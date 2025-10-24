Liderul brazilian Lula da Silva are un mesaj ferm pentru Trump la summitul din Malaysia: „Îi voi spune că tarifele sunt o greșeală”

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat vineri că îi va spune liderului american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la summitul din Malaezia, care începe în acest weekend, că tarifele impuse țării sale sunt o „greșeală”, anunță France24.

Oficialii din ambele țări au declarat săptămâna aceasta, pentru AFP, că sunt în curs negocieri pentru o întâlnire între cei doi lideri la summitul regional al țărilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) de la Kuala Lumpur.

„Sunt foarte interesat de această întâlnire. Sunt pe deplin pregătit să apăr interesele Braziliei și să demonstrez că a fost o greșeală impunerea tarifelor asupra Braziliei”, a declarat președintele de stânga într-o conferință de presă la sediul ASEAN din Jakarta.

El a afirmat că decizia lui Trump, potrivit căreia relațiile comerciale dintre cele două țări erau în favoarea gigantului sud-american, era „neadevărată”.

Trump a instituit o taxă vamală de 50% pentru multe produse braziliene și a impus sancțiuni mai multor înalți oficiali, printre care un judecător al Curții Supreme, pentru a pedepsi Brazilia pentru ceea ce el a numit „vânătoarea de vrăjitoare” împotriva fostului președinte Jair Bolsonaro.

În septembrie, Curtea Supremă din Brazilia l-a condamnat pe Bolsonaro la 27 de ani de închisoare pentru rolul său într-o tentativă eșuată de lovitură de stat, după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața lui Lula.

Însă relațiile dintre Trump și Lula au început să se îmbunătățească când cei doi lideri, în vârstă de 79 de ani, au avut o scurtă întâlnire în marja Adunării Generale a ONU din septembrie. Apoi, au vorbit la telefon pe 6 octombrie și au ridicat pentru prima dată posibilitatea unei întâlniri la summitul ASEAN.

