Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor

Diversi președinți americani au trimis forțe militare pentru a înlătura conducătorii nepopulari din străinătate. Rezultatele lor sunt mixte. Inițial, Trump a afirmat că schimbarea regimului era un obiectiv și în actualul război cu Iranul, scrie DW, care trece în revistă rândurile în care guvernele SUA s-au implicat în astfel de schimbări.

La începutul actualului război cu Iranul, președintele SUA, Donald Trump, a fost clar în privința obiectivelor: Teheranul nu mai trebuie să reprezinte o amenințare militară nucleară sau convențională, iar regimul mullahilor, slăbit, trebuie înlăturat de la putere. De atunci, Trump și alți înalți oficiali americani au menționat diferite motive pentru atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat chiar luni că actualul conflict „nu este un așa-numit război pentru schimbarea regimului”.

Dar, având în vedere istoria SUA, nu ar fi surprinzător dacă raționamentul inițial al lui Trump ar fi fost într-adevăr unul dintre factorii motivanți ai intervenției militare. La urma urmei, Statele Unite au o experiență mai profundă în operațiunile de așa-numită „schimbare de regim” decât orice altă țară.

Războiul Rece

Numai în timpul Războiului Rece (1947-1989), SUA au făcut 72 de încercări de a schimba balanța puterii în străinătate în favoarea sa, potrivit unui studiu din 2019. 64 dintre aceste cazuri au fost operațiuni secrete ale serviciilor secrete, cu o rată de succes de aproximativ 40%.

În 1953, de exemplu, serviciul de informații externe al SUA, CIA, împreună cu omologul său britanic MI6, au reușit să îl răstoarne pe primul ministru iranian de atunci, Mohammad Mossadegh. Drept urmare, noul conducător al Iranului, șahul Mohammad Reza Pahlavi, a fost considerat din ce în ce mai mult un „lacheu al SUA” și a fost răsturnat în timpul Revoluției Islamice din 1979. Regimul teocratic și din ce în ce mai represiv instaurat la acea vreme se află acum în centrul atacurilor aeriene actuale.

Chiar și o operațiune de schimbare a regimului aparent reușită poate duce la noi probleme pe termen lung. Iată o prezentare generală a unor operațiuni secrete și deschise de schimbare a regimului în care a fost implicată SUA.

Venezuela (2026)

Cea mai recentă operațiune potențială de „schimbare de regim” a avut loc atât de recent încât nu este încă posibilă o evaluare finală: la începutul lunii ianuarie 2026, președintele SUA, Trump, a aranjat răpirea liderului venezuelean Nicolas Maduro. Acesta urmează să fie judecat la New York pentru „terorism legat de droguri”.

În Venezuela, fosta sa adjunctă, Delcy Rodriguez, a ajuns în fruntea statului. Deși face parte din regimul Maduro, Trump a anunțat că va coopera cu ea. În schimb, SUA vor obține acces la gigantice rezerve de petrol ale țării sud-americane.

Cu toate acestea, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din 2025 și susținătoarea lui Trump, María Corina Machado, și-a anunțat recent intenția de a se întoarce în Venezuela și de a conduce țara spre democrație.

La două luni după intervenția țintită a SUA, încă nu este clar încotro se îndreaptă Venezuela.

Libia (2011)

Când revoltele din Primăvara Arabă au alimentat speranțele de schimbare în toată Africa de Nord în 2011, rezistența față de conducătorul de lungă durată Muammar Gaddafi a crescut și în Libia. SUA, sub conducerea președintelui de atunci, Barack Obama, s-au aliat rapid cu oponenții acestuia, așa-numitul Consiliu Național de Tranziție.

SUA, Franța și Marea Britanie au efectuat atacuri aeriene, în curând sub umbrela operațiunii NATO „Unified Protector”. În octombrie, o dronă americană și un avion de vânătoare francez au atacat convoiul lui Gadhafi înainte ca acesta să fie ucis de luptătorii din Consiliul Național de Tranziție.

Aproape 15 ani mai târziu, Libia rămâne divizată politic și marcată de o instabilitate masivă.

Irak (2003)

La 1 mai 2003, la câteva săptămâni după căderea dictatorului Saddam Hussein, președintele american de atunci, George W. Bush, a proclamat sfârșitul presupus al războiului din Irak: un banner pe puntea portavionului USS Abraham Lincoln scria „Misiune îndeplinită”.

„Tranziția de la dictatură la democrație va dura, dar merită toate eforturile. Coaliția noastră va rămâne până când ne vom termina treaba. Apoi vom pleca și vom lăsa în urmă un Irak liber”, a declarat Bush.

Cu toate acestea, perioada de ocupație care a urmat nu a adus nici pace, nici stabilitate: instituțiile statului au rămas slabe, iar Iranul vecin a sprijinit milițiile șiite locale din Irak, care s-au angajat în ciocniri din ce în ce mai violente cu unitățile sunnite. În contextul vidului de putere, așa-numitul grup terorist „Statul Islamic” (ISIS) a crescut până a devenit un actor puternic, destabilizând și mai mult Irakul, Siria și întreaga regiune.

Potrivit istoricului american Joseph Stieb, americanii lucrau la acea vreme în baza presupunerii false că valorile democrației liberale vor prevala într-o astfel de situație.

„Ei credeau că regimuri precum cel din Irak vor fi relativ ușor de înlocuit după ce vor fi răsturnate”, a spus Stieb.

Afganistan (2001)

Luptele din Irak nu au fost singura război de „schimbare de regim” al lui George W. Bush. La patru săptămâni după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, armata americană a lansat „Operațiunea Libertate Durabilă” în Afganistan. Deși regimul taliban a fost răsturnat rapid, noul guvern susținut de SUA a reușit să se mențină la putere doar pentru o perioadă limitată de timp.

După ce forțele internaționale, inclusiv Germania, și-au redus contingentele de trupe în 2014, gruparea talibană a recâștigat treptat teren. Aceștia au lansat atacuri și au slăbit vizibil unitatea guvernului. În ultimul an al primului său mandat ca președinte al SUA, Donald Trump a convenit cu talibanii să retragă soldații americani rămași în schimbul neatacării acestora. Cu toate acestea, imediat după retragerea ultimilor soldați americani rămași sub comanda lui Joe Biden în 2021, talibanii au recâștigat controlul complet și au revenit la sistemul politic care exista înainte de invazia americană.

Panama (1989)

Panama a fost condusă de dictatorul Manuel Noriega în anii 1980. După ani de zile în care a fost pe statul de plată al CIA, el a devenit o povară pentru guvernul american. Sub conducerea sa, Panama era un centru pentru traficanții de droguri, iar SUA se temeau că vor fi marginalizate în planul de extindere a Canalului Panama.

În mai 1989, politicianul din opoziție Guillermo Endara a câștigat alegerile prezidențiale, dar Noriega a refuzat să recunoască rezultatul. Situația s-a agravat pe parcursul anului 1989, până când președintele american de atunci, George H. W. Bush, a ordonat operațiunea militară „Just Cause” pentru a-l înlătura pe Noriega de la putere în decembrie. Pe 20 decembrie, Endara a depus jurământul ca președinte, iar două săptămâni mai târziu, Noriega s-a predat. Ulterior, a ispășit diverse pedepse cu închisoarea în SUA, Franța și Panama și a murit în 2017. Costul operațiunii militare a fost estimat ulterior la 331 de milioane de dolari (285 de milioane de euro).

Grenada (1983)

Începând din 1979, statul caraibian Grenada și-a aliniat din ce în ce mai mult politica cu cea a Uniunii Sovietice. Când prim-ministrul în funcție, Maurice Bishop, a încercat să calmeze SUA, a fost destituit și asasinat de unități militare. În acest context, președintele american de atunci, Ronald Reagan, susținut de mai multe state din Caraibe, a lansat o invazie.

Totuși, acest lucru s-a întâmplat în ciuda opoziției puternice a guvernului britanic, care considera că acest membru al Commonwealth-ului se afla sub sfera de influență a Regatului Unit. După retragerea trupelor americane, un guvernator britanic a supravegheat tranziția și alegerile din 1984.

Republica Dominicană (1965)

După mai multe lovituri de stat, Republica Dominicană se afla în pragul unui război civil în 1965. În urma unui vot al Organizației Statelor Americane, președintele american de atunci, Lyndon B. Johnson, a lansat o invazie. Scopul principal era protejarea cetățenilor americani, dar neoficial era și prevenirea apariției unei „a doua Cuba”, ceea ce ar fi însemnat un stat socialist în vecinătatea imediată, în plin Război Rece. Cu până la 44.400 de soldați, SUA s-au asigurat că șeful de guvern preferat de ei a preluat puterea.

