Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe, a anunţat că este însărcinată

Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe, a anunţat vineri că aşteaptă al doilea copil, o fetiţă care se va naşte în luna mai, relatează Reuters.



Leavitt, în vârstă de 28 de ani, şi-a anunţat sarcina într-o postare pe Instagram, arătând burtica de gravidă într-o fotografie lângă un brad de Crăciun.

Ea este cea mai tânără persoană care a ocupat funcţia de secretar de presă al Casei Albe.

„Eu şi soţul meu suntem încântaţi să ne mărim familia şi abia aşteptăm să-l vedem pe fiul nostru devenind frate mai mare”, a afirmat ea. „De asemenea, sunt extrem de recunoscătoare preşedintelui Trump şi şefei de cabinet Susie Wiles pentru sprijinul acordat şi pentru promovarea unui mediu favorabil familiei la Casa Albă.

Editor : Sebastian Eduard