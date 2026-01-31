Luigi Mangione nu va putea să fie condamnat la moarte pentru uciderea directorului UnitedHealthcare, Brian Thompson

Luigi Mangione, suspectat de uciderea patronului celui mai mare grup de asigurări de sănătate american, la New York, în 2024, nu va putea să fie condamnat la moarte, a decis, vineri, o judecătoare federală, potrivit AFP.

Judecătoarea Margaret Garnett a respins două capete de acuzare în legătură cu care parchetul a cerut pedepasa cu moartea - omor şi folosirea unui pistol cu amortizor.

Au rămas alte două capete de acuzare cu privire la hărţuire, referitoare la urmărirea victimei, care se pot pedepsi cu până la închisoarea pe viaţă.

Această hotărâre vizează doar să îndepărteze pedeapsa cu moartea ca pedeapsă pe care juriul o poate lua în considerare”, a precizat în hotărâre judecătoarea Margaret Garnett.

Luigi Mangione, în vârstă de 27 de ani, este inculpat cu privire la omor în altă procedură, la nivelul statului New York, în care riscă de asemenea să fie condamnat pe viaţă.

Selectarea juraţilor în procesul federal urmează să înceapă pe 8 septembrie, iar procesul pe 13 octombrie.

Data procesului la nivelul statului New York nu a fost încă stabilită.

În ambele jurisdicţii, Luigi Mangione a pledat nevinovat la acuzaţiile formulate împotriva sa.

Fiu al unei familii înstărite din Baltimore, Mangione este acuzat de faptul că a tras cu sânge rece în directorul UnitedHealthcare, Brian Thompson, împușcat mortal la vârsta de 50 de ani, pe o stradă din Manhattan, la 4 decembrie 2024.

El a reuşit să fugă de la faţa locului, după care a fost arestat cinci zile mai târziu într-un McDonald's, în Pennsylvania, la aproximativ 370 de kilometri distanţă de locul crimei.

Luigi Mangione a devenit pentru unii un simbol al furiei americanilor împotriva întreprinderilor de asigurări de sănătate, pe care le acuză de faptul că-şi privilegiază profiturile în detrimentul îngrijirilor de sănătate.

