Livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina este un fel de răzbunare. „Donald Trump este iritat că Vladimir Putin l-a mințit”

Fostul ambasador al SUA la Kiev, Kurt Volker, afirmă într-un interviu recent că nerăbdarea lui Trump față de minciunile lui Putin ar fi putut duce la posibile livrări de rachete Tomahawk.

Fostul reprezentant special al SUA pentru negocierile cu Ucraina și colaborator al Kyiv Post, a sugerat într-un interviu că frustrarea președintelui american Donald Trump față de înșelăciunile autocratului rus Vladimir Putin ar fi putut duce la decizia de a furniza Kievului rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

El a spus că Putin „l-a mințit pe Trump” în privința sincerității sale de a pune capăt invaziei de peste trei ani a Ucrainei și, deoarece „Trump este tranzacțional”, a spus el, acesta este motivul pentru care „este foarte posibil ca SUA să trimită rachete Tomahawk în Ucraina”.

După ce cei doi s-au întâlnit în Anchorage, Alaska, în august, Trump a plecat crezând că a încheiat un acord cu liderul rus, iar pe 18 august s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski la Casa Albă și a declarat că este încrezător în întâlnirea dintre liderii ucrainean și rus.

„Trump este frustrat”, a declarat Volker pentru Euronews. „Putin i-a promis că va negocia și se va întâlni cu Zelenski. (Putin) a făcut-o când Trump era cu liderii europeni la Casa Albă. A sunat la Putin, care a fost de acord în acel moment”, a spus Volker. „Dar Putin l-a mințit și acum Trump este iritat”.

Totul s-a schimbat, a declarat Volker în interviul acordat Euronews, când Putin a clarificat că nu are intenția să se întâlnească cu Zelenski, așa că Trump a mărit miza în ceea ce privește armele.

„L-a făcut pe Trump să pară slab, iar lui Trump nu-i place să pară slab, așa că acum aceasta este o problemă personală pentru el”, a declarat Volker pentru Euronews.

