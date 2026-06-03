Lovitură comercială din SUA: taxe vamale pentru 60 de țări suspectate de muncă forțată

Administrația Trump a propus marți taxe suplimentare de 10% sau 12,5% asupra importurilor din 60 de țări, după ce a constatat că eșecul acestora de a combate comerțul cu bunuri fabricate prin muncă forțată este nejustificat și restricționează comerțul american. Propunerea Biroului Reprezentantului Comercial al SUA (USTR) este cea mai recentă concluzie a unei anchete privind practicile comerciale neloiale, desfășurată în temeiul Secțiunii 301, care urmează să fie publicată în contextul în care administrația Trump încearcă să reinstituie tarifele de urgență, care au fost anulate printr-o decizie a Curții Supreme a SUA în luna februarie, anunță Reuters.

USTR a declarat că a decis să impună taxe vamale de 10% în cadrul anchetei privind munca forțată asupra importurilor din Canada, Ecuador, Uniunea Europeană, Indonezia, Mexic, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Cambodgia, El Salvador, Guatemala, Indonezia, Malaezia, Taiwan și Marea Britanie.

Agenția comercială a declarat că va impune taxe suplimentare de 12,5% asupra celorlalte 45 de țări pe care le-a investigat.

„Eșecul celor mai importanți parteneri comerciali ai noștri de a aborda problema importului de bunuri fabricate prin muncă forțată este inacceptabil”, a declarat reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, într-o declarație. „Aceasta creează o dinamică în care lucrătorii americani sunt forțați să concureze la nivel global în condiții inegale.”

USTR a declarat că propune, de asemenea, un mecanism pentru sectorul textil care ar permite ca un anumit volum de importuri de îmbrăcăminte și textile să intre în SUA la o rată tarifară redusă, deși taxele și volumele nu au fost dezvăluite, anunță Reuters.

Anunțul vine înainte de expirarea, pe 24 iulie, a unei taxe vamale temporare de 10% impuse de administrația Trump pe 20 februarie, ziua în care Curtea Supremă a anulat taxele vamale ale președintelui american Donald Trump în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale.

Luni, USTR a propus o taxă de 25% pentru multe produse braziliene, ca urmare a unei anchete în temeiul Secțiunii 301 privind practicile comerciale digitale și tarifele preferențiale ale țării. Se așteaptă, de asemenea, ca agenția comercială să facă publice în curând concluziile unei alte anchete majore în temeiul Secțiunii 301 privind acumularea de capacități industriale excedentare în 16 țări partenere comerciale, printre care și China.

În ceea ce privește concluziile referitoare la munca forțată, USTR a declarat că va scuti de tarife o serie de produse, printre care energie, pământuri rare și anumite alte metale, carne de vită, cafea, anumite fructe și legume, produse farmaceutice, produse chimice organice și piese pentru aeronave.

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Editor : C.A.