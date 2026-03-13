Live TV

Kamala Harris sau Gavin Newsom? Cine este favorit în alegerile primare din California 2028. „Toată lumea vrea să-l învingă pe Trump”

Data publicării:
Kamala Harris și Gavin Newsom
Kamala Harris și Gavin Newsom. Foto: Profimedia
Din articol
„Toți democrații vor să-l învingă pe Trump” Democrații o ignoră pe Harris Avantaj Newsom JD Vance vs Marco Rubio

Gavin Newsom o devansează pe Kamala Harris în statul lor natal într-un nou sondaj pentru alegerile primare prezidențiale realizat de Politico și partenerii săi.

Alegerile primare (primaries) în Statele Unite reprezintă procesul intern prin care partidele politice (Democrat și Republican) își aleg candidații pentru alegerile generale, inclusiv pentru funcția de președinte. Acestea sunt primele alegeri dintr-un ciclu electoral, fiind organizate la nivel de stat

Guvernatorul Californiei o devansează pe Harris, fosta vicepreședintă, cu 28% la 14% în rândul alegătorilor care intenționează să voteze în primarele prezidențiale democrate din California, potrivit sondajului realizat de UC Berkeley Citrin Center for Public Opinion Research-POLITICO.

Newsom a deschis, de asemenea, un avantaj considerabil față de alți potențiali candidați, printre care se numără deputata Alexandria Ocasio-Cortez din New York și fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg, cu 12% și, respectiv, 11%.

„Toți democrații vor să-l învingă pe Trump”

„Toți democrații vor să-l învingă pe Trump, iar Newsom s-a impus ca fiind cel mai vizibil adversar dintre potențialii candidați democrați”, a declarat Jack Citrin, profesor de științe politice la Universitatea din California Berkeley și codirector al sondajului. „Harris, într-un fel, este deja un produs vechi.”

Newsom, unul dintre principalii candidați la nivel național pentru nominalizarea democrată, s-a poziționat pentru o posibilă candidatură, crescându-și vizibilitatea prin criticarea președintelui Donald Trump la evenimente internaționale și călătorind în state cheie pentru primare pentru a-și promova noua sa carte de memorii.

Citește și

Pete Hegseth a desființat birourile care acum ar fi anchetat atacul asupra școlii din Iran unde au murit 170 de copii

Democrații o ignoră pe Harris

Între timp, doar 41% dintre alegătorii înregistrați din California au declarat că ar fi încântați dacă Harris ar candida din nou, un procent similar cu cel din vara trecută. Aceasta este o dovadă suplimentară că democrații o ignoră pe Harris – care a declarat recent că „s-ar putea” să candideze – după cele două candidaturi prezidențiale eșuate. Și nu doar alegătorii sunt sceptici față de o campanie a lui Harris. Ea se luptă și mai mult într-un sondaj simultan realizat de Politico în rândul publicului său format din persoane influente din domeniul politic și al politicilor publice din stat, inclusiv membri ai personalului politic, lobbyiști, consilieri politici și alții – genul de oameni care o cunosc cel mai bine pe fosta procuror general al statului și senator al SUA.

Harris, a cărei ascensiune în politică a oglindit-o pe cea a lui Newsom timp de decenii, încă de la începuturile lor în San Francisco, până când a fost aleasă vicepreședintă, beneficiază de sprijinul a doar 2% dintre persoanele influente din politică și politici publice care ar putea vota în primarele democrate, comparativ cu 17% care îl susțin pe Newsom, potrivit sondajului.

Citește și

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

Avantaj Newsom

Rezultatele sondajului realizat în rândul alegătorilor sugerează un avantaj tot mai mare pentru Newsom, mai degrabă decât unul punctual. Newsom a devansat-o pe Harris în rândul democraților și al independenților cu simpatii democratice cu o marjă mai mică, de 25% față de 19% în rândul alegătorilor democrați înregistrați și al independenților cu simpatii democratice din stat, într-un sondaj realizat anul trecut.

Sondajul mai arată că planurile lui Newsom pentru 2028 par atât de evidente, încât au determinat alegătorii să îl ia în considerare serios ca opțiune.

„Oricine are un IQ peste cinci știe că Newsom candidează la președinție”, a spus Citrin. „Harris se află încă într-o etapă asemănătoare cu cea a lui Hamlet. Poate că încearcă să se hotărască. Poate că nu știe.”

Deși nu este un stat cu vot anticipat, numărul mare de delegați din California ar putea fi un avantaj major pentru Newsom în 2028.

JD Vance vs Marco Rubio

Este, de asemenea, un stat bogat în delegați republicani, în ciuda majorității copleșitoare a democraților de aici. Printre alegătorii din California care înclină spre primarele republicane, vicepreședintele JD Vance deține un avantaj solid, devansându-l pe secretarul de stat Marco Rubio cu 43% față de 15%.

Rubio este însă mai popular în rândul influențatorilor politici și al celor cu orientare republicană, devansându-l pe Vance cu 38% față de 22%.

Aceste date provin din sondaje paralele realizate în rândul alegătorilor și influențatorilor politici din California, efectuate de TrueDot, platforma de cercetare accelerată de AI, în colaborare cu Citrin Center de la UC Berkeley și POLITICO.

Interviurile pentru sondajul în rândul alegătorilor au fost realizate online, în engleză și spaniolă, între 25 februarie și 3 martie 2026, pe un eșantion de 1.004 alegători înregistrați, selectați aleatoriu de Verasight.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
5
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Macheta
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA. Amănuntul care a dat de gol armata americană
avioane militare chineze în zbor
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului. De ce a redus Beijingul brusc zborurile cu care amenința insula
Increase in gasoline prices due to the Israel vs Iran war. Increase in the price of oil due to the war between Iran and Israel
Raport IEA: Războiul cu Iranul provoacă cea mai mare criză de petrol din istorie
Sistemul-Patriot
SUA au mutat sisteme de apărare aeriană din Europa în Orientul Mijlociu, confirmă comandantul trupelor NATO
YmJiZGUxYWJjNWE2MWQ0YWE4YTg3NDRmOGI4.thumb
Turcia face eforturi „intense” pentru a negocia pacea în Orientul Mijlociu. „Acest război ar trebui să se termine cât mai curând”
Recomandările redacţiei
sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat...
Middle East conflict
„Mâinile ascunse” ale lui Putin ar putea influența tacticile Iranului...
craiova pitesti
Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi: Cum...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Iranienii amenință cu...
Ultimele știri
Cum poate fi protejată Strâmtoarea Ormuz: Iranul „se gândește la asta și se pregătește de zeci de ani”
China impune noi reglementări pentru minorități. Ce este legea „unității etnice” și ce spun criticii Beijingului
Până la ce vârstă pot beneficia copiii de pensie de urmaș. Cum se calculează suma primită lunar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Care este vârsta unde se vede talentul unui copil și potențialul de a ajunge un mare fotbalist. Dezvăluirea...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
O pensionară de 83 de ani muncește cu jumăte de normă. Nu-i ajunge pensia. Are cancer și un fiu bolnav
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...