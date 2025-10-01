Lovitură pentru Trump. Lisa Cook, guvernatoare a Rezervei Federale, rămâne deocamdată în funcție, a decis Curtea Supremă

Curtea Supremă a SUA a anunțat, miercuri, că Lisa Cook, guvernatoare a Rezervei Federale, își va menține funcția și a amânat luarea măsurilor privind cererea Departamentului de Justiție de a o demite imediat, în conformitate cu eforturile lui Donald Trump de a influența banca centrală a SUA, potrivit The Guardian.

Cea mai înaltă instanță a țării a anunțat că va audia pledoariile în acest caz în ianuarie.

Mai devreme în cursul dimineții, instanța a analizat încercarea președintelui SUA de a o înlătura pe Cook - prima încercare a unui președinte de a concedia un oficial al Rezervei Federale, în cadrul unei contestații fără precedent la adresa independenței băncii.

Anunțul instanței înseamnă că Cook va rămâne în funcție deocamdată. Judecătorii au refuzat să ia imediat o decizie cu privire la o cerere a Departamentului de Justiție de a suspenda un ordin emis de un judecător care îl împiedică temporar pe Trump să o demită pe Cook, o persoană numită de Joe Biden, în timp ce litigiul privind demiterea continuă într-o instanță inferioară.

Prin crearea Rezervei Federale, adesea denumită pur și simplu Fed, în 1913, Congresul a adoptat o lege numită Legea Rezervei Federale care includea prevederi pentru a proteja banca centrală de interferențele politice, impunând ca guvernatorii să fie demiși de către un președinte doar „din motive justificate”, deși legea nu definește termenul și nici nu stabilește proceduri pentru demitere. Legea nu a fost niciodată testată în instanță.

Jia Cobb, o judecătoare districtuală americană cu sediul la Washington, a decis pe 9 septembrie că afirmațiile lui Trump conform cărora Cook a comis o fraudă ipotecară înainte de a prelua mandatul, afirmații pe care Cook le neagă, nu au fost probabil motive suficiente pentru demitere în temeiul Legii Rezervei Federale.

Cook, prima femeie de culoare care a ocupat funcția de guvernator al Rezervei Federale, l-a dat în judecată pe Trump în august, după ce președintele a anunțat că o va demite. Cook a declarat că acuzațiile formulate de Trump împotriva ei nu i-au oferit președintelui autoritatea legală de a o demite și au fost un pretext pentru a o concedia din cauza poziției sale de politică monetară.

Editor : Ș.R.