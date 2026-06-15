Președintele american Donald Trump a împlinit 80 de ani într-un moment în care tot mai mulți americani aleg să lucreze mult după vârsta pensionării. De la medici și parlamentari până la directori de companii și șefi de stat, fenomenul muncii la 80 sau chiar 90 de ani este în creștere. Specialiștii spun că longevitatea mai mare, starea de sănătate mai bună și schimbarea percepției asupra vârstei au transformat bătrânețea într-o nouă etapă a vieții active, arată BBC.

În luna februarie, Arthur Rose a pășit pentru ultima oară în cabinetul său de medic internist, după ce a practicat medicina timp de peste 65 de ani.

Pensionarea sa a fost un cadou pe care și l-a făcut cu ocazia împlinirii vârstei de 95 de ani, inspirat parțial de fratele său, care a decedat la 95 de ani în timpul pandemiei de Covid.

„Meseria nu-mi mai făcea deloc plăcere”, a spus el. „Pur și simplu nu mai simțeam aceeași bucurie.”

Rose, originar din Michigan, face parte dintr-o populație tot mai numeroasă de americani care lucrează cu mult peste vârsta tipică de pensionare, care în SUA este de 67 de ani.

Printre aceștia se numără în primul rând președintele Donald Trump, care împlinește 80 de ani duminică, devenind astfel al doilea cel mai în vârstă lider al SUA, după Joe Biden, care a părăsit funcția la vârsta de 82 de ani. Trump este, de asemenea, unul dintre cei mai în vârstă lideri mondiali, potrivit datelor Pew Research Center.

O nouă etapă a vieții

Procentul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani care fac parte din forța de muncă din SUA s-a cuadruplat de la mijlocul anilor 1980, potrivit Pew, aproximativ 19% din această categorie de vârstă având un loc de muncă.

Aceștia ocupă o gamă variată de funcții, inclusiv posturi de înaltă responsabilitate, precum legislatori, președinți și directori de companii. Anul acesta, 24 de membri ai Congresului aveau peste 80 de ani, printre care și senatorul Chuck Grassley, cel mai în vârstă legislator, în vârstă de 92 de ani.

Mai mulți experți în domeniul îmbătrânirii au afirmat că există mai mulți factori care determină tot mai multe persoane să lucreze până la vârste înaintate. În primul rând, tot mai multe persoane au acces la servicii medicale, ceea ce înseamnă că tot mai mulți americani ajung la vârsta de 80 de ani.

Pentru unii, această decizie poate fi necesară din punct de vedere financiar, întrucât costul vieții în SUA continuă să crească. Un sondaj recent realizat de Indeed Flex, un site de căutare a locurilor de muncă, arată că aproape 30% dintre pensionari iau în considerare munca cu jumătate de normă sau temporară. Peste 60% dintre aceștia spun că creșterea costului vieții este un factor determinant. Dar aproximativ jumătate atribuie acest lucru și dorinței de mai multă interacțiune socială.

Un alt motiv, poate, este schimbarea de atitudine față de vârstă și față de ceea ce se poate realiza, a spus Gordon Lithgow, profesor la Institutul Buck pentru Cercetări privind Îmbătrânirea.

Donald Trump, Foto: Getty Images

„Sper că oamenii încep să gândească că ceea ce contează cu adevărat este cine este calificat pentru job, nu vârsta pe care o are”, a spus Lithgow. „Nu există nicio îndoială că oamenii pot funcționa bine până la 70 de ani și, potențial, chiar și la 80 de ani.”

Pentru Harriet Newman Cohen, o avocată specializată în drept matrimonial în vârstă de 93 de ani care încă mai merge la tribunal și tocmai a scris o carte de memorii, unii dintre cei mai interesanți și satisfăcători ani ai vieții sale au fost ultimele decenii.

„Munca m-a menținut tânără, viguroasă, energică, informată și plină de viață”, a spus Cohen, care a reprezentat vedete în procesele lor de divorț, inclusiv pe fostul guvernator al statului New York, Andrew Cuomo. „Pur și simplu nu-mi pot imagina să trăiesc altfel.”

Considerații legate de sănătate

Deși a fi mai în vârstă înseamnă adesea a avea mai multă experiență în meseria pe care o practici, unii consideră că acest lucru poate fi un dezavantaj dacă apar boli grave legate de vârstă - precum declinul cognitiv și pierderea generală a rezistenței fizice.

Problema îmbătrânirii este cea care l-a determinat în cele din urmă pe Biden să renunțe la candidatura sa la realegere în cursa prezidențială împotriva lui Trump din 2024. După o prestație dezastruoasă în cadrul unei dezbateri, democrați proeminenți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la capacitățile cognitive ale lui Biden și i-au cerut să se retragă din cursă.

Unii parlamentari și membri ai publicului și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la sănătatea lui Trump, care împlinește 80 de ani.

La o audiere în Congres din această lună, democratul Ted Lieu a prezentat o serie de videoclipuri care păreau să-l arate pe comandantul suprem ațipind în timpul ședințelor, afirmând că acestea arată că „ceva nu este în regulă”.

Secretarul de stat Marco Rubio a calificat seria de întrebări drept „absurdă” și a spus că nu l-a văzut niciodată pe Trump adormind în public. „Dimpotrivă, omul nu doarme, ceea ce este o mare problemă.”

Medicul lui Trump a declarat că vânătăile observate frecvent pe mâinile președintelui se datorează „unei iritații minore a țesuturilor moi, legată de strângerile frecvente de mână, în contextul utilizării aspirinei pentru prevenirea bolilor cardiovasculare”.

După un examen medical efectuat acum două săptămâni la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, medicul lui Trump a declarat că președintele se află într-o „stare de sănătate excelentă”.

Donald Trump Foto: Getty Images

Căpitanul Sean Barbabella a continuat spunând că „programul zilnic solicitant al președintelui, care include multiple întâlniri la nivel înalt, angajamente publice și activitate fizică regulată, continuă să susțină starea sa generală de bine”.

Însă odihna poate fi esențială pentru o persoană în vârstă care lucrează într-un mediu stresant. Efectul factorilor de stres din viață - cum ar fi nopțile nedormite - poate fi de fapt detectat în activitatea celulară, a spus Lithgow. „Este de fapt un stres biologic real, care accelerează îmbătrânirea”, a spus el. „Factorii de stres cronici zilnici pot avea un efect cu adevărat devastator asupra oamenilor.”

Lithgow a afirmat că somnul este unul dintre cei mai importanți factori, deoarece acesta activează procesele moleculare care declanșează procesele de reparare și refacere ale organismului.

Cohen a spus că unul dintre secretele longevității sale este să doarmă mai mult de opt ore pe noapte, precum și faptul că este o cititoare și o interlocutoare pasionată. Familia ei a lucrat întotdeauna după vârsta de pensionare, inclusiv bunica ei, care a murit la vârsta de 80 de ani într-un hol al clădirii pe care o deținea, în timp ce se îndrepta să repare instalația sanitară din apartamentul unui chiriaș.

„Am știut întotdeauna că voi munci pentru totdeauna”, a spus ea, adăugând că munca ei i-a permis să fie generoasă cu familia și să călătorească când dorește.

Cariera lui Cohen în drept - inclusiv noua firmă pe care a fondat-o împreună cu fiica sa la vârsta de 88 de ani - i-a oferit un scop în viață, ceea ce, potrivit lui Lithgow, poate fi adesea un beneficiu pentru persoanele care lucrează la vârste înaintate.

Acest scop este ceea ce a determinat-o pe Rose să continue să practice medicina atât de mult timp. Ceea ce i-a plăcut cel mai mult la meseria sa a fost să-și vadă pacienții, dintre care unii au început să vină la el când erau adolescenți și au rămas până la vârsta adultă. „Încă veneau să mă vadă după 50 de ani, ceea ce arată cât de prost mi-am făcut meseria”, a glumit el.

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Profimedia Images

Rose a spus că nu i-a trecut niciodată prin cap să se pensioneze mai devreme pentru că îi plăcea ceea ce făcea și pentru că simțea că pacienții săi și societatea se bazau pe el ca medic. „Cred că simțeam că nimeni nu se putea descurca fără mine”, a spus el.

Pe lângă un scop în viață, Lithgow a spus că alți factori care pot ajuta la prevenirea îmbătrânirii sunt o alimentație sănătoasă, exercițiile fizice și odihna. Dar cei mai puternici factori de protecție împotriva îmbătrânirii accelerate, a spus el, sunt venitul unei persoane și disponibilitatea resurselor, inclusiv îngrijirea medicală. Genetica, pe de altă parte, nu joacă un rol prea important.

„Dacă pornești de la capacitatea de a avea acces la cea mai bună îngrijire medicală posibilă, atunci ai deja un avantaj față de marea majoritate a oamenilor”, a spus Lithgow.

Rose se bucură de o sănătate bună la vârsta de 95 de ani, deși nu știe ce îl diferențiază de mulți dintre colegii săi care nu au ajuns niciodată la această vârstă, cu atât mai puțin să practice medicina. „Chiar nu am nici cea mai vagă idee despre ce am făcut”, a spus el. „Nu fumez. Beau un șnaps din când în când.”

Rose a spus că, în mare parte, pacienții săi nu știau câți ani are sau nu păreau să le pese. Dar unii au fost șocați să afle despre medicul de 95 de ani.

„Motivul este că nu am îmbătrânit”, a spus el. „Nu arăt deloc diferit.”

Editor : C.A.