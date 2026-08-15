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Loialitatea aliaților NATO față de politicile lui Trump, evaluată de SUA printr-un chestionar. Cum este perceput demersul (Bloomberg)

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Donald Trump NATO
Foto: Profimedia
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Statele Unite vor să afle cât de loial este fiecare aliat NATO față de politicile președintelui Donald Trump înainte de a reduce resursele militare destinate apărării alianței, relatează Bloomberg.

Într-un document trimis recent statelor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și consultat de Bloomberg, Statele Unite adresează o serie de întrebări menite să evalueze sprijinul acordat abordării președintelui american. A „susținut public” țara politica externă a Statelor Unite? Ce „restricții” a impus țara armatei americane în ceea ce privește utilizarea bazelor sale? 

Documentul încearcă, de asemenea, să evalueze dacă țările cheltuiesc bani cu furnizori din sectorul apărării din SUA. În plus, aliații NATO sunt întrebați dacă s-au opus public unor reglementări care „împiedică” încheierea de contracte cu firme americane. În ansamblu, se pune întrebarea: „A demonstrat țara că se aliniază abordării americane privind principiul «puternic, clar și discret»?” — făcând referire la o frază a secretarului apărării Pete Hegseth.

Aliații s-au opus acestei măsuri, considerând-o ca o încercare de a-i constrânge să se alinieze ideologic în schimbul protecției oferite de SUA, potrivit unor surse familiarizate cu subiectul, care au solicitat să rămână anonime pentru a discuta despre această scrisoare confidențială.

Legarea angajamentelor de securitate de lungă durată ale Americii de o astfel de loialitate ar răsturna relația transatlantică de după cel de-al Doilea Război Mondial, care s-a construit pe garanțiile militare ale SUA, care au prevalat asupra multor dezacorduri politice. Echipa lui Trump a încercat deja să susțină forțele de dreapta în țări precum Germania și Ungaria, oferind în același timp trupe suplimentare după ce un candidat preferat a câștigat alegerile prezidențiale în Polonia, notează sursa citată.

Chestionarul apare la câteva săptămâni de la demararea evaluării de șase luni a administrației Trump privind prezența sa militară în Europa, care se preconizează că se va încheia până în decembrie. Această măsură i-a determinat pe aliații NATO să se pregătească pentru reduceri semnificative ale sprijinului american, inclusiv în ceea ce privește trupele staționate în Europa și mijloacele militare pe care SUA le-ar trimite în cazul unui atac.

Un oficial al NATO a confirmat că SUA colaborează cu aliații în cadrul acestei analize, dar nu a făcut niciun comentariu cu privire la scrisoare. Departamentul Apărării nu a făcut niciun comentariu.

Documentul abordează în mod indirect numeroase chestiuni care au creat divergențe între Washington și aliații săi din NATO, printre care atacurile SUA asupra Iranului, operațiunea de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro și eforturile europene de a acorda contracte de apărare firmelor locale.

Întrebarea privind sprijinul public pentru politica externă a SUA, de exemplu, menționează în mod specific „inițiativele” din Orientul Mijlociu și din Emisfera Vestică — ambele zone în care Trump a lansat atacuri fără sprijinul NATO.

În Iran, Statele Unite și Israelul au declanșat războiul care se desfășoară în prezent fără a consulta aliații din NATO. Mai multe țări, precum Spania, au interzis ulterior Washingtonului să utilizeze bazele locale pentru a lansa atacuri asupra Iranului.

Documentul întreabă dacă fiecare țară a impus aceste interdicții și include o întrebare suplimentară: „Sunt dispuse să reducă sau să elimine astfel de restricții?”

În mod similar, în ianuarie, Statele Unite au surprins aliații din NATO atunci când l-au capturat și arestat pe Maduro în cadrul unei inițiative menite să restabilească influența americană asupra emisferei vestice. Multe țări europene au considerat această operațiune o încălcare a dreptului internațional.

Chestionarul abordează, de asemenea, tema controversată a bugetelor de apărare, solicitând documente care să ateste respectarea eforturilor de atingere a unor obiective mai ridicate de cheltuieli și de înlocuire a mijloacelor militare americane cu cele europene. În special, se întreabă dacă țările achiziționează produse de la firme americane și dacă s-au pronunțat împotriva noilor politici de tip „Made in Europe/ Fabricat în Europa”.

„Dacă nu, ar fi dispuși să o facă?”, se întreabă.

Documentul a fost distribuit mai întâi țărilor reprezentate la Washington, înainte de a fi prezentat săptămâna aceasta la sediul NATO din Bruxelles. Statele Unite se vor întâlni cu aliații din NATO la Bruxelles la sfârșitul acestei luni pentru a discuta despre revizuirea în curs.

Se preconizează că această evaluare va duce la o reducere și mai mare a prezenței militare americane în Europa. Statele Unite au anunțat deja că vor retrage 5.000 de soldați din Germania și vor redistribui alte forțe fără a le înlocui. Trump s-a angajat însă să trimită trupe suplimentare în Polonia, invocând alegerea naționalistului Karol Nawrocki în funcția de președinte.

De asemenea, Statele Unite reduc drastic resursele militare destinate unui atac asupra aliaților din NATO. Aceste reduceri ar putea afecta bombardierele strategice, pe care Europa nu le deține, dronele și navele militare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut că această revizuire reprezintă o decizie logică și pozitivă, având în vedere creșterea semnificativă a bugetelor de apărare ale Europei și Canadei.

„Cred că acest lucru contribuie la consolidarea unității NATO”, a declarat el reporterilor în luna iulie. „Iar efectuarea unei evaluări periodice mi se pare o măsură înțeleaptă”.

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Editor : A.M.G.

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