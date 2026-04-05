Liderul democraților din Senatul SUA atacă discursul lui Donald Trump la adresa Iranului: „Se dezlănțuie ca un nebun”

Liderul democraților din Senatul american, Chuck Schumer, l-a atacat pe Donald Trump în legătură cu noile sale amenințări de a ataca obiectivele de infrastructură critică ale Iranului.

„Paște fericit, America. În timp ce vă îndreptați spre biserică și sărbătoriți alături de prieteni și familie, președintele Statelor Unite se dezlănțuie ca un nebun pe rețelele sociale. Amenință cu posibile crime de război și îndepărtează aliații. Așa este el, dar noi nu suntem așa. Țara noastră merită mult mai mult”, a scris Schumer într-un mesaj postat online.

Șefa Amnesty International afirmă că ultimele amenințări ale lui Donald Trump de a dezlănțui „iadul” asupra Iranului sunt „revoltătoare”.

„Civilii iranieni vor fi primii care vor suferi din cauza distrugerii centralelor electrice și a podurilor”, a declarat Agnes Callamard, secretarul general al organizației pentru drepturile omului, pe X.

„Fără electricitate, încălzire sau apă; incapabili să fugă de atacuri. Posibile crime de război în lanț. Acesta este Donald Trump, comandantul suprem”, a continuat aceasta.

Donald Trump a reiterat ultimatumul dat sâmbătă, prin care cere Teheranul să deblocheze Strâmtoarea Ormuz până marți.

„Deschideţi naibii Strâmtoarea, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în iad - O să vedeți voi! Slavă lui Allah”, a scris acesta duminică pe Truth Social.

Editor : C.A.