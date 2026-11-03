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Kamala Harris este din nou în prim-plan și insistă că nu s-a hotărât asupra unei candidaturi în 2028: „Trebuie să fim intransigenți”

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Kamala Harris, Gavin Newsom Rally For Xavier Becerra Before Election Day
Kamala Harris. Foto: Profimedia
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La doi ani de la înfrângerea devastatoare în alegerile prezidențiale, Kamala Harris a fost întâmpinată ca o vedetă rock când a urcat pe scenă în fața unui public entuziasmat de la Universitatea Clark Atlanta din Georgia. Când un politician este întâmpinat de o mulțime prietenoasă, acesta aude adesea scandări cu numele său. Însă la Clark, o universitate istorică de culoare (HBCU), studenții au rostit în schimb un imn pentru Centrul Universitar Atlanta, celebrând o absolventă HBCU, precum și prima femeie și primul vicepreședinte de culoare din țară, scrie The Guardian.

„Harris este sora mai mare”, a spus Sanaiya Archer, studentă în anul doi la Spelman College din Atlanta. „Mă regăsesc în ea. Nu că m-aș identifica personal cu ea, dar a urmat cursurile unei universități HBCU, este absolventă a universității, eu sunt la o universitate HBCU. Și este pur și simplu uimitor să văd o femeie de culoare pe care o pot vedea oriunde altundeva în viața mea, la scară prezidențială.”

Această amploare nu a ajuns încă la Biroul Oval. În 2024, în urma retragerii reticente a lui Joe Biden, Harris a lansat o campanie de 107 zile pentru Casa Albă, care a adus din nou SUA extrem de aproape de alegerea primei femei președinte. Ea a pierdut.

Revenirea lui Donald Trump i-a lăsat din nou pe democrați în șoc. Partidul nu s-a hotărât încă asupra a cine și cum l-ar putea readuce la putere.

Harris, forțată de plecarea târzie a lui Biden să desfășoare cea mai scurtă campanie prezidențială din istoria modernă a SUA, nu a exclus o nouă candidatură pentru nominalizarea democrată. Dar este o figură atât de strâns asociată cu trecutul partidului cu adevărat persoana potrivită pentru un viitor mai prosper?

Joi, la Clark, a fost tratată ca o eroină care se întoarce. „Am venit aici să vă reamintesc să nu lăsați niciodată pe nimeni să vă ia puterea”, a spus Harris. „Nu lăsați niciodată pe nimeni să vă spună cine sunteți. Spuneți-le voi cine sunteți!”

Era conștientă, a subliniat ea, de modul în care pierderea ei le-a afectat pe unele dintre tinerele femei de culoare din fața ei. „Știți, am petrecut ultimul an și jumătate, atât de multe dintre noi, trecând printr-o serie de emoții”, a spus Harris. „Ați plâns. V-am auzit. Furie, depresie, tristețe, frustrare, un sentiment de neputință și oameni care simțeau: «Mă uit la toate astea cum se întâmplă, dar nu pot face nimic în privința asta».” „Ei bine”, a subliniat ea, „momentul acela a trecut”.

Harris și-a petrecut ultima lună recultivând relații, apărând în fața celor mai prietenoase publicuri în numele candidaților democrați din întreaga țară.

În Mississippi, la începutul acestei luni, Harris a apărut la un miting al unui liceu din Columbus și a participat la o masă rotundă pe tema asistenței medicale rurale din Clarksdale, făcând campanie pentru Scott Colom, contracandidatul democrat al senatoarei republicane americane Cindy Hyde-Smith. Sondajele indică o competiție surprinzător de strânsă într-un stat istoric republican.

În mod similar, procurorul general democrat al statului Nevada, Aaron Ford, se află acum într-o cursă strânsă pentru funcția de guvernator al statului împotriva actualului lider republican, Joe Lombardo. Harris s-a întâlnit cu sindicalițti din domeniul culinar la Las Vegas în octombrie.

Harris a făcut campanie și pentru candidatul democrat la funcția de guvernator, David Crowley, în Wisconsin, și pentru candidatul partidului la funcția de senator din New Hampshire, Chris Pappas. Ea s-a întors în Michigan – stat pe care Trump l-acucerit” în 2024 – în septembrie pentru a face campanie pentru Abdul El-Sayed, candidatul democrat la funcția de senator.

După zeci de călătorii în Georgia în calitate de vicepreședinte și după ce aproape închiriase un apartament în Atlanta în timpul campaniei pentru președinție, Harris s-a întors în stat săptămâna trecută pentru a face campanie alături de senatorul democrat Jon Ossoff - care a fost, de asemenea, menționat ca un potențial candidat la alegerile din 2028.

Ossoff este popular în statul său, încrezător pe scenă și se așteaptă ca, pe scară largă, să-și păstreze locul în Senat cu o marjă convingătoare.

„Permiteți-mi să fiu foarte direct”, a spus Ossoff, analizând obsesia lui Trump pentru rezultatele voturilor din alegerile din 2020 din comitatul care acoperă centrul orașului Atlanta. „De ce comitatul Fulton? Este același motiv pentru care este obsedat de Philadelphia. Este același motiv pentru care este obsedat de Detroit. Este pentru că, pentru acest rasist convins, de-o viață, faptul că alegătorii de culoare au fost esențiali pentru înfrângerea sa este chiar mai jignitor decât înfrângerea în sine.”

Prezența la vot a crescut vertiginos în Georgia în special în comunitățile de culoare și în suburbiile puternice din punct de vedere politic ale Atlantei. Votul anticipat a stabilit un record în ultima zi de scrutine deschise înainte de ziua alegerilor, cu aproximativ 2,8 milioane de voturi exprimate: o prezență de 37% până în prezent.

Harris, care a canalizat furia și anxietatea persoanelor de culoare în timpul campaniei electorale pentru alții, a fost întrebată de propriile ambiții politice, chiar și în timp ce își consolidează relațiile în state indecise. Într-un interviu acordat actriței Keke Palmer într-un podcast la începutul acestei luni, ea a ignorat o întrebare despre o altă candidatură la președinție.

„O, fată, haide!”, a răspuns Harris. „Nu m-am hotărât. Nu m-am hotărât încă. O voi face. Îți promit. Dar alegerile intermediare, alegerile intermediare, alegerile intermediare. '28 nu contează dacă nu facem '26 cum trebuie: ce este chiar în fața noastră.”

Ultimii doi ani i-au oferit fostei candidate la președinție oportunitatea de a se redefini și de a oferi o nouă viziune pentru un Partid Democrat care a șovăit. Ea a încercat să facă acest lucru uneori - în timp ce alteori a ales să stea discretă.

Vineri seara, la o cină de strângere de fonduri organizată la Atlanta pentru democrații din comitatul Fulton, Harris a subliniat temele la care a revenit în ultimul an; și anume că țara nu poate fi pur și simplu reparată după plecarea lui Trump, ci trebuie schimbată fundamental în bine.

Trump, pe care ea l-a numit „decoratorul șef”, conduce „o administrație complet coruptă”, a spus Harris, povestind momentele importante din al doilea său mandat. „Aceasta este cea mai insensibilă și coruptă administrație prezidențială din istoria Americii”.

Democrații nu trebuie să irosească puterea dacă o vor recuceri, a subliniat ea.

„Este datoria Partidului Democrat să fie pregătit să potrivească hotărârea poporului cu hotărârea de a guverna. Iar acest lucru va necesita un anumit tip de cruzime”, a spus Harris. „Nu cruzime în sensul de cruzime, pentru că nu asta suntem. Ci în dorința noastră de a ne folosi puterea pentru a ne îndeplini angajamentele.”

„Și trebuie să fim intransigenți pentru a oferi o ușurare reală. Trebuie să fim nerăbdători cu nedreptatea. Trebuie să fim intoleranți față de clientelism și corupție. Și trebuie să fim intoleranți față de status quo, pentru că nu funcționează pentru o mulțime de oameni. Partidul nostru nu mai poate permite ca procesul să stea în calea progresului, deoarece... poporul american nu își poate permite să aștepte acel moment”, a declarat Kamala Harris.

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Editor : Ș.R.

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