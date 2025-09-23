Live TV

profimedia-1039416343
Emmanuel Macron, la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Foto: Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, deoarece convoiul său a fost blocat de coloana oficială a lui Donald Trump la o intersecţie.

Scena a fost filmată de publicaţia Brut, care l-a surprins pe preşedintele Republicii franceze pe străzile din metropolă, discutând cu un poliţist, potrivit News.ro.

Îmi pare rău, domnule preşedinte, îmi pare cu adevărat rău. Totul este blocat, pentru moment”, s-a scuzat agentul.

Circulaţia rutieră a fost blocată pentru a lăsa să treacă convoiul lui Donald Trump, i-a explicat el.

„Dacă nu-l vedeţi venind, lăsaţi-mă să traversez”, i-a solicitat Emmanuel Macron.

Însă, văzând că cererea sa este zadarnică, vizibil amuzat, şeful statului francez l-a sunat direct pe omologul său american. „Ce mai faci? Ghici ce, trebuie să am răbdare în stradă, pentru că totul este închis pentru tine”, i-a spus el lui Trump.

Situaţia s-a deblocat parţial, ulterior, potrivit jurnalistului Remy Buisine, însă Emmanuel Macron nu a putut să urce înapoi în maşină.

Înconjurat de gărzi de corp şi de echipa sa, preşedintele francez şi-a continuat drumul de jos - timp de 30 de minute - pentru a se duce la un dineu organizat de reprezentanţa permanentă a Franţei la ONU.

Pe drum, Emmanuel Macron şi-a făcut selfie-uri și a fost îmbrățișat de trecători.

Emmanuel Macron a oficializat la tribunal ONU, cu câteva ore mai devreme, recunoaşterea Palestinei ca stat. În jur de zece state au urmat exemplul Franţei la această sesiune ONU.

Decizia l-a nemulțumit, însă, pe Donald Trump un susţinător fervent al Israelului, care se va adresa de la tribuna ONU marţi. El urmează să condamne decizia Franţei, pe care o consideră o recompensă pentru Hamas”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

