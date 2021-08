Jurnalul video din spital al unui bolnav care a refuzat vaccinarea: Lupt, dar nu pentru viața mea, ci pentru fiecare respirație

Un american, tată cu o familie numeroasă, care a respins vaccinul atât pentru el cât și pentru copiii lui, face acum apel de pe patul de spital către toată lumea să se vaccineze până nu e prea târziu. El ține un jurnal pe Facebook despre experiența lui cu această boală COVID-19. „Nu am mai fost niciodată în viața mea atât de bolnav!”, scria acum două săptămâni. De a doua zi postează numai din spital. A trecut prin momente în care nu credea că mai scapă. Vă avertizăm materialul video conține imagini care va pot afecta emoțional.

Travis Campbell:

27 iulie

M-am întors la spital... M-au internat.

Mă simt rău. Am pneumonie. Mă simt confuz, de parcă aș fi într-o ceață.

28 iulie

Nu-mi pot controla intestinele. Am avut febră 39. Nu vreau să împing pe nimeni să se vaccineze. Vreau doar să știți cât de rău poate fi.

31 iulie

Mai am doar puțină energie.

Respir... e tot mai greu.

Dacă nu aveți de gând să vă vaccinați, asigurați-vă că aveți un medic bun, că aveți toate lucrurile în ordine...

„C e alegeți? Să stați să vă gândiți cum să vă luați rămas bun, să vă planuiți înmormântarea, sau să vă faceți vaccinul COVID?”

3 august

Suntem la... Îi zice terapie intensivă pulmonară.

Locul ăsta era gol acum o săptămână, nu erau pacienți cu COVID. Acum este plin.

V-aș întreba, ce alegeți, să stați să vă gândiți cum să vă luați rămas bun, să vă planuiți înmormântarea, sau să vă faceți vaccinul COVID?

4 august

Am trecut și peste noaptea asta.

Aseară mi-am dat seama că nu o voi putea conduce pe fiica mea la altar. L-am sunat pe fiul meu de 14 ani... și l-am rugat, dacă nu mă întorc acasă, să o conducă el la altar.

Eu am greșit grav. Nu am făcut vaccinul și acum sunt la terapie intensivă și lupt. Dar nu pentru viața mea, ci pentru fiecare respirație!

