Maduro, filat din august de către ofițeri CIA, inclusiv cu drone invizibile. „Știau unde mergea, ce mânca, ce animale de companie avea”

Capturarea, de către autoritățile SUA, a președintelui venezuelean Nicolas Maduro a provocat o undă de șoc la nivelul întregii planete. Întreaga lume a urmărit cum liderul venezuelean a fost adus, flancat de forțele de ordine, pe teritoriul american pentru a fi a judecat, în urma unei operațiuni-fulger, efectuate de comandourile de elită ale Armatei Delta Force. O operațiune precisă din punct de vedere tactic și executată rapid, care l-a scos pe Maduro din țara sa, fără pierderi de vieți omenești americane, este rezultatul anunțat ulterior de către președintele SUA, Donald Trump. The New York Times anunță însă că acesta este doar vârful icebergului. Americanii erau inflitrați în Venezuela încă din august și au urmărit în permanență fiecare mișcare executată de către președintele venezuelean, acesta fiind filat inclusiv cu ajutorul unor drone invizibile.

„Operațiunea Absolute Resolve”. CIA știa tot ce făcea Maduro

În august, o echipă clandestină de ofițeri CIA s-a strecurat în Venezuela cu un plan de a colecta informații despre Nicolas Maduro, președintele țării, pe care administrația Trump îl etichetase drept narcoterorist.

Echipa CIA s-a deplasat în Caracas, rămânând nedetectată timp de luni de zile, cât s-a aflat în țară. Informațiile culese despre mișcările zilnice ale liderului venezuelean - combinate cu o sursă umană apropiată de Maduro și o flotă de drone invizibile care zburau în secret deasupra - au permis agenției să cartografieze detalii minuțioase despre rutina lui.

Nicolas Maduro, la scurt timp după capturarea sa.

A fost o misiune extrem de periculoasă. Având în vedere că ambasada SUA era închisă, ofițerii CIA nu puteau opera sub acoperirea diplomatică. Dar misiunea a fost un succes. Generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, a declarat într-o conferință de presă că, datorită informațiilor culese de echipă, Statele Unite știau unde se deplasa Maduro, ce mânca și chiar ce animale de companie avea, anunță The New York Times.

Aceste informații au fost esențiale pentru operațiunea militară care a urmat, un raid înainte de răsăritul soarelui, sâmbătă, efectuat de comandourile de elită ale Armatei Delta Force, cea mai riscantă operațiune militară americană de acest gen de când membrii echipei SEAL 6 a Marinei l-au ucis pe Osama bin Laden într-o casă conspirativă din Pakistan, în 2011.

Delta Force a executat simulări ale capturării lui Maduro

Trump a justificat operațiunea denumită „Absolute Resolve” drept o lovitură împotriva traficului de droguri. Însă Venezuela nu este un actor la fel de important în comerțul internațional cu droguri ca alte țări. Oficialii au declarat anterior liderilor Congresului că obiectivul lor în Venezuela nu era schimbarea regimului. Și Trump a afirmat de mult timp că se opune ocupațiilor străine ale SUA.

Cu toate acestea, sâmbătă, președintele a proclamat că oficialii americani sunt la conducerea Venezuelei și că Statele Unite vor reconstrui infrastructura petrolieră a țării.

Spre deosebire de intervențiile haotice ale SUA din trecut - ale armatei în Panama sau ale CIA în Cuba - operațiunea de capturare a lui Maduro a fost practic impecabilă, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu detaliile, dintre care unii au vorbit sub condiția anonimatului, anună presa americană.

În perioada premergătoare, comandourile Delta Force au repetat operațiunea de extracție într-o machetă la scară reală a complexului deținut Maduro, construită de Comandamentul Operațiunilor Speciale Comune în Kentucky. Ei s-au antrenat să spargă uși de oțel la viteze tot mai mari.

Armata se pregătea de zile întregi pentru a executa misiunea, așteptând condiții meteorologice favorabile și un moment în care riscul de victime civile să fie minimizat.

Pe fondul tensiunilor crescânde, Maduro se deplasa între șase și opt locații, iar Statele Unite nu aflau întotdeauna unde intenționa să rămână decât târziu în seara respectivă. Pentru a executa operațiunea, armata americană avea nevoie de confirmarea faptului că președintele venezuelean se afla în complexul pe care se antrenaseră să-l atace.

SUA, prezență militară sporită în regiune

În zilele premergătoare raidului, Statele Unite au trimis în regiune un număr tot mai mare de avioane de operațiuni speciale, avioane specializate în războiul electronic, drone armate Reaper, elicoptere de căutare și salvare și avioane de vânătoare – întăriri de ultim moment care, potrivit analiștilor, indicau că singura întrebare era când va avea loc acțiunea militară, nu dacă va avea loc.

Statele Unite au întreprins și alte acțiuni menite să intensifice presiunea asupra lui Maduro și să pregătească raidul pentru capturarea acestuia. Cu o săptămână înainte, CIA a efectuat un atac cu drone asupra unei instalații portuare din Venezuela. Și, timp de luni de zile, armata americană a desfășurat o campanie contestată din punct de vedere legal, care a distrus zeci de bărci și a ucis cel puțin 115 persoane în Caraibe și în estul Pacificului.

În ultimele zile, Maduro a încercat să prevină un raid american, oferind Statelor Unite acces la petrolul venezuelean, a declarat Trump sâmbătă. Un oficial american a declarat că acordul, oferit pe 23 decembrie, l-ar fi obligat pe Maduro să părăsească țara și să plece în Turcia. Dar liderul de la Caracas a respins cu furie acest plan, a spus oficialul. Era clar, a adăugat oficialul, că Maduro nu era serios.

Eșecul negocierilor a pregătit terenul pentru misiunea de capturare, care a culminat cu transportul lui Nicolas Maduro în Statele Unite și încarcerarea sa în Brooklyn, unde va fi judecat pentru trafic de droguri.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Probabil că guvernul venezuelean nu avea niciun dubiu că Statele Unite vor interveni. Dar armata s-a străduit să mențină așa-numita surpriză tactică, așa cum a făcut și în cazul operațiunii din vară de distrugere a instalațiilor nucleare iraniene. Trump autorizase armata americană să acționeze încă din 25 decembrie, dar a lăsat stabilirea momentului precis în seama oficialilor Pentagonului și a planificatorilor de operațiuni speciale, pentru a se asigura că forța de atac era pregătită și că condițiile de pe teren erau optime.

Armata americană a dorit să desfășoare operațiunea în perioada sărbătorilor, deoarece mulți oficiali guvernamentali erau în vacanță și un număr semnificativ de militari venezueleni erau în concediu, potrivit unui oficial american.

Vremea nefavorabilă a amânat operațiunea cu câteva zile. La începutul săptămânii, însă, vremea s-a îmbunătățit, iar comandanții militari au analizat o „fereastră mobilă” de oportunități de atac în zilele următoare.

Trump a dat ordinul final de lansare a operațiunii vineri, la ora 22:46. Dacă vremea nu s-ar fi îmbunătățit, misiunea ar fi putut fi amânată până la jumătatea lunii ianuarie, a declarat un oficial pentru New York Times.

Trump a urmărit operațiunea „ca pe un show TV”

Operațiunea a început oficial vineri, în jurul orei 16:30, când oficialii americani au dat prima serie de aprobări pentru lansarea anumitor mijloace aeriene. Dar asta nu însemna că întreaga misiune urma să fie autorizată. În următoarele șase ore, oficialii au continuat să monitorizeze condițiile de la sol, inclusiv vremea și locul în care se afla Maduro.

Trump și-a petrecut seara pe terasa de la Mar-a-Lago, clubul său din Florida, unde a luat cina cu asistenții și secretarii de cabinet. Asistenții președintelui i-au spus că îl vor suna mai târziu în acea seară, în jurul orei 22:30, pentru aprobarea finală. Donald Trump a făcut acest lucru prin telefon, apoi s-a alăturat oficialilor săi superiori de securitate națională într-un loc sigur de pe proprietate.

În Venezuela, operațiunea a început cu o operațiune cibernetică care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a unor zone întinse din Caracas, învăluind orașul în întuneric pentru a permite avioanelor, dronelor și elicopterelor să se apropie fără a fi detectate.

Peste 150 de avioane militare, inclusiv drone, avioane de vânătoare și bombardiere, au participat la misiune, decolând de la 20 de baze militare și nave ale marinei militare diferite.

Pe măsură ce aeronavele avansau spre Caracas, agențiile militare și de informații au stabilit că au menținut surpriza tactică: Maduro nu fusese avertizat că operațiunea urma să aibă loc.

Filmul operațiunii tactice

Sâmbătă dimineața devreme, explozii zgomotoase au răsunat în Caracas, în timp ce avioane de luptă americane au lovit radarele și bateriile de apărare aeriană. Deși unele dintre exploziile postate pe rețelele de socializare păreau dramatice, un oficial american a declarat că au fost distruse în principal instalații radar și turnuri de transmisie radio.

Cel puțin 40 de persoane au fost ucise în atacul de sâmbătă asupra Venezuelei, inclusiv personal militar și civili, potrivit unui înalt oficial venezuelean care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie rapoartele preliminare.

Ulterior, generalul Caine a declarat reporterilor că avioanele de vânătoare, bombardierele și dronele au intrat în Venezuela pentru a găsi și distruge apărarea aeriană a țării, pentru a elibera o cale sigură pentru elicopterele care transportau forțele de operațiuni speciale.

Chiar dacă apărarea aeriană a Venezuelei a fost neutralizată, elicopterele americane au fost atacate în timp ce se îndreptau spre complexul lui Maduro, la ora locală 2:01 dimineața. Generalul Caine a declarat că elicopterele au răspuns cu „forță copleșitoare”.

Foto: Donald Trump/ Truth Social

Unul dintre elicoptere a fost lovit. Doi oficiali americani au declarat că aproximativ șase soldați au fost răniți în cadrul operațiunii.

Operatorii Delta Force însărcinați cu capturarea domnului Maduro au fost transportați rapid la ținta lor – cea mai fortificată bază militară din Venezuela – de o unitate aeriană de elită a Armatei pentru Operațiuni Speciale, Regimentul 160 de Aviație pentru Operațiuni Speciale, care zboară cu elicoptere MH-60 și MH-47 modificate. Unitatea a desfășurat ceea ce Pentagonul a numit misiuni de antrenament în apropierea coastei Venezuelei în ultimele luni.

Odată ajunsă la sol, Delta Force s-a deplasat rapid prin clădire pentru a-l găsi pe Maduro. Trump și principalii săi consilieri au urmărit raidul în timp real, grație unei camere poziționate pe un avion deasupra lor. În timp ce generalul Caine povestea evenimentele de pe ecran, președintele îi punea întrebări despre desfășurarea operațiunii.

„Am urmărit totul ca și cum aș fi urmărit un program de televiziune”, a declarat domnul Trump la Fox News sâmbătă dimineața.

În timp ce președintele monitoriza raidul din Florida, operatorii Delta Force au folosit un exploziv pentru a intra în clădire.

Oficialul american a declarat că forțele de operațiuni speciale au avut nevoie de trei minute după ce au spart ușa pentru a se deplasa prin clădire până la locația lui Maduro. Trump a declarat că, odată ce forțele de operațiuni speciale au ajuns în complexul domnului Maduro, liderul venezuelean și soția sa au încercat să fugă într-o cameră întărită cu oțel, dar au fost opriți de forțele americane.

„Încerca să ajungă într-un loc sigur”, a declarat Trump în timpul conferinței de presă cu generalul Caine, adăugând: „Era o ușă foarte groasă, o ușă foarte grea. Dar nu a reușit să ajungă la acea ușă. A ajuns la ușă, dar nu a reușit să o închidă”.

La aproximativ cinci minute după intrarea în clădire, Delta Force a raportat că îl au pe Maduro în custodie.

Armata a fost însoțită de un negociator al FBI în cazul în care liderul de la Caracas s-ar fi încuiat într-o cameră sigură sau ar fi refuzat să se predea.

Totuși, negocierile s-au dovedit inutile. Agenții Delta i-au urcat rapid pe cei doi în elicopterele care se întorseseră la complex. La ora 4:29 dimineața, ora Caracasului, Maduro și soția sa au fost transferați pe U.S.S. Iwo Jima, o navă de război americană din Caraibe. Cuplul a fost transferat de pe Iwo Jima la baza marinei americane din Golful Guantánamo, unde FBI-ul avea un avion guvernamental 757 care îl aștepta pentru a-l duce la un aeroport controlat de armată, la nord de Manhattan.

