerilor. Este disperat [sic]. Totul se reduce la realegere.”

Acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. În octombrie 2020, Fauci a scris: „Pe măsură ce se apropie alegerile [prezidențiale], numărul cazurilor crește, iar valurile de infecții sunt inevitabile odată cu venirea vremii mai reci. Trump se află în campanie electorală, debitând prostii. Este cu adevărat scăpat de sub control. O adevărată rușine.”

În martie 2021, după ce l-a urmărit pe Trump încercând să-și păstreze puterea în ciuda înfrângerii electorale într-un mod care îi amintește „din punct de vedere istoric de Hitler”, Fauci scrie: „Este cu adevărat un adolescent insuportabil.”

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Înregistrările din jurnalul lui Fauci constituie o sursă primară pentru reportajele despre pandemie și aspectele politice ale acesteia. El a recunoscut că a fost el însuși o sursă de informații și și-a exprimat îngrijorarea că ar putea fi suspectat de divulgare de informații, dar a scris la sfârșitul lunii mai 2020: „Am avut o conversație lungă, în «context», cu [reporterul de la Washington Post] Bob Woodward, care scrie o carte despre răspunsul inițial la Covid în SUA. I-am furnizat câteva informații despre evoluția răspunsului nostru de la începutul lunii ianuarie și până în februarie. Voi discuta [sic] mai mult cu el mâine [sic].”

Cum au fost făcute publice jurnalele

Publicarea jurnalelor lui Fauci a fost orchestrată de Rand Paul, senatorul republican din Kentucky, care și-a exprimat de mult timp scepticismul față de răspunsul la Covid-19 condus de Fauci, acuzându-l că a închis țara fără motiv, ascunzând în același timp presupusul adevăr că virusul a fost creat de om și că cercetările finanțate de SUA au contribuit la crearea sa. Fauci a afirmat în mod constant că virusul a apărut prin transmitere de la animale la oameni, teoria general acceptată.

Cei doi s-au mai confruntat și în trecut. La o audiere din ianuarie 2022, de exemplu, Fauci i-a spus lui Paul că atacurile sale îl pun în pericol, „încurajând nebunii de acolo, iar eu primesc amenințări la adresa vieții mele, hărțuire împotriva familiei și a copiilor mei prin apeluri telefonice obscene, pentru că oamenii mint despre mine”. Fauci l-a acuzat, de asemenea: „Tu provoci o epidemie catastrofală pentru a obține avantaje politice.”

Confruntarea

Paul și Fauci se vor înfrunta din nou miercuri, în cadrul unei audieri la care Fauci, în vârstă de 85 de ani, a fost obligat să se prezinte. Paul a declarat că se va „asigura că Fauci va răspunde pentru deciziile sale periculoase și pentru consecințele pe care acestea le-au avut asupra a milioane de oameni”.

În presa de dreapta, relatările despre jurnalele lui Fauci s-au concentrat pe notele sale referitoare la ascensiunea sa către faima mondială pe fondul răspunsului la pandemia de Covid, în special cu privire la întâlnirile cu vedete sau la aparițiile la televizor și în presă. Cântăreața Joan Baez și actorii Julia Roberts și Sean Penn se numără printre numele menționate în mod proeminent.

Fauci pare să fi fost mândru de noua sa celebritate. Pe 13 iulie 2020, pe fondul deteriorării rapide a relației sale cu Trump, a apelat la jurnalul său.

„O manifestare majoră, majoră de sprijin pentru mine din partea mai multor sectoare diverse”, scrie el. „Majoritatea oamenilor își exprimă indignarea față de faptul că administrația Trump ar fi atât de stângace și incompetentă încât să încerce să-l discrediteze pe cel mai credibil om de știință din lume.”

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Editor : Sebastian Eduard

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