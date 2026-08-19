Încă o dată, președintele american Donald Trump îi amenință pe partenerii țării sale cu tot felul de măsuri, de la tarife vamale până la bombe. Încă o dată, se arată servil față de un tiran dotat cu arme nucleare, considerat unul dintre cele mai mari pericole pentru securitatea SUA. Și, încă o dată, lumea încearcă să înțeleagă o Americă care a răsturnat ordinea mondială pe care ea însăși a stabilit-o acum opt decenii, scrie The New York Times.

La aproape 10 ani de când Trump a ajuns pentru prima dată la Casa Albă sub sloganul „America First”, abordarea sa în materie de relații internaționale – atacă-ți prietenii, împrietenește-te cu dușmanii– a devenit o trăsătură caracteristică, și nu o anomalie, a politicii externe a Statelor Unite. Alianțele tradiționale, de la Europa la Asia și până în Orientul Mijlociu, s-au deteriorat, în timp ce președintele SUA îi curtează pe cei care odinioară erau considerați adversari ai țării.

Cu toate acestea, ultimele zile au scos în evidență viziunea asupra lumii specifică lui Trump. Liderul de la Casa Albă a declarat că ar bombarda Omanul, un aliat cheie în complicata diplomație din Orientul Mijlociu, dacă ar decide că acesta îi stă în calea războiului său cu Iranul. Era hotărât să impună noi tarife punitive asupra Canadei, considerată odinioară cel mai apropiat aliat al Statelor Unite. Și a anunțat că va retrage sprijinul militar acordat Coreei de Sud, bastionul rețelei de parteneri ai SUA din Asia-Pacific.

În același timp, a început din nou să trimită mesaje publice de admirație dictatorului absolut al Coreei de Nord, Kim Jong-un, de care, după cum a declarat el însuși, „s-a îndrăgostit” în primul său mandat. Kim, care conduce una dintre cele mai opresive națiuni din lume, nu a renunțat niciodată la armele sale nucleare, așa cum Trump a declarat cândva că o va face. În schimb, liderul nord-coreean și-a extins considerabil arsenalul nuclear, sfidându-l pe cel de-al 47-lea președinte american, care rămâne totuși un admirator, oricât de neîmpărtășită ar fi această admirație.

„Îi critică pe prietenii noștri și se apropie de dușmanii noștri”, a declarat James J. Blanchard, fost ambasador în Canada și guvernator democrat al statului Michigan. „Dacă cineva mi-ar fi spus odată că Rusia este prietena noastră, iar Canada este dușmanul nostru, i-aș fi răspuns că trăim într-o lume cu susul în jos”.

Richard Fontaine, directorul executiv al Center for a New American Security și fost consilier al senatorului John McCain, republican din Arizona, a afirmat că niciuna dintre amenințările grandioase nu era nouă. El a subliniat însă că Trump nu le-a pus întotdeauna în practică. Statele Unite, a remarcat el, nu s-au retras din NATO, nu au abandonat Coreea de Sud, nu au bombardat Omanul și nu au ocupat Canada și Groenlanda.

„Din ce în ce mai mult, retorica intimidantă este luată în calcul de țările din întreaga lume”, a declarat Fontaine. „Nu o ignoră, dar nici nu iau amenințările la propriu. Pe măsură ce se lansează tot mai multe amenințări care rămân fără urmări, oamenii acordă din ce în ce mai puțină atenție. Acest lucru subminează credibilitatea președintelui”.

Trump susține de multă vreme că abordarea sa față de alte țări, oricât de neortodoxă ar fi, este justificată pentru Statele Unite. Liderul de la Casa Albă susține că, sub președinții anteriori, aliații au profitat de prezența americană în domeniul securității și de regulile comerciale fără a oferi nimic în schimb. El consideră că deficitele comerciale relativ mari și cheltuielile militare relativ mici ale NATO constituie dovada că așa-numiții prieteni exploatează Statele Unite.

În ceea ce privește abordarea conciliantă față de Coreea de Nord, China, Rusia și alți adversari de lungă durată, Trump susține că politicile conflictuale din trecut nu au reușit să-și atingă obiectivele, așa că ar fi mai bine să se apeleze la mai multă diplomație. El încă speră să ajungă la un acord nuclear cu Coreea de Nord, să încheie un acord comercial cuprinzător cu China și să restabilească relațiile depline cu Rusia, mediind încetarea războiului purtat de Moscova în Ucraina.

Războiul cu Iranul a oferit un nou criteriu de evaluare pentru a distinge aliații care merită sprijin de cei care nu îl merită. Țările care au refuzat să faciliteze operațiunile militare împotriva Teheranului sau să folosească forța pentru a garanta trecerea prin Strâmtoarea Ormuz au trădat, în viziunea sa, Statele Unite, chiar dacă el nu le-a cerut niciodată părerea înainte de a începe războiul. După ce a luat în vizor Marea Britanie, Franța, Spania, Italia și alte țări pentru că nu au făcut mai mult să-l ajute împotriva Iranului, Trump și-a îndreptat acum furia asupra Coreei de Sud.

„Avem 39.000 de soldați acolo care vă protejează de Kim Jong-un, vecinul vostru de alături, și voi nu vreți să ne ajutați într-o operațiune militară foarte ușoară în Iran?”, a spus el săptămâna aceasta, după ce a anunțat că va reduce amploarea exercițiilor comune cu Coreea de Sud.

În schimb, a continuat el, „Kim Jong-un m-a tratat întotdeauna cu mare respect, iar noi ne-am întâlnit de numeroase ori; de fapt, în două ocazii importante — am discutat și am petrecut timp împreună. Îl înțeleg. El mă înțelege”.

Dacă este așa, acest lucru îl deosebește pe Kim de aliații europeni și asiatici, care încă nu îl înțeleg pe Trump, chiar dacă s-au obișnuit deja cu izbucnirile sale imprevizibile. Până acum, președinții ambelor partide au acordat o mare importanță relațiilor cu partenerii străini. Și, deși au existat numeroase momente de tensiune de-a lungul anilor, aceștia s-au străduit să împiedice escaladarea prea mare a acestora.

Acum, aliații sunt cei care încearcă să evite agravarea situației. „Ei strâng din dinți și îndură, pentru că, în cele din urmă, nu vor să vadă alianța suferind daune ireparabile în următorii doi ani”, a declarat Victor D. Cha, președintele Departamentului de Geopolitică și Politică Externă al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. „Pe scurt, este posibil ca aliații să aprecieze și să aibă mai puțină încredere în SUA astăzi, dar tot au nevoie de SUA”.

Cha, care a fost consilier pe probleme asiatice al președintelui George W. Bush, a afirmat că președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, are de fapt o relație bună cu Trump și nu dorește să o afecteze. „Lee este la fel de orientat spre rezultate concrete ca și Trump, așa că, dacă demersurile lui Trump față de Kim Jong-un vor da roade, acest lucru este în interesul Coreei de Sud”, a spus Cha.

Prezența forțelor americane în Coreea de Sud, încă de la războiul din anii 1950, l-a iritat de mult timp pe Trump, care o percepe ca pe o situație de tip sumă zero. În primul său mandat, a încercat să retragă trupele și să anuleze exercițiile militare, considerându-le o risipă și o provocare inutilă față de prietenul său din Coreea de Nord. A încercat să perceapă Coreei de Sud miliarde de dolari pentru protecția oferită de SUA și a legat problemele de securitate de nemulțumirile sale privind politicile comerciale ale Seulului.

Trump nu este primul președinte interesat să retragă trupele din Coreea de Sud la atât de mult timp după război. Președintele Jimmy Carter a promis să reducă efectivele militare americane de acolo, dar a renunțat în fața rezistenței din partea Congresului și a propriei sale administrații. Donald H. Rumsfeld, care a fost secretarul apărării al lui Bush, i-a surprins pe sud-coreeni prin redistribuirea unei brigăzi în Irak, pe care nu a mai retrimis-o niciodată. În prezent, aproximativ 28.500 de soldați americani sunt staționați în Coreea de Sud, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului.

„Ar putea exista argumente strategice în favoarea restructurării prezenței militare americane pe peninsulă”, a declarat Michael J. Green, directorul executiv al Centrului de Studii Americane de la Universitatea din Sydney, Australia, „dar nu există niciun argument pentru a-i transforma într-un pion în flirtul cu cel mai crud dictator din lume — mai ales într-un moment în care nord-coreenii se întorc din războiul din Ucraina căliți în luptă și susținuți de un arsenal de rachete mai mare decât cel pe care îl aveau în 2018”.

Omanul, la rândul său, a fost ani la rând un interlocutor important între Statele Unite și Iran, contribuind la facilitarea negocierilor atunci când cele două părți erau deschise la dialog. Însă Trump a devenit din ce în ce mai iritat de faptul că Omanul a încercat să medieze un acord cu Iranul privind controlul Strâmtorii Ormuz.

În luna mai, el a amenințat pentru prima dată că va declanșa un război neprovocat împotriva sultanatului, afirmând că „Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer”. Luni, el a lansat din nou un atac verbal, declarând că, dacă Omanul „se va pune în calea” eforturilor sale de a ajunge la un acord cu Iranul, „îi vom bombarda de-i vom face praf”.

Canada se confruntă cu o formă diferită de ostilitate din partea lui Trump, care a promis să impună noi taxe vamale de 50% asupra a peste 500 de produse canadiene, inclusiv crose de hochei și brânză, începând de marți la miezul nopții. Marți după-amiază, Canada încă încerca să evite aceste taxe vamale, oferind concesii comerciale menite să-l convingă pe Trump.

Însă chiar dacă cele două părți încheie un acord, rămân numeroase puncte de tensiune între cele două țări vecine, exacerbate de ambiția exprimată în repetate rânduri de Trump de a prelua controlul asupra Canadei și de a face din aceasta „cel de-al 51-lea stat”. Chiar luna trecută, inaugurarea noului pod internațional Gordie Howe, care leagă Detroit de Windsor, Ontario, a fost amânată cu câteva săptămâni din cauza diverselor nemulțumiri pe care Trump le are față de Canada.

Blanchard a declarat că bănuiește că ultimele ieșiri împotriva Canadei și a altor aliați ai SUA au la origine incapacitatea lui Trump de a pune capăt războiului cu Iranul. Nici bombardamentele, nici negocierile nu au forțat Iranul să renunțe la controlul asupra Strâmtorii Ormuz sau să-și asume angajamente verificabile privind abandonarea programului său nuclear. Președintele american pare blocat într-o capcană geopolitică, fără o cale clară de urmat.

Fontaine a afirmat că abordarea lui Trump față de aliați și adversari a subminat interesele Statelor Unite. „A fi prieten al Americii ar trebui să aducă beneficii, iar a fi dușman ar trebui să implice costuri”, a spus el, „nu invers”.

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Editor : A.M.G.