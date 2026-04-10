Live TV

Kamala Harris spune că „se gândește” să candideze din nou la președinție: „S-ar putea, s-ar putea”

Data publicării:
Kamala Harris
Foto: Profimedia
Din articol
Fosta vicepreședintă Kamala Harris a lăsat deschisă posibilitatea unei a treia candidaturi la președinție, spunând că „se gândește la asta”, stârnind ovațiile majorității publicului prezent vineri la Convenția National Action Network.

„Ascultați, s-ar putea, s-ar putea. Mă gândesc la asta, mă gândesc la asta”, a răspuns Harris când reverendul Al Sharpton, în timpul discuției lor la convenția din New York pe care o găzduiește, a întrebat-o direct dacă intenționează să candideze din nou, relatează ABC News.

Harris, care a spus că a petrecut ultimul an călătorind prin diferite părți ale țării, a afirmat că status quo-ul din guvern și politică nu funcționează.

„Am călătorit prin țară în ultimul an, am petrecut mult timp în sud și în multe alte locuri, și un lucru de care sunt foarte sigură este că status quo-ul nu funcționează și nu a funcționat pentru mulți oameni de mult timp, iar o parte a problemei este necesitatea de a elimina o parte din birocrația din guvern și de a înțelege că oamenii vor – nu vor proceduri, vor progres. Și asta este ceea ce trebuie făcut”, a spus Harris.

În timpul discuției cu Sharpton, Harris a fost întâmpinată cu diferite scandări în timpul discursului său, inclusiv „candidează din nou”.

Action Network

Convenția National Action Network este de așteptat să fie cea mai mare adunare a posibililor candidați democrați la președinție pentru 2028, cu apariții ale fostului secretar al Transporturilor Pete Buttigieg, guvernatorului Pennsylvaniei Josh Shapiro, guvernatorului Marylandului Wes Moore, guvernatorului Illinoisului JB Pritzker, guvernatorului Kentuckyului Andy Beshear, senatorului Mark Kelly și reprezentantului Ro Khanna.

Aproape toți candidații și-au exprimat interesul sau nu au respins ideea de a candida la președinție.

Până în prezent, mulți potențiali candidați la președinție au discutat despre războiul cu Iranul în timpul conversațiilor cu Sharpton pe parcursul convenției de patru zile – inclusiv Harris.

Vineri, ea a criticat modul în care Trump a gestionat războiul cu Iranul și a afirmat că acesta a deteriorat relațiile Americii cu aliații străini, ducând la pierderea prestigiului global al țării.

„Să înțelegem, în primul rând, că acest președinte este primul președinte al Statelor Unite de după al Doilea Război Mondial care nu crede în alianțele pe care le avem cu națiunile prietene, nu crede în puterea acestora, în recunoașterea istoriei comune cu ele și în importanța pe care această relație o are asupra poziției noastre în lume, asupra influenței noastre în lume, ca să nu mai vorbim de securitatea noastră națională”, a spus Harris.

Harris a spus că, sub al doilea mandat al lui Trump, America își pierde influența globală și va fi nevoie de eforturi „serioase” pentru a o recâștiga.

Întrucât Trump a susținut că SUA au „distrus” programul nuclear al Iranului în iunie anul trecut, Harris părea să spună că războiul din Iran este dovada că acest lucru nu s-a întâmplat de fapt.

„Omul a spus că a scăpat de arsenalul lor nuclear. L-a «distrus», a spus el; știți cât de mult îi place să folosească astfel de cuvinte, «l-a distrus», ceea ce nu este un termen ambiguu – înseamnă că l-ai eliminat”, a spus Harris. „Ei bine, evident că nu a făcut asta.”

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
4
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
5
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
John Bolton
Negocieri SUA - Iran. Fost consilier al lui Trump: Liderul SUA „își dorește o cale de ieșire”, iar Teheranul „simte această slăbiciune”
NY: First Lady Melania Trump At The United Nations
„Eu i-am prezentat-o pe Melania lui Donald Trump, nu Jeffrey Epstein”. Cine este italianul care le-a făcut cunoștință celor doi
d trump face grimasa
Singurul motiv pentru care iranienii mai sunt în viață este pentru a negocia, afirmă Donald Trump înainte de discuțiile din Pakistan
Switzerland Davos Trump
Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, în criză de fonduri: din zece țări, doar trei au contribuit cu bani
trump maga biroul oval casa alba washington
Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump
Recomandările redacţiei
pedro sanchez
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro...
Iran: Sharif University of Technology was targeted
Război în Orientul Mijlociu, ziua 42. JD Vance afirmă că Trump a...
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va...
nasa 7 flickr
Artemis II revine pe Pământ: NASA transmite în direct finalul...
Ultimele știri
Cum arată Marea Neagră văzută din spațiu: imagini rare surprinse de capsula Orion în misiunea Artemis II
Fostul deputat Cornel-Vasile Folescu, trecut prin trei partide, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu
Supraviețuitorii abuzurilor lui Epstein o acuză pe Melania Trump că „transferă responsabilitatea” asupra victimelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Care este, de fapt, relația actuală dintre Ilie Năstase şi Ioana. Soția fostului mare tenismen explică...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce caută, de fapt, Marco Rubio în România. Enigmele acordului cu SUA anunțat ca o victorie de Oana Țoiu: „Să...
Adevărul
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică...
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Viețuitoarele cu cea mai dureroasă înțepătură din lume: „Senzație de deces iminent. Unii au implorat medicii...
Newsweek
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...