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Liderul democraţilor din Senat spune că războiul din Iran „trebuie să se încheie”: Poporul nu ştie pentru ce ne luptăm

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portavion sua profimedia
Foto: Profimedia
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Liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că războiul din Iran trebuie să se încheie, relatează AFP.

„Poporul american nu ştie pentru ce ne luptăm în Iran. El (Donald Trump - n.r.) nu a clarificat niciodată lucrurile. Îşi schimbă părerea de la zi la zi, chiar de la un minut la altul. Acest război trebuie să se încheie”, a afirmat senatorul democrat a doua zi după înfrângerea spectaculoasă a republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului.

Preţul barilului de petrol brent a scăzut sub 100 de dolari miercuri după victoria fără drept de apel a democraţilor în alegerile legislative, rezultat susceptibil, potrivit analiştilor, să limiteze marja de manevră a lui Donald Trump în războiul împotriva Iranului.

Odată intrat în funcţiune în ianuarie, „noul Congres îşi va putea utiliza influenţa asupra cheltuielilor pentru a contesta finanţările militare suplimentare şi a creşte presiunea în favoarea unei soluţii diplomatice cu Iranul”, a declarat Ipek Ozkardeskaya, de la Swissquote.

Cu „negocieri credibile şi perspective ale unui transport maritim mai sigur în Strâmtoarea Ormuz, preţul petrolului ar putea scădea în mod durabil”, a adăugat analistul.

Vicepreşedintele american JD Vance, un potenţial candidat la preşedinţie în 2028, a afirmat miercuri că războiul din Iran a fost „cauza” înfrângerii electorale monumentale suferite în alegeri de republicani şi preşedintele Donald Trump, notează AFP, citată de Agerpres.

„Războiul este cauza înfrângerii noastre. Preşedintele însuşi a spus acelaşi lucru noaptea trecută”, a scris el într-un mesaj lung pe platforma X.

„Toată lumea ştie de ce am pierdut. Şi orice discuţie sinceră despre calea de urmat trebuie să înceapă acum de la asta”, a adăugat JD Vance.

„Naţiunea iraniană i-a administrat lui Trump o înfrângere strategică pe câmpul de luptă şi în strâmtoarea Ormuz şi o înfrângere politică la Washington”, a scris pe platforma X şeful securităţii Iranului, Mohsen Rezaei, adăugând că „oricine atacă Iranul va plăti preţul”.

Editor : Liviu Cojan

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