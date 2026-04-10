Kamala Harris spune că „se gândește” să candideze din nou la președinție: „S-ar putea, s-ar putea”

Fosta vicepreședintă Kamala Harris a lăsat deschisă posibilitatea unei a treia candidaturi la președinție, spunând că „se gândește la asta”, stârnind ovațiile majorității publicului prezent vineri la Convenția National Action Network.

„Ascultați, s-ar putea, s-ar putea. Mă gândesc la asta, mă gândesc la asta”, a răspuns Harris când reverendul Al Sharpton, în timpul discuției lor la convenția din New York pe care o găzduiește, a întrebat-o direct dacă intenționează să candideze din nou, relatează ABC News.

Harris, care a spus că a petrecut ultimul an călătorind prin diferite părți ale țării, a afirmat că status quo-ul din guvern și politică nu funcționează.

„Am călătorit prin țară în ultimul an, am petrecut mult timp în sud și în multe alte locuri, și un lucru de care sunt foarte sigură este că status quo-ul nu funcționează și nu a funcționat pentru mulți oameni de mult timp, iar o parte a problemei este necesitatea de a elimina o parte din birocrația din guvern și de a înțelege că oamenii vor – nu vor proceduri, vor progres. Și asta este ceea ce trebuie făcut”, a spus Harris.

În timpul discuției cu Sharpton, Harris a fost întâmpinată cu diferite scandări în timpul discursului său, inclusiv „candidează din nou”.

Convenția National Action Network este de așteptat să fie cea mai mare adunare a posibililor candidați democrați la președinție pentru 2028, cu apariții ale fostului secretar al Transporturilor Pete Buttigieg, guvernatorului Pennsylvaniei Josh Shapiro, guvernatorului Marylandului Wes Moore, guvernatorului Illinoisului JB Pritzker, guvernatorului Kentuckyului Andy Beshear, senatorului Mark Kelly și reprezentantului Ro Khanna.

Aproape toți candidații și-au exprimat interesul sau nu au respins ideea de a candida la președinție.

Critici după criza din Iran

Până în prezent, mulți potențiali candidați la președinție au discutat despre războiul cu Iranul în timpul conversațiilor cu Sharpton pe parcursul convenției de patru zile – inclusiv Harris.

Vineri, ea a criticat modul în care Trump a gestionat războiul cu Iranul și a afirmat că acesta a deteriorat relațiile Americii cu aliații străini, ducând la pierderea prestigiului global al țării.

„Să înțelegem, în primul rând, că acest președinte este primul președinte al Statelor Unite de după al Doilea Război Mondial care nu crede în alianțele pe care le avem cu națiunile prietene, nu crede în puterea acestora, în recunoașterea istoriei comune cu ele și în importanța pe care această relație o are asupra poziției noastre în lume, asupra influenței noastre în lume, ca să nu mai vorbim de securitatea noastră națională”, a spus Harris.

Harris a spus că, sub al doilea mandat al lui Trump, America își pierde influența globală și va fi nevoie de eforturi „serioase” pentru a o recâștiga.

Întrucât Trump a susținut că SUA au „distrus” programul nuclear al Iranului în iunie anul trecut, Harris părea să spună că războiul din Iran este dovada că acest lucru nu s-a întâmplat de fapt.

„Omul a spus că a scăpat de arsenalul lor nuclear. L-a «distrus», a spus el; știți cât de mult îi place să folosească astfel de cuvinte, «l-a distrus», ceea ce nu este un termen ambiguu – înseamnă că l-ai eliminat”, a spus Harris. „Ei bine, evident că nu a făcut asta.”

Editor : Sebastian Eduard