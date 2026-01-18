Lula da Silva critică atacul lui Trump asupra Venezuelei: „Un capitol regretabil”. Cum vede viitorul relațiilor dintre Brazilia și SUA

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a condamnat incursiunea militară a SUA în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, calificând-o drept un „capitol regretabil”, care ar eroda dreptul internațional și ar amenința stabilitatea regională, comerțul, precum și creșterea fluxurilor de refugiați, anunță Bloomberg.

„Este pentru prima dată când America de Sud este supusă unui atac militar direct din partea Statelor Unite, deși forțele americane au intervenit și anterior în regiune”, a scris Lula într-un editorial publicat duminică în New York Times.

În articolul de opinie, liderul de stânga a criticat acțiunea SUA în America Latină și a apărat suveranitatea poporului său. „Nu vom fi supuși eforturilor hegemonice”, a scris el. „Construirea unei regiuni prospere, pașnice și pluraliste este singura doctrină care ni se potrivește.”

Relațiile diplomatice dintre cele două mari democrații ale emisferei occidentale s-au îmbunătățit în ultimele luni, după ce au atins un punct minim în timpul războiului comercial al președintelui american Donald Trump.

Trump a impus tarife vamale ridicate Braziliei, în încercarea de a opri procesul rivalului lui Lula, fostul președinte Jair Bolsonaro – care a fost condamnat anul trecut pentru tentativă de lovitură de stat –, dar ulterior le-a redus în urma unei întâlniri cu omologul său brazilian.



Președintele în vârstă de 80 de ani și-a văzut popularitatea crescând în țara sa, pe măsură ce a mobilizat sprijinul în apărarea suveranității braziliene înaintea alegerilor generale din acest an.

În urma atacului SUA asupra Venezuelei, Lula a devenit unul dintre liderii regionali cei mai critici față de politica externă a lui Trump.

„Divizarea lumii în zone de influență și incursiunile neocoloniale pentru resurse strategice sunt depășite și dăunătoare”, a scris Lula.

Editor : C.A.