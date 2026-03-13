Kamala Harris sau Gavin Newsom? Cine este favorit în alegerile primare din California 2028. „Toată lumea vrea să-l învingă pe Trump”

Gavin Newsom o devansează pe Kamala Harris în statul lor natal într-un nou sondaj pentru alegerile primare prezidențiale realizat de Politico și partenerii săi.

Alegerile primare (primaries) în Statele Unite reprezintă procesul intern prin care partidele politice (Democrat și Republican) își aleg candidații pentru alegerile generale, inclusiv pentru funcția de președinte. Acestea sunt primele alegeri dintr-un ciclu electoral, fiind organizate la nivel de stat

Guvernatorul Californiei o devansează pe Harris, fosta vicepreședintă, cu 28% la 14% în rândul alegătorilor care intenționează să voteze în primarele prezidențiale democrate din California, potrivit sondajului realizat de UC Berkeley Citrin Center for Public Opinion Research-POLITICO.

Newsom a deschis, de asemenea, un avantaj considerabil față de alți potențiali candidați, printre care se numără deputata Alexandria Ocasio-Cortez din New York și fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg, cu 12% și, respectiv, 11%.

„Toți democrații vor să-l învingă pe Trump”

„Toți democrații vor să-l învingă pe Trump, iar Newsom s-a impus ca fiind cel mai vizibil adversar dintre potențialii candidați democrați”, a declarat Jack Citrin, profesor de științe politice la Universitatea din California Berkeley și codirector al sondajului. „Harris, într-un fel, este deja un produs vechi.”

Newsom, unul dintre principalii candidați la nivel național pentru nominalizarea democrată, s-a poziționat pentru o posibilă candidatură, crescându-și vizibilitatea prin criticarea președintelui Donald Trump la evenimente internaționale și călătorind în state cheie pentru primare pentru a-și promova noua sa carte de memorii.

Democrații o ignoră pe Harris

Între timp, doar 41% dintre alegătorii înregistrați din California au declarat că ar fi încântați dacă Harris ar candida din nou, un procent similar cu cel din vara trecută. Aceasta este o dovadă suplimentară că democrații o ignoră pe Harris – care a declarat recent că „s-ar putea” să candideze – după cele două candidaturi prezidențiale eșuate. Și nu doar alegătorii sunt sceptici față de o campanie a lui Harris. Ea se luptă și mai mult într-un sondaj simultan realizat de Politico în rândul publicului său format din persoane influente din domeniul politic și al politicilor publice din stat, inclusiv membri ai personalului politic, lobbyiști, consilieri politici și alții – genul de oameni care o cunosc cel mai bine pe fosta procuror general al statului și senator al SUA.

Harris, a cărei ascensiune în politică a oglindit-o pe cea a lui Newsom timp de decenii, încă de la începuturile lor în San Francisco, până când a fost aleasă vicepreședintă, beneficiază de sprijinul a doar 2% dintre persoanele influente din politică și politici publice care ar putea vota în primarele democrate, comparativ cu 17% care îl susțin pe Newsom, potrivit sondajului.

Avantaj Newsom

Rezultatele sondajului realizat în rândul alegătorilor sugerează un avantaj tot mai mare pentru Newsom, mai degrabă decât unul punctual. Newsom a devansat-o pe Harris în rândul democraților și al independenților cu simpatii democratice cu o marjă mai mică, de 25% față de 19% în rândul alegătorilor democrați înregistrați și al independenților cu simpatii democratice din stat, într-un sondaj realizat anul trecut.

Sondajul mai arată că planurile lui Newsom pentru 2028 par atât de evidente, încât au determinat alegătorii să îl ia în considerare serios ca opțiune.

„Oricine are un IQ peste cinci știe că Newsom candidează la președinție”, a spus Citrin. „Harris se află încă într-o etapă asemănătoare cu cea a lui Hamlet. Poate că încearcă să se hotărască. Poate că nu știe.”

Deși nu este un stat cu vot anticipat, numărul mare de delegați din California ar putea fi un avantaj major pentru Newsom în 2028.

JD Vance vs Marco Rubio

Este, de asemenea, un stat bogat în delegați republicani, în ciuda majorității copleșitoare a democraților de aici. Printre alegătorii din California care înclină spre primarele republicane, vicepreședintele JD Vance deține un avantaj solid, devansându-l pe secretarul de stat Marco Rubio cu 43% față de 15%.

Rubio este însă mai popular în rândul influențatorilor politici și al celor cu orientare republicană, devansându-l pe Vance cu 38% față de 22%.

Aceste date provin din sondaje paralele realizate în rândul alegătorilor și influențatorilor politici din California, efectuate de TrueDot, platforma de cercetare accelerată de AI, în colaborare cu Citrin Center de la UC Berkeley și POLITICO.

Interviurile pentru sondajul în rândul alegătorilor au fost realizate online, în engleză și spaniolă, între 25 februarie și 3 martie 2026, pe un eșantion de 1.004 alegători înregistrați, selectați aleatoriu de Verasight.

