Letitia James, procurorul general din New York, pusă sub acuzare: „Donald Trump obligă agențiile federale să-i îndeplinească ordinele”

letitia james
Letitia James a fost pusă sub acuzare pentru fraudă bancară. Foto: Profimedia
Ce pedeapsă riscă Letitia James
Letitia James, printre adversarii lui Donald Trump

Letitia James, procurorul general al statului New York, a fost pusă sub acuzare pentru fraudă bancară de un mare juriu federal din districtul estic al Virginiei, în Alexandria, potrivit documentelor judiciare, relatează BBC.

Procurorii o acuză pe James de presupusă fraudă bancară și de furnizarea de declarații false către o instituție financiară în legătură cu un credit ipotecar pentru o casă din Norfolk, Virginia, se arată în documente.

James l-a acuzat pe Donald Trump, care recent a făcut presiuni publice asupra procurorilor pentru a o acuza penal, de „utilizarea disperată a sistemului nostru judiciar ca armă”.

„El obligă agențiile federale de aplicare a legii să-i îndeplinească ordinele, totul pentru că mi-am făcut datoria în calitate de procuror general al statului New York”, a declarat ea. „Aceste acuzații sunt nefondate, iar declarațiile publice ale președintelui arată clar că singurul său obiectiv este răzbunarea politică cu orice preț.”

Procurorul american desemnat să se ocupe de caz, Lindsey Halligan, a spus între timp că acest caz dovedește că „nimeni nu este mai presus de lege”.

„Acuzațiile formulate în acest caz reprezintă infracțiuni intenționate și încălcări grave ale încrederii publice”, a spus Halligan. „Faptele și legea în acest caz sunt clare, iar noi vom continua să le urmăm pentru a ne asigura că se face dreptate.”

Ce pedeapsă riscă Letitia James

Donald Trump a numit-o pe Halligan, fosta sa avocată personală, să supravegheze cazul după ce un alt procuror american, Erik Siebert, și-a dat demisia. Se pare că Siebert a fost demis după ce a declarat Departamentului de Justiție că nu a găsit dovezi suficiente pentru a o acuza pe James.

Letitia James se va prezenta în fața instanței vineri, 24 octombrie, la Norfolk. Conform acuzațiilor guvernului federal, James a cumpărat o casă cu trei dormitoare în Norfolk cu ajutorul unui credit ipotecar care îi impunea să utilizeze proprietatea ca reședință secundară.

Acuzarea susține că proprietatea „nu era ocupată sau utilizată” de James ca reședință secundară, ci era „utilizată ca proprietate de investiții în chirii”, fiind închiriată unei familii de trei persoane.

„Declarația falsă” i-a permis lui James să obțină condiții favorabile de împrumut, care nu ar fi fost oferite pentru o investiție imobiliară, susțin procurorii.

Potrivit lui Halligan, în cazul în care va fi găsită vinovată, James riscă până la 30 de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare și o amendă de până la 1 milion de dolari (751.755 lire sterline) pentru fiecare cap de acuzare.

Apărătorul ui James, Abbe Lowell, a declarat: „Suntem profund îngrijorați că acest caz este motivat de dorința de răzbunare a președintelui Trump”.

Luna trecută, președintele american a cerut procurorului general al SUA, Pam Bondi, într-o postare pe social media, să îi urmărească penal pe adversarii săi politici, inclusiv pe James.

„Nu mai putem amâna, ne distruge reputația și credibilitatea”, a scris liderul de la Casa Albă.

Letitia James, printre adversarii lui Donald Trump

Letitia James se numără printre adversarii lui Trump menționați în acea postare. Donald Trump i-a mai cerut lui Bondi să îl ancheteze pe fostul director al FBI, James Comey, care a fost pus sub acuzare penală la scurt timp după publicarea postării. Miercuri, acesta a pledat nevinovat după ce a fost acuzat de fals în declarații în fața Congresului.

Totodată, potrivit unor informații, Departamentul de Justiție a deschis anchete împotriva fostului consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, și a senatorului democrat din California, Adam Schiff.

În procesul civil pentru fraudă intentat de James, Trump a fost găsit vinovat de falsificarea documentelor pentru a obține condiții mai avantajoase la împrumuturi, ceea ce a dus la o amendă de aproape 500 de milioane de dolari. Sancțiunea a fost anulată de o instanță de apel, care a considerat amenda excesivă, deși a menținut responsabilitatea lui Trump pentru fraudă.

În timpul procesului, Trump a atacat-o frecvent pe James în afara sălii de judecată, acuzând-o că desfășoară o „vânătoare de vrăjitoare politică” împotriva lui.

