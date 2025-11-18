Întrebările reporterului Bloomberg l-au înfuriat pe liderul american, care a scos-o în evidență din grupul de jurnaliști, arătând spre ea și strigând „liniște, purcelușo”.

Răspunsul furios al președintelui SUA a fost surprins de camerele de filmat în timp ce se întorcea la Washington.

Izbucnirea sa a fost îndreptată către un jurnalist de la Bloomberg, care l-a întrebat de ce nu dorește să facă publice restul dosarelor Epstein.

Întrebările ei l-au înfuriat pe liderul american, care a scos-o în evidență din grupul de jurnaliști, arătând spre ea și strigând: „liniște, liniște, purcelușo”.

Un clip cu această scurtă interacțiune a fost difuzat de criticii lui Trump, organizația politică de stânga Occupy Democrats afirmând: „Acesta este președintele Statelor Unite. Așa vorbește el cu presa și cu alți adulți pe care ar trebui să-i conducă. America poate face mult mai bine!”

Really American a calificat momentul drept „dezgustător” și l-a descris pe președinte ca fiind „un tip nesimțit și nepotrivit”.

Trump a respins în repetate rânduri dosarele Epstein ca fiind o „farsă a democraților” și a negat că ar fi avut cunoștință de vreo infracțiune comisă de finanțatorul pedofil.

Acest lucru se întâmplă în ciuda existenței unor e-mailuri în care Epstein spunea că Trump „știa despre fete” și că petrecea „ore întregi” la el acasă cu Virginia Giuffre – mesaje care au fost făcute publice săptămâna trecută, împreună cu 23.000 de dosare.

Camera Reprezentanților din SUA urmează să voteze marți pentru a face publice restul dosarelor Epstein.

Trump s-a opus inițial acestei măsuri, dar și-a schimbat poziția duminică și a declarat că este de acord ca Congresul să facă acest lucru, deoarece „nu are nimic de ascuns”.

Reporterii Bloomberg au mai avut de-a face cu furia președintelui Trump. La începutul săptămânii trecute, acesta i-a spus altuia: „Mă lași să-mi termin declarația? Ești cel mai rău.”

A continuat: „Ești de la Bloomberg, nu? Ești cel mai rău. Nu știu de ce te mai țin acolo.”

Trump ar fi folosit și termenul „porcușor” ca insultă pentru a o descrie pe Miss Univers Alicia Machado, care a câștigat titlul la vârsta de 19 ani, în timp ce Trump era coproprietar al organizației.

„Era copleșitor, mi-era atât de frică de el”, a declarat Machado în timpul campaniei prezidențiale a lui Trump din 2016.

„Țipa la mine tot timpul. Îmi spunea «Ești urâtă» sau «Ești grasă». Uneori se juca cu mine și îmi spunea: «Bună, Miss Piggy».”

Editor : A.R.