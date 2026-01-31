Live TV

Luigi Mangione nu va putea să fie condamnat la moarte pentru uciderea directorului UnitedHealthcare, Brian Thompson

Data publicării:
Luigi Mangione.
Luigi Mangione. Foto: Profimedia Images

Luigi Mangione, suspectat de uciderea patronului celui mai mare grup de asigurări de sănătate american, la New York, în 2024, nu va putea să fie condamnat la moarte, a decis, vineri, o judecătoare federală, potrivit AFP.

Judecătoarea Margaret Garnett a respins două capete de acuzare în legătură cu care parchetul a cerut pedepasa cu moartea - omor şi folosirea unui pistol cu amortizor.

Au rămas alte două capete de acuzare cu privire la hărţuire, referitoare la urmărirea victimei, care se pot pedepsi cu până la închisoarea pe viaţă.

Această hotărâre vizează doar să îndepărteze pedeapsa cu moartea ca pedeapsă pe care juriul o poate lua în considerare”, a precizat în hotărâre judecătoarea Margaret Garnett.

Luigi Mangione, în vârstă de 27 de ani, este inculpat cu privire la omor în altă procedură, la nivelul statului New York, în care riscă de asemenea să fie condamnat pe viaţă.

Selectarea juraţilor în procesul federal urmează să înceapă pe 8 septembrie, iar procesul pe 13 octombrie.

Data procesului la nivelul statului New York nu a fost încă stabilită.

În ambele jurisdicţii, Luigi Mangione a pledat nevinovat la acuzaţiile formulate împotriva sa.

Fiu al unei familii înstărite din Baltimore, Mangione este acuzat de faptul că a tras cu sânge rece în directorul UnitedHealthcare, Brian Thompson, împușcat mortal la vârsta de 50 de ani, pe o stradă din Manhattan, la 4 decembrie 2024.

El a reuşit să fugă de la faţa locului, după care a fost arestat cinci zile mai târziu într-un McDonald's, în Pennsylvania, la aproximativ 370 de kilometri distanţă de locul crimei.

Luigi Mangione a devenit pentru unii un simbol al furiei americanilor împotriva întreprinderilor de asigurări de sănătate, pe care le acuză de faptul că-şi privilegiază profiturile în detrimentul îngrijirilor de sănătate.

Citește și:

Victorie majoră în instanță pentru Luigi Mangione: judecătorul a respins două acuzații principale împotriva sa

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rubio si lavrov
1
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
2
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Președintele Nicușor Dan.
4
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se simtă amenințată de...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan: „Am discutat cu Bolojan, Fritz și Grindeanu, separat. Nu vreau să interferez...
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner
Digi Sport
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Luigi Mangione.
Victorie majoră în instanță pentru Luigi Mangione: judecătorul a respins două acuzații principale împotriva sa
Luigi Mangione.
Imaginea unui criminal celebru, folosită online pentru vânzarea de haine. Luigi Mangione e judecat pentru uciderea unui CEO american
Luigi Mangione.
Procurorii americani cer pedeapsa cu moartea pentru Luigi Mangione, acuzat de asasinarea directorului UnitedHealthcare
Luigi Mangione.
Suspectul arestat pentru uciderea directorului UnitedHealthcare s-a declarat nevinovat de crimă teroristă. Ce pedeapsă riscă Mangione
Luigi Mangione - Suspect in Murder of United Healthcare Ceo Brian Thompson, USA - 11 Dec 2024
Tânărul suspectat de uciderea unui director de asigurări din New York este inculpat pentru „act de terorism”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă...
rachete nucleare pe fondul steagurilor sua si rusia
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce...
Ședință de guvern.
Topul vizibilității miniştrilor. Diana Buzoianu urcă pe locul 2, iar...
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Noile documente publicate în cazul Epstein: sute de mențiuni despre...
Ultimele știri
Gabriel Mutu a demisionat din funcția de președinte al PSD Sector 6: „Las în urmă o organizaţie matură, funcţională”
Sindicaliștii din Guvern îi cer lui Ilie Bolojan să clarifice o serie de „coincidențe”: „Reforma e despre a tăia și dependențele”
Demonstrații împotriva ICE în orașele americane după cazurile Pretti și Good: „Fără muncă, fără școală, fără cumpărături”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi a lunii februarie 2026 pentru fiecare zodie. Ritmul vieții se schimbă, noi începuturi și...
Cancan
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de...
Fanatik.ro
Stadionul ridicat la comanda lui Nicolae Ceaușescu, scos la licitație. Suma cu care poate fi achiziționată...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți...
Adevărul
Avocata Adriana Georgescu se prezenta drept cheia puterii în România: promitea acces de la Cotroceni la Trump...
Playtech
Ce îi făcea Mario criminalului de 13 ani, fără să ştie nimeni: declaraţia care schimbă cursul anchetei...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Ultima apariție publică a lui Catherine O'Hara o arăta fragilă, la brațul soțului. Mai slabă ca oricând, dar...
Adevarul
Scutul de la Deveselu, în pericol? Ce s-ar întâmpla dacă SUA intră în conflict cu China: „Războaiele între...
Newsweek
Cum calculezi punctajul lunar la pensie? Când se aplică indice de corecție? Exemplu la salariu de 4.000 lei
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
A adoptat un cameleon și și-a schimbat complet viața. Ce sacrificii a fost nevoită să facă zilnic
Film Now
Macaulay Culkin, omagiu sfâșietor după moartea lui Catherine O’Hara, mama lui în "Singur acasă": "Credeam că...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”