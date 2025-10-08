Live TV

Livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina este un fel de răzbunare. „Donald Trump este iritat că Vladimir Putin l-a mințit”

Data actualizării: Data publicării:
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Rachete Tomahawk. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Fostul ambasador al SUA la Kiev, Kurt Volker, afirmă într-un interviu recent că nerăbdarea lui Trump față de minciunile lui Putin ar fi putut duce la posibile livrări de rachete Tomahawk.

Fostul reprezentant special al SUA pentru negocierile cu Ucraina și colaborator al Kyiv Post, a sugerat într-un interviu că frustrarea președintelui american Donald Trump față de înșelăciunile autocratului rus Vladimir Putin ar fi putut duce la decizia de a furniza Kievului rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

El a spus că Putin „l-a mințit pe Trump” în privința sincerității sale de a pune capăt invaziei de peste trei ani a Ucrainei și, deoarece „Trump este tranzacțional”, a spus el, acesta este motivul pentru care „este foarte posibil ca SUA să trimită rachete Tomahawk în Ucraina”.

După ce cei doi s-au întâlnit în Anchorage, Alaska, în august, Trump a plecat crezând că a încheiat un acord cu liderul rus, iar pe 18 august s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski la Casa Albă și a declarat că este încrezător în întâlnirea dintre liderii ucrainean și rus.

„Trump este frustrat”, a declarat Volker pentru Euronews. „Putin i-a promis că va negocia și se va întâlni cu Zelenski. (Putin) a făcut-o când Trump era cu liderii europeni la Casa Albă. A sunat la Putin, care a fost de acord în acel moment”, a spus Volker. „Dar Putin l-a mințit și acum Trump este iritat”.

Totul s-a schimbat, a declarat Volker în interviul acordat Euronews, când Putin a clarificat că nu are intenția să se întâlnească cu Zelenski, așa că Trump a mărit miza în ceea ce privește armele.

„L-a făcut pe Trump să pară slab, iar lui Trump nu-i place să pară slab, așa că acum aceasta este o problemă personală pentru el”, a declarat Volker pentru Euronews.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
4
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
5
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în...
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Digi Sport
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
inundatie strazi inundate trafic auto ploaie ploi torentiale
Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în...
Vladimir Putin
Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai...
trafic
PSD propune în București o taxă pentru șoferii care vin din afara...
locuri teatru sala de spectacole cinema
Blocaj major în instituțiile de cultură. Unele teatre și-au redus...
Ultimele știri
Vladimir Putin se laudă că armata sa a cucerit circa 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu din Ucraina, în 2025
Români, moldoveni, ucraineni şi ruşi, organizați într-o bandă, furau maşini de lux din Europa şi le vindeau în Dubai
CCR dezbate reforma pensiilor magistraților, după amânare. Judecătorii vor analiza și alte măsuri adoptate de Guvern
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
PORTLAND, OR: Demonstrators gathered at the Battleship Oregon Memorial for a peaceful rally and march through downtown Portland opposing the deployment of federal forces. The protests are sponsored by SEIU Local 503, the ACLU of Oregon, Basic Rights Oreg
„Dorm cu masca de gaze pe față”: locuitorii din Portland, prinși între protestatarii care „vin odată cu noaptea” și forțele de ordine
Bombardamente în Fâșia Gaza
„Planul B” al Israelului dacă discuțiile cu Hamas eșuează: asasinări pe bandă rulantă și deportări. Dezvăluiri dintr-un document secret
Russia: Russian President Putin receives credentials from foreign ambassadors
„Cel mai apropiat camarad al meu”. Cine sunt liderii mondiali care l-au felicitat pe Putin cu ocazia împlinirii a 73 de ani
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
Medvedev, ironic la adresa lui Trump după declarațiile despre rachetele Tomahawk: „Se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel”
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a spus că decizia de a trimite rachete Tomahawk în Ucraina e „aproape luată”
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Strigăt de disperare pentru ajutorarea lui Cornel Dinu. Situația grea pe care o traversează legenda lui...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația